Exhortan a secretarías de salud que salvaguarden la salud de madres e hijos durante el embarazo

Tapachula.— Araceli, una menor de edad de 14 años, dio a luz el sábado 12 de noviembre afuera del Hospital General de Tapachula, Chiapas. Horas antes había acudido al centro hospitalario, sin que fuera internada para su atención, lo que provocó que el bebé murió tras el parto.

Ante ello, la Secretaría de Salud de Chiapas inició el proceso de actuación normativo para esclarecer y determinar las responsabilidades contra quien o quienes hayan incurrido en algún probable acto de omisión o negligencia.

El sábado, alrededor de las 06:00 de la mañana, ocurrió el parto fortuito fuera de los protocolos de seguridad para la atención de la paciente.

En ese sentido, la senadora del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, presentó una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud federal y a los 32 titulares de cada entidad federativa, para que en el marco de sus competencias, salvaguarden la salud y atención médica durante el embarazo y priorizar su atención cuando se encuentre en situación de vulnerabilidad y tenga riesgo de muerte, tanto la madre como su bebé.

“Hoy nombro en este Senado a Araceli, porque como ellas, hay más niñas y más mujeres victimas de violencia. No solo tenemos que exigir que se investigue lo sucedido en el Hospital General en Tapachula, Chiapas. tenemos que asegurarnos que no vuelva a suceder, que no se nos olvide el nombre de Araceli, ni su historia, que dio a luz en la banqueta y su hijo está muerto”.