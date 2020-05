Diputados de Nuevo León niegan el derecho de los padres a educar a sus hijos

Puebla, Puebla.- La sociedad poblana y la comunidad educativa de la entidad se quedaron sorprendidos por la forma en que el gobernador Miguel Barbosa y la fracción de Morena en el Congreso de Puebla, aprobaron la llamada ‘Ley Barbosa’ con una serie de artículos que atentan contra la educación privada y que parecen impulsar el adoctrinamiento al estilo de la Cuarta Transformación.

En entrevista con Oswaldo Jiménez López, diputado del PAN en Puebla, quien además es presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, indicó que la aprobación de esta Ley generó mucha preocupación e indignación, pues hubo un claro aprovechamiento del confinamiento por la pandemia y de que la gente está más preocupada por el empleo y por la salud, abusando de esta situación poniendo de pretexto un plazo constitucional que en realidad no pasaba nada si no se cumplía.

“Tan no pasa nada que somos el único estado en la República que ha aprobado esta armonización de la Ley Estatal con la ley General de Educación”, comentó el legislador poblano.

Oswaldo Jiménez señaló que hay varios temas que preocupan por la falta de certeza jurídica que generan; uno de los que más llamó la atención es el tema del artículo 105, que habla de los bienes muebles e inmuebles de las escuelas tanto públicas como privadas, que pasan a ser parte del Sistema Educativo Estatal.

El diputado explicó que si bien no se habla de expropiar los planteles, se habla de que que son parte de un sistema y existe la interpretación de que las escuelas o los predios, las propiedades de las escuelas particulares, podrían ser utilizadas por el Gobierno para actividades con las que pudieran no estar de acuerdo las propias instituciones de educación particular.

“Éste es uno de los temas que más preocupan, yo lo alejaría del tema de la expropiación de los inmuebles porque no dice eso, pero sí hay una preocupación de que los pudieran utilizar para fines diferentes a los de las escuelas”.

Puntualizó que el artículo 104 de esta Ley, habla de que las escuelas que son miembros del Sistema de Educación Estatal, es decir todas, tendrán que promover actividades comunitarias y grupos reflexión, “lo que francamente suena muy a adoctrinamiento de la 4T”.

Otro rubro que toca esta Ley es el tema de las colegiaturas. El ordenamiento establece que la Secretaría de Educación Pública de Puebla tendrá atribuciones para revisar los incrementos en las colegiaturas y puntualiza que los aumentos que no estén justificados podrán actuar en consecuencia.

El diputado Oswaldo Jiménez explicó que esto ya está incluido en la Ley del Consumidor y la Profeco es la encargada de esos mecanismos de supervisión, por lo que consideran que se están extralimitando o “extra facultando” a la Secretaría de Educación poblana para este tipo de actividades.

Otro tema que también preocupó en las universidades privadas, comentó el panista, es un artículo que señala que no se puede hace publicidad de nada que no tenga que ver con la educación.

En este caso hay universidades que albergan en su interior franquicias, bancos, aseguradoras, y que son medios para hacerse de recursos para su propio sostenimiento, por lo que si el gobierno lo prohíbe a través de esta ley se estaría violando la libertad de asociación y la libertad económica, por lo que se confirma que esta Ley tiene visos de inconstitucionalidad.

“Así como estos puntos puedo decir siete u ocho puntos más que son agravios que las escuelas privadas y los padres de familia se han expresado en contra de la ley”.

Oswaldo Jiménez dijo que ya no hay forma de frenar esta Ley porque está publicada desde el 18 de mayo. Pero lo que sí se puede hacer, es que sociedad, padres de familia y escuelas privadas hagan un llamado al Gobernador Barbosa y a los diputados de Morena que tienen la mayoría en el Congreso estatal, para que en la siguiente etapa, donde se construirán las leyes reglamentarias, se tome la oportunidad para corregir y precisar estos vacíos legales que generan incertidumbre y falta de certeza jurídica.

“Creo que si hay presión por parte de la sociedad y si hay apertura al diálogo y entendimiento por parte del Ejecutivo y de los diputados de Morena, pueden solventarse algunos de estos vacíos o errores que tiene la Ley Estatal de Educación”.

¿Puebla la punta del iceberg?

El diputado de Acción Nacional Oswaldo Jiménez, dijo que en Puebla sorprendió mucho la velocidad con la que se aprobó esta Ley; el 9 de mayo presentó el Ejecutivo su iniciativa; el 13 de mayo se dictaminó en comisiones en el Congreso de Puebla; el 15 de mayo se aprobó en el Pleno cuando se tuvo un año para hacer foros y debatirla con los involucrados.

Otra cosa que llamó la atención, destacó el legislador, es que no se tomó en cuenta para nada a las asociaciones de padres de familia, a las escuelas y universidades; a nadie se le tomó opinión para esto, el hecho de armonizar un ordenamiento no quiere decir transcribir la ley, dada la autonomía que tenemos como Poder Legislativo del estado, aunque se armoniza se puede perfeccionar, mejorar, quitar y poner cosas, proceso que estuvo totalmente ausente, apuntó.

En lo que toca a la comunidad académica, Jiménez López dijo que se encuentra sorprendida pero sobre todo indignada, porque en este proceso hubo total ausencia de comunicación, se evitaron prácticas como el parlamento abierto y a pesar de que hubo un esfuerzo importante de varios de los actores para acercarse con diputados de Morena y con el secretario de Educación estatal, les abrieron espacio para presentar propuestas pero fueron totalmente ignorados a la hora de la escucharlos en el pleno.

Lo que nosotros consideramos, subrayó Oswaldo Jiménez, es que a Puebla lo están usando como laboratorio. Por lo que en breve estaremos viendo a los congresos estatales discutiendo el mismo tema y te puedo anticipar que donde tiene mayoría Morena van a empujar leyes con esta misma naturaleza.

Indicó que Puebla tiene una gran oferta académica, después de la Ciudad de México en la ciudad o la zona metropolitana con más universidades y escuelas en el país, por lo que mucha gente del sureste va a Puebla a estudiar.

Entonces lo que creemos es que están probando cómo se aplica y cómo recibe la sociedad esta ley para después seguir en cadena con este mismo ejercicio en otros estados del país donde Morena tiene mayoría y está pendiente la armonización de sus leyes con la Ley General de Educación, afirmó el legislador.