Episcopado a empresarios: no busquen acumulación inútil

México.- Este lunes fue la periodista María Elena Ferral, fue víctima de un atentado en Papantla, Veracruz, donde recibió seis impactos de bala; ella es corresponsal del Diario de Xalapa.

Medios locales informaron que tras el ataque la reportera fue llevada al Hospital Regional de Papantla donde la reportan grave y piden donadores de sangre.

Desde 2016, María Elena había denunciado amenazas por parte del ex alcade de Coyutla, Basilio Picazo Pérez.

El político dijo a la reportera en un restaurante directamente “Te vamos a levantar” , él incluso iba con su esposa y su hijo, según la denuncia de la periodista.

Ferral, con más de dos décadas en el ejercicio periodístico presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), ya que temía por su vida y su familia.

“Yo estaba en un restaurante de Papantla y dejé comiendo a mis hijos cuando Basilio llegó acompañado de su esposa, con su hijo, y empezó a decir que me haría daño, que ya me dejó vivir mucho tiempo (sic) y que me desaparecerá en estos días, delante de su esposa y un niño de nueve años, y me habla mi hija espantada”, dijo Ferral en su denuncia.

