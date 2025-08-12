Condena en Guanajuato por ataque a gato en universidad

Ciudad de México. — Usuarios de redes sociales en Guanajuato denunciaron actos de maltrato animal presuntamente cometidos en la Universidad EDUCEM, en Pénjamo. Estudiantes de criminología difundieron videos donde un gato fue sometido a pirotecnia.

La Asociación Civil Gaticos publicó imágenes en las que se observa a un gato en el suelo del cual sale humo. También se ve a un joven con bata que aparentemente encendió los fuegos artificiales.

En otra imagen, el gato aparece suspendido a varios metros de altura por el efecto de la pirotecnia. Los videos incluyeron un mensaje burlón: “O salemos buenos criminales o buenos criminólogos JAJAJA”.

La asociación confirmó la muerte del animal después de estos hechos.

El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, informó que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por orden de la gobernadora Libia Denise García Muñoz Ledo.

Jiménez Lona declaró que no permitirán impunidad y exhortó a la ciudadanía a detener la violencia contra los animales.

En su cuenta de X, el funcionario emitió un comunicado donde condenó “enérgicamente cualquier acto de crueldad animal”. Además, confirmó que la investigación quedó registrada bajo el número 98880/2025, según datos de Gaticos.

Marco legal sobre maltrato animal en México y Guanajuato

En México, el maltrato animal está penado por la Ley General de Bienestar Animal, que establece sanciones que incluyen multas, trabajo comunitario y hasta prisión. Esta ley reconoce a los animales como seres sintientes y promueve su trato digno y respetuoso.

A nivel estatal, Guanajuato cuenta con la Ley para la Protección Animal, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 21 de abril de 2015. Esta ley tiene por objeto regular la protección de los animales domésticos de cualquier acto de maltrato que les cause daño o sufrimiento, así como promover el respeto, cuidado y consideración hacia ellos.

Según esta legislación, las autoridades responsables de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de la ley incluyen al Gobernador del Estado, los Ayuntamientos, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial.

Casos previos de violencia animal con pirotecnia en Guanajuato

Este incidente no fue el primero que denunció la Asociación Civil Gaticos. A finales de mayo, documentaron otro caso grave en la comunidad de Xichú, también en Guanajuato.

En ese evento, varios gatos fueron atados con pirotecnia durante un rodeo. La asociación exhibió imágenes y videos de esa crueldad.

Uno de los animales afectados en aquel suceso murió debido a las heridas y el estrés causado por el maltrato.

Organizaciones y autoridades han reiterado la importancia de proteger a los animales y sancionar cualquier tipo de violencia contra ellos.

La Fiscalía General de Guanajuato mantiene abierta la investigación actual para esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes.

“El respeto a la vida inicia con los indefensos”

El Arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe alertó que una agresión hacia animales refleja una fractura emocional en la persona que la ejerce.

“El respeto a la vida comienza con los seres indefensos”, afirmó desde la Catedral Metropolitana ante fieles y medios locales.

Cavazos Arizpe pidió combatir la crueldad desde la educación, no sólo con castigos. “Formar corazones con conciencia es clave”, aseguró el arzobispo potosino.

También llamó a reportar casos de abandono o enfermedad animal, subrayando su impacto en salud pública y seguridad comunitaria.

“El amor al prójimo se extiende también a nuestras criaturas”, expresó el prelado, quien invitó a construir una ciudad más compasiva.

