En cierre de FIL se presenta Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia Católica en Materias de Cultura, Educación y Deporte
Guadalajara.— En el día del cierre de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025 se presentó la Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia en Materias de Cultura, Educación y Deporte, un compendio que reúne seis décadas de textos emitidos por la Santa Sede, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, así como las Conferencias Episcopales de España y México.
La Colección fue preparada durante cuatro años por la Dimensión para la Cultura y la Educación de la Conferencia del Episcopado Mexicano, con la colaboración del Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede, del Celam y de las Fundaciones Incluyendo México y Pablo VI de Madrid.
El proyecto busca ordenar y poner al alcance del público una serie de documentos que permiten revisar el desarrollo de la reflexión eclesial en temas vinculados con la formación integral. La edición impresa reúne 305 documentos organizados en casi mil páginas. Incluye un Índice Temático con más de un millar de términos específicos que facilitan la consulta y permiten rastrear enfoques, orientaciones y criterios sobre cultura, educación y deporte.
Es un referente fundamental para comprender la riqueza, amplitud, actualidad y profundidad del Magisterio de la Iglesia en estas áreas.
En la presentación participaron el Pbro. Fabián Estrada Campos, Responsable de la Sección Diocesana para la Educación y la Cultura de la Arquidiócesis de Guadalajara; el Dr. Juan Carlos Silas Casillas, Investigador y Docente del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO; el Pbro. Maestro en Ciencias, Eduardo Corral Merino, Asesor y Responsable de Proyectos Especiales de la Dimensión para la Cultura y la Educación de la CEM; el Maestro Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación de Jalisco y el Académico de la Universidad Panamericana, Rafael Piña Valdez, quien fungió como moderador y condujo un diálogo que permitió abordar la utilidad académica de la colección.
También se hizo llegar un saludo al Arzobispo Emérito de León y Responsable de la citada Dimensión, Mons. Alfonso Cortés.
Tiempo de corresponsabilidad en la educación
Durante su presentación, el Pbro. Eduardo Corral, explicó que el proyecto surgió de un proceso de largo aliento. “Después de 4 años de trabajo paciente, constante y generoso, presentamos esta Colección”.
También subrayó el marco histórico del que parte la obra y plantea que la labor educativa tiene fundamento en la centralidad de la persona y en la dignidad humana.
Indicó que “la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, ha madurado una visión integral y trascendente sobre la cultura, la educación y el deporte, generando una enorme riqueza de mensajes y documentos, que es necesario reunir y ofrecer de la mejor manera”.
“Al elaborar esta obra, hemos querido sistematizar y ordenar estos aportes, con el objetivo de ofrecer una visión articulada de dichas materias, a los distintos agentes de educación y cultura”, afirmó.
Mencionó que esta obra pretende facilitar procesos de estudio y referencia “este instrumento de consulta es una obra única y novedosa. Pretende ser un apoyo constante para ustedes. A mi parecer, debe ser un libro de cabecera. Es, sin duda, una brújula, un mapa que traza rutas y coordenadas para que se pueda comprender de manera más situada esta visión de la Iglesia sobre la cultura, la educación y el deporte, en su evolución histórica, complejidad y riqueza de trasfondos”, explicó a los asistentes.
Asimismo recordó que la base conceptual de estos documentos se forma en diálogo con las realidades sociales de cada época.
Corral Merino comentó que el Papa León XIV, en una Carta Apostólica reciente, llamada Diseñar nuevos mapas de esperanza, hizo suyo el Pacto Educativo Global de su antecesor e incorporó tres compromisos en el fortalecimiento de esta iniciativa: “…ayudar a los jóvenes ejercitarse en el silencio, el discernimiento y el diálogo con la conciencia, humanizar el uso de las tecnologías y la Inteligencia Artificial, educar para una paz desarmada y desarmante”.
Durante la presentación, también afirmó que el proyecto busca acompañar a quienes requieren un marco de referencia sólido en las tareas formativas.
Asimismo, anunció que en 2026 la obra será presentada en Roma, España, Colombia y en nuestro país.
Señaló que la Dimensión, auspiciada por la Santa Sede, tiene el claro propósito de continuar y ampliar este proyecto, trabajando algunas plataformas e incorporándolo a la Inteligencia Artificial.
“Es tiempo de corresponsabilidad en la educación, de seguir trazando nuevos horizontes de humanización y sentido”, concluyó.
Documento que informa, pero al mismo tiempo forma
El Dr. Juan Carlos Silas Casillas, abrió su intervención con una referencia directa: “El volumen intimida (positivamente)”. Definió la naturaleza de la compilación como “un documento que informa, pero al mismo tiempo forma”.
Consideró que la organización por fechas permite seguir la evolución de los temas y afirmó que el lector “se compenetra con lo que está sucediendo” al recorrer cada texto.
Señaló la exigencia que plantean la obra. “Es un documento que compromete. El entorno que estamos viviendo es complejo en lo demográfico, en lo económico, en lo sociológico, en términos de fe”.
Expresó que el Pacto Educativo Global pone a la persona al centro, por lo que resaltó la importancia de escuchar a los estudiantes, ordenar la gestión educativa hacia lo esencial, considerar la aportación femenina, fortalecer a la familia y atender a sectores vulnerables. Añadió la necesidad de abrir espacios para “nuevas formas de relación”.
El Dr. Silas resaltó la necesidad de fortalecer los espacios universitarios y planteó una pregunta que resumió su posición: “¿Cómo se atienden ese tipo de cosas desde mi trinchera, que es la trinchera universitaria? con una palabra: “Dialogándolo”, respondió.
Humanidad vive un cambio de época
Por su parte, el Presbítero Fabián Estrada Campos, explicó que la construcción de esta colección requirió un proceso amplio y añadió: “Ahora, comprendo y justifico por qué tardó tanto tiempo. Sin duda, todo lo que vale la pena, cuesta, implica la habilidad de armonizar múltiples factores, circunstancias, fines y medios”.
En su intervención señaló que: “la educación implica mirar, pensar, imaginar la cultura que queremos construir. Y toda cultura es resultado de un camino, de un andamiaje educativo”.
Recordó que el Papa Francisco creó en 2022 el nuevo Dicasterio para la Cultura y la Educación, cuyo centro es la persona en su contexto. Agregó que los desafíos actuales se relacionan con la comprensión de quién es el ser humano, cómo se forma y cuál es su fin dentro de un momento histórico determinado.
También retomó el numeral 77 de la Encíclica Fratelli tutti: “Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y resentimientos”.
Finalmente, invitó a que el material se aproveche y se difunda dentro de espacios educativos, académicos y pastorales.
Tejer relaciones educativas para servir a nuevas generaciones
Para cerrar la presentación, el secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, resaltó que se trata de una obra novedosa, original y única. También afirmó que la educación enfrenta retos que exigen revisar su finalidad.
“La educación, en este cambio de época, necesita oxígeno, es decir, ideas claras y amplias en el marco de la finalidad y sentido de la educación, no solamente de la infraestructura, gestión, presupuesto e incluso métodos y pedagogías”, indicó.
Además, agregó que las preguntas sobre: ¿qué es educar?, ¿a quién se educa?, ¿para qué se educa y cómo se educa?, siguen vigentes en una etapa de transformaciones profundas.
Flores Miramontes indicó que el contexto contemporáneo obliga a replantear instituciones y marcos educativos. “Estamos en un cambio de época que nos obliga a repensar todo lo humano así como sus instituciones, en virtud de nuevas circunstancias y realidades que amplían nuestra experiencia de nosotros mismos, del mundo de la escuela, de la tecnología, del trabajo, de la vida democrática, de los organismos intermedios”.
El funcionario se refirió al Pacto Educativo Global presentado por el Papa Francisco el 15 de octubre de 2020. Declaró que esta iniciativa propone tejer nuevamente las relaciones educativas para poder servir audazmente a las nuevas generaciones de hoy. Así mismo, compartió que durante los últimos años en el Estado de Jalisco se ha estado tratando de estructurar estos lazos con distintas iniciativas.
Recordó que el Episcopado Mexicano ya había planteado una sinergia educativa en el documento Educar para una nueva sociedad.
Explicó que el colección llama a asumir responsabilidades compartidas “Es urgente que todos asumamos nuestra corresponsabilidad educativa, principalmente las familias, primeras responsables de la educación de los niños, adolescentes y jóvenes, por supuesto las escuelas públicas y privadas, las universidades, pero también la sociedad civil, los empresarios, la sociedad política, los centros culturales, los medios de comunicación”.
Urge restaurar el tejido de relaciones educativas
Por su parte, el Mtro. Rafael Piña Valdez, Académico de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, dijo que sin duda esta Obra es una riqueza de la Iglesia para el mundo de hoy que vive un complejo Cambio de Época.
El académico refirió que esta colección ayuda a entender la profunda relación entre la educación, el camino que humaniza a la persona, y la cultura, que es fruto de ese proceso.
Finalmente, agradeció a nombre de la Universidad Panamericana la oportunidad para presentar esta obra.
Vidrios desechados incorrectamente, riesgo para recolectores
Resguarda la seguridad del personal de limpia
Pachuca.— Cuando se rompe en casa algún objeto de vidrio o material filoso, procedemos a tirarlo a la basura resguardando la seguridad de la familia, pero descuidando muchas veces la del personal de limpia municipal.
El secretario de Servicios Públicos Municipales de Pachuca, Gilberto López Islas, explicó que el vidrio roto representa uno de los mayores riesgos para el personal de recolección. El funcionario señaló que un solo fragmento puede provocar heridas graves, las cuales afectan su jornada laboral y su bienestar inmediato.
El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que los cortes con materiales punzocortantes pueden generar infecciones y daños en tendones cuando no se atienden a tiempo.
Más para leer: IMSS refuerza la salud mental como pilar del bienestar humano
López Islas recordó que estos riesgos también alcanzan a los animales callejeros que buscan alimento en las bolsas de basura. Los fragmentos expuestos pueden lastimarles el hocico o las patas.
En este contexto, el funcionario llamó a la población a adoptar prácticas seguras al momento de desechar vidrios, para proteger a quienes trabajan en la limpieza urbana.
El manejo adecuado de residuos punzocortantes forma parte de las recomendaciones que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social incluyó en su Norma Oficial Mexicana 052 sobre residuos peligrosos, que establece lineamientos básicos para evitar lesiones durante su manipulación.
¿Cómo desechar vidrio roto de manera segura?
Las autoridades de Pachuca difundieron un protocolo sencillo para disminuir incidentes durante la recolección. El objetivo consiste en asegurar que los fragmentos queden contenidos antes de llegar al camión.
López Islas detalló cinco pasos básicos:
- Primero pidió usar un trapo grueso para reunir los fragmentos en una misma zona.
- Después recomendó recoger los trozos con guantes gruesos o pinzas que eviten el contacto directo con el vidrio.
- El tercer paso consiste en colocar todos los fragmentos en una botella de plástico resistente o en una caja de cartón.
- El cuarto paso pide cerrar el recipiente con cinta adhesiva para impedir que el contenido se derrame durante el traslado.
- Finalmente, solicitó colocar una etiqueta visible con la leyenda “vidrio roto”, con el fin de alertar al personal de recolección.
El funcionario destacó que un gesto simple puede reducir accidentes. La recomendación coincide con los lineamientos de la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, que sugiere contener los materiales punzocortantes en envases rígidos para disminuir lesiones durante la recolección.
Un llamado a la participación ciudadana
El secretario afirmó que estas acciones fortalecen la seguridad del personal que recorre las rutas de limpieza cada día.
También recordó que la colaboración ciudadana influye directamente en la prevención de incidentes durante la recolección.
López Islas reiteró que envolver el vidrio en cartón o colocarlo en una botella resistente ayuda a proteger a los trabajadores y a los animales callejeros. Señaló que estas prácticas permiten que la recolección avance sin interrupciones y con menores riesgos para el personal operativo.
Estados
Arranca Innovation Fest 2025 una nueva era para Jalisco
Guadalajara.— La primera edición de Innovation Fest 2025 marcó el comienzo de una etapa para Jalisco como un estado que mira al futuro y que apuesta por la innovación como motor de su desarrollo social, económico y educativo.
Durante dos días del evento se registraron más de 13 mil asistentes entre estudiantes, emprendedores, empresarios, investigadores y docentes.
Innovation Fest se consolidó como el nuevo punto de encuentro para los protagonistas de la innovación en el país, al superar expectativas en su primera edición y arrancar una nueva era.
La meta era de 8 mil asistentes y participaron más de 13 mil durante los dos días de festival, provenientes de diez municipios de Jalisco y de seis países como Canadá, Colombia, España, Brasil y Estados Unidos, detalló Horacio Fernández Castillo, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT).
“(La asistencia registró) 62 por ciento varones y 38 por ciento mujeres (…) estamos muy contentos de estos números porque tener casi 40 por ciento de participación nos emociona, porque también aquí la mujer rifa. Los asistentes fueron de 10 estados de la República Mexicana, aparte hubo seis países participantes (…) son buenos números“, concluyó Fernández Castillo.
De acuerdo con los organizadores el festival ofreció 180 horas de contenido a través de actividades especializadas, conferencias magistrales y experiencias inmersivas dedicadas a la ciencia, la tecnología, el talento y las industrias creativas.
Además, colaboraron 60 aliados estratégicos entre instituciones académicas, empresas, organizaciones y actores clave del ecosistema, así como 50 stands de exhibición de proyectos e interacción.
Los asistentes pudieron conocer de primera mano desarrollos tecnológicos, soluciones de inteligencia artificial, experiencias de realidad virtual, proyectos científicos aplicados, prototipos creativos y plataformas de educación digital que están transformando industrias en todo el mundo.
Uno de los momentos más destacados fue la participación de líderes globales en tecnología, creatividad y estrategia, como Robe Grill, creador de contenido y quien ha destacado por su crecimiento empresarial; Ken Segall, director creativo detrás de la icónica “i” de Apple y pieza clave en la campaña Think Different.
A ellos se sumaron perfiles como Brian Turner, Chuck Eesley, John Freddy Vega, Jomar Silva, Francesc Pujol, Andreea Enache, José Tam, Ángelina Arreola y otros expertos que compartieron tendencias, visiones de futuro y estrategias para impulsar el desarrollo tecnológico desde Jalisco.
Innovation Fest 2025 marcó el comienzo de una nueva era para Jalisco: un estado que mira al futuro y que apuesta por la innovación como motor de su desarrollo social, económico y educativo. La edición 2026 promete llegar incluso más lejos.
“No busco culpables, solo busco a mi niño”: Brenda Valenzuela, mamá de Carlos Emilio
A 50 días de l desaparición del joven en Mazatlán
Ciudad de México.- Han pasado más de 50 días desde la noche del 5 de octubre de 2024, cuando el joven Carlos Emilio López Valenzuela, de 25 años, fue visto por última vez a la salida de un conocido bar en Mazatlán, Sinaloa. La búsqueda incansable de Brenda Valenzuela, es la de cientos de madres en México.
Brenda Valenzuela publicó un mensaje en sus redes sociales, un súplica a quienes pudieran tener a su hijo o saber de él, apelando únicamente a la piedad humana:
“Yo solo soy mamá. No soy política, no soy jueza, no soy enemiga de nadie. No quiero culpar a nadie, no quiero nombres, no quiero explicaciones. No busco castigo. Solo quiero a mi hijo vivo. Carlos Emilio es mi corazón. Yo no sé quién puede ayudarme, no sé quién lo vio, no sé quién tiene información”.
En su emotiva carta, Brenda enfatiza que no busca venganza ni quiere culpables, su único deseo es volver a abrazar a su hijo.
“Si alguien, quien sea, tiene la posibilidad de ayudarlo a regresar, no pido que se entregue, no pido que hable, no pido que se exponga. Solo pido compasión. Nada más que eso: compasión. Una madre no trae venganza en el corazón. Trae amor. Y ese amor hoy les habla a todos los corazones que puedan escuchar: déjenme abrazar a mi hijo. Dejen que viva. No busco culpables. Solo busco a mi niño.”
La familia cuestiona la versión de la fiscalía de Sinaloa
La emotiva súplica de Brenda se da en un contexto de tensión y dudas sobre la investigación oficial del caso Carlos Emilio. Recientemente, el Fiscal Regional Isaac Aguayo declaró que el joven habría salido por su propio pie por la puerta trasera del bar, acompañado de dos hombres y subieron a una camioneta.
Para la familia López Valenzuela, esta versión oficial generó más incertidumbre que claridad. Brenda cuestionó públicamente al Vicefiscal, señalando que la información de rutas y personas identificadas debió haberse compartido mucho antes, y que la investigación es lenta e incompleta.
En declaraciones a medios, la madre de Carlos Emilio expresó su frustración ante la falta de detalles y el vacío que deja el reporte de la Fiscalía.
“Definitivamente las declaraciones del vicefiscal pues no puedo tomarlas tal cual como un avance… Me surgen muchas más preguntas que respuestas de lo que se obtiene de esa información”, señaló la señora Valenzuela, quien cuestionó porqué su hijo, siendo cliente, salió por una puerta trasera y quiénes son las personas que lo acompañaban.
La madre del joven deportista y profesionista desaparecido exige más transparencia y continuidad en la línea de tiempo de los hechos, antes de que su hijo saliera del establecimiento:
“Yo creo que, pues, a lo mejor de manera inmediata ya sería muy bueno que el vicefiscal nos diera nuevas declaraciones, nos compartiera más información si es verdad que ya tienen definida una ruta probable de a dónde se la llevaron”.
Mientras la investigación avanza lentamente, el mensaje de Brenda Valenzuela es el de una madre que, ante la desesperación, solo pide que a su hijo Carlos Emilio se le permita vivir.
Estados
Innovation Fest Jalisco consolida el liderazgo del estado en innovación y tecnología
Guadalajara.— Durante la inauguración del Innovation Fest Jalisco 2025, el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, afirmó que la entidad “es, sin duda alguna, un oasis de la innovación”, resaltando que Jalisco se ha consolidado como “un territorio de mente factura” gracias al ecosistema tecnológico, académico y empresarial que impulsa el desarrollo económico del estado.
El mandatario también destacó el desempeño sobresaliente de Jalisco en materia de exportaciones. Señaló que, mientras el promedio nacional de exportaciones de México al mundo creció 5% entre enero y junio, en ese mismo periodo Jalisco registró un incremento del 41%, es decir, ocho veces más que el promedio nacional, lo que confirma el papel del estado como líder en competitividad y desarrollo industrial avanzado.
Por su parte, el secretario de innovación del estado, Horacio Fernández Castillo, agradeció a los más de ocho mil jóvenes ahí presentes, su participación en el evento y les dijo, es para ustedes para quienes estamos trabajando, ustedes son quienes hacen grande al Estado y le dan esa vitalidad y fuerza innovadoras que siempre ha tenido.
La inteligencia artificial como motor económico
Uno de los mensajes más contundentes de la jornada provino de Freddy Vega, CEO y fundador de Platzi, quien enfatizó que “fuera de la IA, todas las economías están en crisis”, subrayando que la inteligencia artificial se ha convertido en el eje transformador de la economía mundial.
Vega comparó la irrupción de la IA con la revolución que significó la llegada de Uber frente a los taxis tradicionales, recordando que “la tecnología siempre se impone” y que quienes no la adopten corren el riesgo de quedar rezagados.
Aseguró que aprender IA es hoy una habilidad indispensable para cualquier profesional, y que la industria apenas está en su fase inicial. Señaló que actualmente vivimos un momento equivalente a la “era del BlackBerry” en la revolución móvil, anticipando una transformación mucho mayor en los próximos años.
El cliente como guía para la innovación
Más tarde, Alex Santana, Gerente de Capital de Riesgo en Amazon, retomó una de las máximas del fundador Jeff Bezos:
“Los clientes siempre están hermosa y maravillosamente insatisfechos”.
Explicó que esta filosofía impulsa a Amazon a mejorar constantemente, poniendo al cliente como la línea central de todas las decisiones y reforzando la idea de que siempre es posible ofrecer más, mejor y más rápido en un entorno altamente competitivo.
NVIDIA y la evolución acelerada de la IA
En su intervención, Jomas Silva, Developer Relations Manager en NVIDIA para América Latina, recordó que la inteligencia artificial tiene sus raíces en la década de 1950, pero que en 2022 —con el anuncio de ChatGPT— el mundo experimentó una revolución tecnológica sin precedentes.
Silva explicó que en los últimos ocho años se ha multiplicado mil veces la capacidad computacional y, simultáneamente, se ha reducido 45 mil veces el consumo de energía, un avance que ha permitido el reciente auge de la IA generativa.
Añadió que el desarrollo de la IA ha pasado por tres grandes etapas:
1. La IA que percibe
2. La IA que genera
3. La IA que razona
Destacó que NVIDIA ha sido clave en esta evolución al diseñar y fabricar GPUs y chips esenciales para la computación acelerada, habilitando el entrenamiento y la operación de modelos complejos de inteligencia artificial. Lo que comenzó como una empresa enfocada en videojuegos, señaló, hoy es un pilar global de la industria de la IA, con impacto directo en sectores como la robótica, los vehículos autónomos y la IA generativa.
El primer día del Innovation Fest Jalisco 2025 concluyó con una destacada participación del ecosistema tecnológico, reafirmando el liderazgo del estado como referente nacional e internacional en innovación, ciencia y tecnología.
