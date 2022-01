Fresnillo, la ciudad donde sus pobladores perciben más inseguridad: Inegi

Tabasco.— El sacerdote Avelino Cortéz Telléz, responsable de la iglesia San José Obrero en Villahermosa, Tabasco, fue asaltado y apuñalado por un delincuente.

El ataque, ocurrió la mañana del jueves al interior de la iglesia ubicada en la colonia Infonavit Atasta de Villahermosa.

A través de Facebook el sacerdote narró los hechos y agradeció las muestras de apoyo que recibió.

Cortéz Telléz detalló que un hombre “desesperado, necesitado, fuera de razones y agresivo” ingresó a la parroquia exigiéndole que le entregara el dinero.

“Iracundo, empezó a esculcar a diestra y siniestra, no le interesó, la Biblia, los Santos Evangelios, el Rosario y el Escapulario Mariano (…) mi reacción de no propiciarle lo que no tenía (…) sacó su arma punzo cortante, para hacerme con furia, siete heridas en mi cuerpo”.

Ante la agresión el sacerdote solicitó el auxilio y recibió la atención oportuna en el Hospital General Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez.

Ante ello, el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, instruyó a las fuerzas de seguridad del Estado a dar con el paradero del responsable del ataque contra el sacerdote.

“Lamento el ataque en contra de la humanidad de mi amigo el padre Avelino Cortés, he instruido a las fuerzas de seguridad del Estado, a dar con quién haya actuado contra él. Por fortuna el estado de salud del Padre Avelino es favorable y ya fue dado de alta”, publicó el gobernador en Twitter.

