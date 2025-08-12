Estados
Condena en Guanajuato por ataque a gato en universidad
El caso llegó a la gobernadora del estado
Ciudad de México. — Usuarios de redes sociales en Guanajuato denunciaron actos de maltrato animal presuntamente cometidos en la Universidad EDUCEM, en Pénjamo. Estudiantes de criminología difundieron videos donde un gato fue sometido a pirotecnia.
La Asociación Civil Gaticos publicó imágenes en las que se observa a un gato en el suelo del cual sale humo. También se ve a un joven con bata que aparentemente encendió los fuegos artificiales.
En otra imagen, el gato aparece suspendido a varios metros de altura por el efecto de la pirotecnia. Los videos incluyeron un mensaje burlón: “O salemos buenos criminales o buenos criminólogos JAJAJA”.
La asociación confirmó la muerte del animal después de estos hechos.
El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, informó que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por orden de la gobernadora Libia Denise García Muñoz Ledo.
Jiménez Lona declaró que no permitirán impunidad y exhortó a la ciudadanía a detener la violencia contra los animales.
En su cuenta de X, el funcionario emitió un comunicado donde condenó “enérgicamente cualquier acto de crueldad animal”. Además, confirmó que la investigación quedó registrada bajo el número 98880/2025, según datos de Gaticos.
Marco legal sobre maltrato animal en México y Guanajuato
En México, el maltrato animal está penado por la Ley General de Bienestar Animal, que establece sanciones que incluyen multas, trabajo comunitario y hasta prisión. Esta ley reconoce a los animales como seres sintientes y promueve su trato digno y respetuoso.
A nivel estatal, Guanajuato cuenta con la Ley para la Protección Animal, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 21 de abril de 2015. Esta ley tiene por objeto regular la protección de los animales domésticos de cualquier acto de maltrato que les cause daño o sufrimiento, así como promover el respeto, cuidado y consideración hacia ellos.
Según esta legislación, las autoridades responsables de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de la ley incluyen al Gobernador del Estado, los Ayuntamientos, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial.
Casos previos de violencia animal con pirotecnia en Guanajuato
Este incidente no fue el primero que denunció la Asociación Civil Gaticos. A finales de mayo, documentaron otro caso grave en la comunidad de Xichú, también en Guanajuato.
En ese evento, varios gatos fueron atados con pirotecnia durante un rodeo. La asociación exhibió imágenes y videos de esa crueldad.
Uno de los animales afectados en aquel suceso murió debido a las heridas y el estrés causado por el maltrato.
Organizaciones y autoridades han reiterado la importancia de proteger a los animales y sancionar cualquier tipo de violencia contra ellos.
La Fiscalía General de Guanajuato mantiene abierta la investigación actual para esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes.
“El respeto a la vida inicia con los indefensos”
El Arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe alertó que una agresión hacia animales refleja una fractura emocional en la persona que la ejerce.
“El respeto a la vida comienza con los seres indefensos”, afirmó desde la Catedral Metropolitana ante fieles y medios locales.
Cavazos Arizpe pidió combatir la crueldad desde la educación, no sólo con castigos. “Formar corazones con conciencia es clave”, aseguró el arzobispo potosino.
También llamó a reportar casos de abandono o enfermedad animal, subrayando su impacto en salud pública y seguridad comunitaria.
“El amor al prójimo se extiende también a nuestras criaturas”, expresó el prelado, quien invitó a construir una ciudad más compasiva.
JAHA
Organizaciones piden detener programa escolar que vulnera infancia en Guanajuato
Guanajuato.— En Guanajuato, padres, madres y organizaciones sociales advirtieron a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo que los niños no deben ser objeto de adoctrinamiento ni de perversión ideológica.
Padres exigen ser escuchados en decisiones sobre educación sexual
Diversas organizaciones civiles, encabezadas por el Frente Nacional por la Familia, han alzado la voz frente a un programa piloto de educación sexual impulsado desde el gobierno de Guanajauto. Acusan que este plan pretende introducir conceptos que consideran ajenos a la formación integral de los menores y denuncian un intento por imponer una visión ideológica que desdibuja la verdad sobre la vida y la sexualidad humana.
Uno de los reclamos se centra en que el programa busca excluir a los padres del proceso formativo de sus hijos. Temen que se normalice el aborto como si fuera un derecho más y que se propicie la confusión en temas de identidad, sin que los responsables legales de los niños puedan intervenir.
Una preocupación real en medio de la violencia
Las organizaciones civiles consideran especialmente grave que estas iniciativas se promuevan en un estado donde la violencia del crimen organizado ha dejado huella profunda en las familias. Subrayan que, lejos de proteger la inocencia, el nuevo modelo educativo podría abrir la puerta a una peligrosa permisividad en temas sexuales.
Otro de los aspectos que más alarma ha generado es la idea de introducir el “consentimiento informado” en menores de edad en materia sexual, lo cual, advierten, abre la posibilidad al abuso infantil bajo una fachada de legitimidad. “No existe el consentimiento en menores”, afirman, señalando que este enfoque expone a los niños a relaciones que podrían ser manipuladas por adultos sin escrúpulos.
Con los niños no
La exigencia de las organizaciones es clara: que el gobierno no ceda ante presiones de grupos que buscan marginar a los padres de familia. Por ello instan a la mandataria estatal a no cometer el error de legislar ni gobernar ignorando la voz de quienes crían, educan y cuidan a los niños día con día.
Organizaciones familiares piden que el proceso educativo sea abierto, transparente e incluyente, y que convoque a expertos, madres, padres y asociaciones que defienden una educación verdaderamente humana y orientada al bien común.
ebv
Con amor y firmeza, Aguascalientes promueve la lactancia materna
Ciudad de México.- En un acto realizado en Palacio de Gobierno, la gobernadora Teresa Jiménez encabezó el arranque de la Semana de la Lactancia Materna en Aguascalientes.
Ahí, tomó protesta a los integrantes del Comité Estatal de Lactancia Materna, un organismo que busca proteger este derecho fundamental con políticas públicas efectivas y humanas.
“Fomentar la lactancia es proteger a nuestras familias desde el primer día”, expresó la mandataria, quien reafirmó su compromiso con la salud de mamás e hijos.
Durante el evento, la titular del ejecutivo estatal, dijo que Aguascalientes logró en 2024 la tasa más baja del país en mortalidad materna y neonatal.
Además, subrayó que el estado se rige por estándares internacionales y promueve servicios de salud confiables y cálidos.
Por su parte, Rubén Galaviz, secretario estatal de Salud, habló sobre el banco de leche del Hospital de la Mujer, considerado un referente nacional.
Este centro funciona de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas, y brinda atención especializada a madres lactantes.
La leche materna no solo nutre: crea lazos.
Así lo expresó Montserrat Piñón, madre lactante y representante de las mujeres beneficiadas. Agradeció los espacios dignos en dependencias estatales que permiten continuar con esta práctica amorosa y saludable.
“Mi hija creció sana, sin enfermedades. Además, la lactancia nos une y representa un gran ahorro”, compartió.
Yarel Barba, del ISSEA, recalcó que esta campaña es más que una estrategia:
“Es el reflejo de una autoridad empática que construye salud desde el afecto”.
Un llamado a acompañar, no solo informar.
La campaña no busca imponer, sino acompañar a las madres. Las autoridades recordaron que lactar es un derecho, y protegerlo debe ser prioridad.
Aguascalientes ofrece un ejemplo positivo de cómo la política pública puede nutrir, a través de estas prácticas ayudan a las futuras generaciones.
Además, coincidieron en que apoyar la lactancia materna es cuidar el corazón de las familias y de sus integrantes más pequeños.
ARH
¿Saldrás con tus niños estas vacaciones? no los pierdas de vista
Se soltó de la mano
Ciudad de México.- Una tarde de compras terminó en momentos de angustia para una familia regiomontana, luego de que un niño de apenas 2 años se extraviara esta semana en el centro de Monterrey. El menor se soltó de la mano de su abuello y en un momento de distracción desapareció entre la multitud. Durante la temporada vacacional aumentan los casos de niños extraviados, reportan las autoridades locales.
“Afortunadamente, logramos ubicarlo rápidamente y entregarlo sano y salvo a sus familiares”, informó Abigail Favela, agente de la Policía de Nuevo León, y añadió un llamado claro a las familias:
“En estas vacaciones, una recomendación muy importante es que no suelten a los niños de la mano, hay que mantener la observación en ellos todo el tiempo porque son muy vulnerables”.
Aunque el pequeño fue localizado minutos después, la situación pudo escalar fácilmente. Los extravíos de menores aumentan significativamente durante las vacaciones, cuando las familias visitan sitios concurridos como parques, plazas, ferias o centros recreativos.
El uso del celular mientras se supervisa a los niños, el estrés del entorno o una falsa sensación de seguridad, contribuyen a que los menores se alejen sin ser vistos. La historia del pequeño en Monterrey no es un caso aislado: año con año, se registran múltiples reportes similares en todo el país.
Por ello, Protección Civil de gobiernos estatales, a través de su Manual de Vacaciones Seguras, ha emitido una serie de recomendaciones clave para prevenir el extravío de menores en espacios públicos:
Recomendaciones para evitar extravíos de niños:
- No soltar de la mano a los menores, especialmente en zonas de aglomeración como plazas, ferias o eventos masivos.
- Evitar distracciones, sobre todo el uso del celular mientras se cuida a un niño o niña.
- Vestir a los menores con ropa llamativa o colores distintivos, para facilitar su identificación visual.
- Tomar una fotografía del menor al salir de casa, como referencia reciente en caso de pérdida.
- Enseñarles a identificar figuras de autoridad, como policías o personal de seguridad, y qué hacer si se separan.
- Evitar dejarlos sin supervisión en áreas de juegos o mientras se realiza alguna compra.
- Colocar una pulsera o tarjeta con los datos de contacto del adulto responsable, especialmente útil en niños pequeños o con alguna condición especial.
En caso de extravío, las autoridades recomiendan reportar de inmediato al 911, proporcionando todos los datos necesarios para agilizar la búsqueda.
Vacaciones para disfrutar… con precaución
Los periodos vacacionales son una oportunidad valiosa para convivir en familia y fortalecer vínculos, pero también requieren vigilancia y prevención, sobre todo con los niños m´s pequeños.
El llamado de las autoridades es claro: no se trata de crear alarma, sino de fomentar la responsabilidad. Un segundo puede marcar la diferencia.
El menor extraviado en Monterrey ya está con su familia. Pero su historia debe servir como recordatorio para que otras historias no terminen diferente.
npq
Gusano barrenador y miasis, la nueva alerta sanitaria entre personas sin hogar en México
Ciudad de México, julio de 2025.– El gusano barrenador, que originalmente afectaba a cabezas de ganado en territorio mexicano, se convirtió en una amenaza sanitaria que ahora afecta a seres humanos, en especial a personas en situación de calle.
Se trata de la miasis humana, una infestación larvas de ciertas especies de moscas, principalmente del género Cochliomyia, Dermatobia o Lucilia, que larvas se alimentan del tejido vivo, muerto o en descomposición del cuerpo humano, y pueden causar infecciones graves si no se tratan a tiempo.
Aunque el brote afecta principalmente a la ganadería, con pérdidas estimadas en más de 11.4 millones de dólares diarios, según cifras de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la aparición de casos humanos encendió la alerta en el Sector Salud.
“La miasis humana es una enfermedad infecciosa grave que puede avanzar rápidamente si no se atiende. Los pacientes requieren intervención médica inmediata para eliminar las larvas y evitar necrosis”, explicó la Secretaría de Salud Federal en un comunicado oficial.
De los establos a las calles: los primeros casos humanos
Hasta julio de 2025, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ha documentado 2,743 casos confirmados de infestación por gusano barrenador en animales en México, concentrados en Chiapas, Tabasco y Campeche.
Lo más preocupante es la confirmación de 30 casos humanos, todos en personas en situación de calle.
“La presencia del gusano barrenador en humanos evidencia una falla sistémica de atención médica y prevención entre poblaciones vulnerables”, alertó el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece).
Los síntomas de la enfermedad, ¿cómo saber si padeces miasis humana?
Entre los síntomas comunes se encuentran dolor intenso, secreciones con mal olor, fiebre y necrosis del tejido.
La atención médica implica limpieza quirúrgica, uso de antibióticos y hospitalización en casos graves.
Los estados mexicanos más afectados por la presencia de miasis humana son Tabasco, Campeche y Chiapas, este último con 25 casos confirmados, pero hasta el momento no se tienen reportes de fallecimientos.
Situación de calle: caldo de cultivo para enfermedades invisibles
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) y el INEGI coinciden en que las personas sin hogar enfrentan múltiples riesgos de salud que suelen ser invisibilizados.
Entre las enfermedades más frecuentes están:
- Infecciones respiratorias agudas
- Tuberculosis
- Desnutrición crónica
- Enfermedades mentales
- Infecciones dérmicas y parasitarias
Se estima que en 2025 hay más de 27 mil personas en situación de calle en México, aunque organizaciones civiles advierten que la cifra podría ser mucho mayor debido a la falta de registros oficiales actualizados.
“La falta de agua potable, servicios sanitarios y atención médica oportuna multiplica el riesgo de focos infecciosos”, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su reporte regional sobre salud urbana de junio de 2025.
Cierre fronterizo y pérdidas millonarias por el brote
Ante la emergencia zoosanitaria, Estados Unidos cerró temporalmente su frontera al ganado mexicano, lo que representa pérdidas diarias de hasta 11.4 millones de dólares, según reportó la Sader el 1 de julio. Esto ha afectado a miles de productores en el sureste del país.
Mientras las autoridades intentan contener la propagación del gusano barrenador en el sector agropecuario, los expertos subrayan que no se puede dejar de lado el riesgo humano.
La infestación en personas vulnerables, sin acceso a servicios básicos, puede escalar si no se implementan campañas preventivas específicas.
GDH
