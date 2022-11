GN intercepta más de 7 mil cartuchos útiles en Chihuahua

San Luis Potosí.- Jorge Alberto Cavazos Arizpe, nuevo arzobispo de San Luis Potosí, lamenta la violencia que existe en México, pues “se asesina como si fuéramos simples cucarachas”.

El religioso expresó que le duele profundamente que ahora se mate fácilmente, sin misericordia.

Con todo respeto al género humano, pero se asesina como si fuéramos simples cucarachas; ese es un profundo dolor que no puedo ocultar.

Te puede interesar: Preocupa a Papa Francisco detención de religiosos por parte de régimen de Daniel Ortega

Cavazos Arizpe se convirtió el pasado 1 de julio, en el cuarto arzobispo de la Arquidiócesis del estado, luego de su nombramiento por parte del papa Francisco, y al reflexionar sobre la violencia, urge a buscar la paz y a rescatar a las familias.

“Es urgente que actuemos para buscar caminos de paz estables, porque todos somos pasajeros del mismo barco, o nos salvamos o nos hundimos todos. ¡Actuemos ya!, por el bien de todos”, plantea.

La presencia del crimen organizado y del narcotráfico en lugares como San Juan de Los Lagos, donde se encuentra su Diócesis de procedencia, no es un tema ajeno para monseñor Cavazos Arizpe, quien insiste en que debe imperar la paz en todos los ámbitos, familiar, laboral y social.

“Conmueve que no haya paz en las familias, porque no puede haber paz en el mundo si no la hay en nuestras familias, eso nos debe de quedar muy en claro. De ahí que la salvación está en rescatar nuestros valores humanos, cívicos, morales y espirituales desde el núcleo familiar.

“Duele profundamente que ahora se mate fácilmente, sin misericordia. Con todo respeto al género humano, pero se asesina como si fuéramos simples cucarachas, dijo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, nuevo arzobispo de San Luis Potosíhttps://t.co/Okyv0rwA31 — El Heraldo de Chihuahua (@heraldocuu) November 7, 2022

Es lamentable que ya nos estemos acostumbrando a vivir en medio de la violencia”, agrega.

De acuerdo con el pastor, también le duelen y le entristecen las noticias sobre corrupción, las anomalías millonarias detectadas en distintas instituciones, mediante auditorías, la falta de medicamentos en hospitales o de trabajos con salarios dignos, e incluso, el fenómeno migratorio en México.

Todo esto, indica, va muy unido a la falta de amor a Dios y al prójimo; “es la raíz de todo problema”.

“El no tener amor a Dios se traduce en múltiples acciones de corrupción, de deslealtad, de injusticias, de egoísmo, individualismo, de traición a la patria, de maltrato a la vida del prójimo, de violación a los Derechos Humanos, de atentados contra la vida misma, de decisiones que afectan a los más pobres y marginados.

En síntesis, en pérdida de valores humanos, cívicos y espirituales”, afirma.

Ante ese análisis, el jerarca menciona que lo que más le duele en el alma es que los seguidores de Cristo no busquen a Dios y no se acerquen a él, pues, explica, “es como una falta de alimento el no vivir en gracia de Dios, el no tener esa alegría de creer en él y vivir su palabra divina y la alegría del evangelio”, así como, añade, no disfrutar de su presencia, perdón, paz espiritual y de la alegría eterna.

“Me entristece mucho esa apatía y escepticismo por Dios que experimentan ciertas personas”, externó.

Defiende la vida y rechaza el aborto.

Aunque la interrupción legal del embarazo es un derecho en distintas entidades, como la Ciudad de México, Cavazos Arizpe defiende la vida desde el momento de la concepción y califica el aborto como un “abominable homicidio”.

“No podemos seguir atentando contra la vida misma, que es el primer derecho constitucional que tiene todo ser humano y que no siempre se logra entender y asimilar. La vida debe defenderse y promoverse, la vida empieza desde el momento de la concepción hasta muerte natural, y nada ni nadie tiene derecho de atentar contra ella”.

En ese sentido, llamó “a ser la voz de los que no tienen voz, de esos indefensos seres inocentes a lo que se les quiere arrebatar la vida a través de la práctica del aborto, el cual es un abominable homicidio”.

“Claro está que la vida y todo lo que la compete se debe cuidar, como el proteger de tantos contaminantes nuestro planeta, el cuidar nuestros cultivos y alimentos que a veces ponen en peligro nuestra salud, con una infinidad de enfermedades que padece la población. Hay agentes y factores de alto riesgo como los pesticidas, que atacan a nuestra madre Tierra y por ende también atacan la salud del ser humano y de la fauna”.

ARH