Foro histórico en Quintana Roo aborda la libertad religiosa con participación destacada del gobierno y organizaciones sociales

Quintana Roo.— El Congreso del Estado de Quintana Roo fue escenario de un evento histórico que contó con la participación de líderes sociales, autoridades legislativas y representantes de diversas religiones para reflexionar sobre la libertad religiosa como derecho humano.

Más de 200 personas participaron en un foro sin precedentes, que marcó un antes y un después en los 51 años de vida parlamentaria del estado.

El primer Foro sobre Libertad Religiosa como Derecho Humano se realizó con el impulso del Congreso del Estado en coordinación con la Dirección de Enlace con Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobierno.

Con la participación de la organización de gestión política GESPO y de su director general, el Licenciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, así como diversos actores sociales, se garantizó un diálogo plural, abierto y respetuoso, en un ejercicio de reflexión y fortalecimiento democrático.

LEE Presidente de la CEM advierte deterioro de libertad religiosa en México

El diputado Jorge Sanén Cervantes ofreció la bienvenida a los participantes y resaltó la relevancia de que el Poder Legislativo se abra a la discusión de derechos fundamentales; mientras que la diputada Paola Elizabeth Moreno Córdova enfatizó que garantizar la libertad religiosa implica proteger la dignidad y la pluralidad de toda sociedad democrática.

Manuel Acosta y su exposición sobre la laicidad

Durante su participación el director general de GESPO, Manuel Acosta Gutiérrez, aseguró que la separación entre religión y política no significa exclusión, sino la garantía de que todas las expresiones de fe sean respetadas y protegidas.

Acosta Gutiérrez explicó que el Estado laico es el mejor aliado de la libertad religiosa porque permite que cada quien crea o no crea, practique o no practique, sin privilegios ni discriminación

Asimismo, el director de GESPO explicó que la laicidad no implica ausencia de religión ni rechazo a la fe. El Estado laico no se opone a la religión, se opone a los privilegios. Es la garantía de que todas las creencias puedan convivir en igualdad, sin que ninguna se imponga por encima de las demás.

“En México, este principio ha permitido transitar de un modelo de confrontación hacia uno de pluralidad regulada con retos aún vigentes como: la intolerancia, la discriminación y los desplazamientos forzados en comunidades por motivos religiosos”, puntualizó.

Por ello, externó Manuel Acosta, se necesita un cambio de mentalidad colectiva que supere la intolerancia, asegurar que la libertad religiosa se ejerza en la vida cotidiana y fortalecer la laicidad como un espacio común que protege la diversidad y la paz social.

“El Estado laico no es un lujo intelectual, sino una condición indispensable para la paz en sociedades plurales”, indicó

Compromiso legislativo

Para concluir el Diputado Renán Eduardo Sánchez Tajonar reafirmó que este foro marca un hito en la historia del Congreso de Quintana Roo y que se continuará trabajando en coordinación con la Secretaría de Gobierno para consolidar políticas públicas que promuevan el respeto y la tolerancia hacia la libertad religiosa.

Cabe resaltar que al evento acudieron el Subsecretario de Gobierno, Nabil Eljure Terrazas y el Director de Enlace con Organizaciones Sociales, Pedro Daniel Quijada Ramírez.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv