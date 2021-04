Iglesia auxilia a familias de Aguililla en su éxodo forzado

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Nuevo León.- La candidatura del candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del estado de Nuevo León está en riesgo, después de que Samuel García Sepúlveda admitió recibir donaciones familiares que suman 20 millones de pesos.

En declaraciones al programa de La Grillotina, conducido por el periodista Mario Gámez, el candidato reconoció que aceptó donaciones propias, de su mamá y de sus hermanos que de manera clara y evidente rebasan los topes de campaña y prerrogativas establecidos por las autoridades electorales del estado.

También puedes leer: Investiga la UIF empresas de la familia de Samuel García

Sin reparo en lo delicado de sus afirmaciones, García Sepúlveda dijo que la ley electoral vigente en la entidad permite aceptar aportaciones privadas.

“Es un apoyo que tengo de mi familia, y yo a mi familia no la escondo, ni la oculto y tenemos muchas ganas de cambiar el estado, de cambiar Nuevo León y la ley permite que tengas aportaciones privadas”.

En flagrante riesgo de que sea sancionado por rebasar los topes de campaña, el candidato de Movimiento Ciudadano aceptó que tiene que buscar financiamiento externo para la realización de su campaña:

“A mí el partido, si bien me va, me ha dado uno y medio. Entonces yo me tengo que financiar de partidas privadas para hacer mi campaña”.

Sin exponer el origen de los recursos para su campaña para la gubernatura del estado, García Sepúlveda respondió a la crítica de sus detractores políticos sobre el monto de los recursos gastados en lo que va de su campaña.

Según expertos en materia electoral, el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Nuevo León, está no sólo en riesgo de ser sancionado o de perder su candidatura sino hasta de ser investigado sobre el origen de los recursos.

Síguenos en redes sociales

De acuerdo a la Comisión Estatal Electoral sólo fueron aprobados 7 millones 208 mil 634 pesos como aportación de dinero de simpatizantes y 720 mil 863 pesos como límite para cada persona física o moral que quiera apoyar su candidatura.

De confirmarse el financiamiento por aportaciones voluntarias, García Sepúlveda ya rebasó el tope permitido en 12 millones 791 mil 366 pesos, lo que significa que debería tener 27 hermanos o hijos para reunir 20 millones de pesos para su campaña.