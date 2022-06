Ejecutan a seis frente a primaria de Salamanca, Guanajuato

Ciudad de México.— El domingo se llevaron a cabo las elecciones a gubernaturas en Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, Durango y Aguascalientes.

Los resultados preliminares arrojan que 4 estados estados (Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas) serán gobernados por candidatos de Morena y aliados; mientras que 2 estados (Durango y Aguascalientes) estarán gobernados por la Coalición Va por México.

Es importante destacar que los candidatos ganadores en Aguascalientes y Durango, Tere Jiménez y Esteban Villegas Villarreal, respectivamente, entre sus compromisos de campaña esta la defensa de la vida y la familia.

Con el 100% de las actas computadas, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) confirmó que la panista Tere Jiménez ganó la gubernatura de Aguascalientes con 53.76% de los votos.

En su momento, la candidata de la Coalición “Va por Aguascalientes” firmó la carta de compromisos por la vida, la familia y las libertades fundamentales.

El conteo rápido para la gubernatura de Durango arroja el triunfo del candidato Esteban Villegas Villarreal, abanderado de la coalición PAN-PRI-PRD.

“Durango ganó con valor. Simplemente gracias a las y los duranguenses que me han otorgado su confianza. Hoy comienza el gran sueño que iniciamos juntos, el de defender a Durango con mucho trabajo y mucho valor”, señaló.

En días pasados Esteban Villegas, firmó la carta de compromisos por la vida, la familia y las libertades fundamentales.

Destacó que es importante fortalecer la Ley de Salud en materia de objeción de conciencia para que no haya persecución judicial contra el personal médico que por su creencias no practiquen algo que no quieren como un aborto.