En 9 estados emiten alerta por robo de fuente radiactiva en Edomex

Durango.— Este jueves, Esteban Alejandro Villegas Villarreal protestó como gobernador de Durango para el periodo 2022-2028.

En Sesión Solemne, Villegas Villarreal rindió protesta frente a los integrantes del Congreso del Estado, que lo avaló como el titular del Poder Ejecutivo en Durango.

“Hoy acepto con distinción y humildad lo que ustedes me han otorgado, el más alto honor que un duranguense puede tener. Haré que se sientan orgullosos de su decisión, correspondiendo con mi tiempo, mi esfuerzo, mi entrega y mi pasión por Durango, para ser digno de este cargo”, dijo.

Asimismo, agradeció a los duranguenses y aseguró que el trabajo en unión sacará adelante al estado y nunca más dejarlo caer.

Cabe destacar que Esteban Villegas ganó siendo candidato de la Coalición “Va por Durango”, que integran PRI, PAN y PRD.

Entre sus compromisos de campaña, el priista firmó la carta de compromisos por la vida, la familia y las libertades fundamentales.

“Es importante fortalecer la Ley de Salud en materia de objeción de conciencia para que no haya persecución judicial contra el personal médico que por su creencias no practiquen algo que no quieren como un aborto”, dijo en su momento Villegas Villarreal.

Tras rendir protesta como gobernador agradeció la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López y otros invitados como el subsecretario César Yáñez; Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados; los gobernadores de Chihuahua, María Eugenia Campos, y de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

