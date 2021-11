Detienen a El Yanqui, presunto asesino de dos turistas en Tulum

Ciudad de México.— Después de un cierre de 20 meses por la pandemia de Covid-19, este lunes decenas de cruces en la frontera entre México y Estados Unidos reabrieron a viajes no esenciales.

Desde primera hora, cientos de automóviles y peatones formaron filas en ciudades fronterizas mexicanas para cruzar a la unión americana.

Con el fin de evitar aglomeraciones, la cónsul de Estados Unidos en Nogales, Laura L. Biedebach, hizo un llamado a la comunidad mexicana a tramitar su permiso de ingreso a territorio estadounidense a través de una aplicación que generó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció que este día puede que exista dificultad en la reapertura de la frontera con Estados Unidos.

“Poco a poco se va a ir normalizando, puede ser que hoy haya dificultad porque es el primer día pero vamos caminando hacia la normalidad”, apuntó.

López Obrador resaltó que el gobierno federal mantiene una buena relación con el de Estados Unidos y que México es el principal socio comercial para ese país.

“Le ganamos a China y a Canadá. (…) No tenemos ningún tipo de denuncia, protesta, ni por la cuestión eléctrica ni por la política petrolera. Han sido muy respetuosos de nuestra soberanía porque nosotros no somos una colonia, no somos un protectorado. México es un país libre, independiente y soberano”, destacó.