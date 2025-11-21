Innovation Fest Jalisco consolida el liderazgo del estado en innovación y tecnología

Guadalajara.— Durante la inauguración del Innovation Fest Jalisco 2025, el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, afirmó que la entidad “es, sin duda alguna, un oasis de la innovación”, resaltando que Jalisco se ha consolidado como “un territorio de mente factura” gracias al ecosistema tecnológico, académico y empresarial que impulsa el desarrollo económico del estado.
El mandatario también destacó el desempeño sobresaliente de Jalisco en materia de exportaciones. Señaló que, mientras el promedio nacional de exportaciones de México al mundo creció 5% entre enero y junio, en ese mismo periodo Jalisco registró un incremento del 41%, es decir, ocho veces más que el promedio nacional, lo que confirma el papel del estado como líder en competitividad y desarrollo industrial avanzado.
Por su parte, el secretario de innovación del estado, Horacio Fernández Castillo, agradeció a los más de ocho mil jóvenes ahí presentes, su participación en el evento y les dijo, es para ustedes para quienes estamos trabajando, ustedes son quienes hacen grande al Estado y le dan esa vitalidad y fuerza innovadoras que siempre ha tenido.
La inteligencia artificial como motor económico
Uno de los mensajes más contundentes de la jornada provino de Freddy Vega, CEO y fundador de Platzi, quien enfatizó que “fuera de la IA, todas las economías están en crisis”, subrayando que la inteligencia artificial se ha convertido en el eje transformador de la economía mundial.
Vega comparó la irrupción de la IA con la revolución que significó la llegada de Uber frente a los taxis tradicionales, recordando que “la tecnología siempre se impone” y que quienes no la adopten corren el riesgo de quedar rezagados.
Aseguró que aprender IA es hoy una habilidad indispensable para cualquier profesional, y que la industria apenas está en su fase inicial. Señaló que actualmente vivimos un momento equivalente a la “era del BlackBerry” en la revolución móvil, anticipando una transformación mucho mayor en los próximos años.
El cliente como guía para la innovación
Más tarde, Alex Santana, Gerente de Capital de Riesgo en Amazon, retomó una de las máximas del fundador Jeff Bezos:
“Los clientes siempre están hermosa y maravillosamente insatisfechos”.
Explicó que esta filosofía impulsa a Amazon a mejorar constantemente, poniendo al cliente como la línea central de todas las decisiones y reforzando la idea de que siempre es posible ofrecer más, mejor y más rápido en un entorno altamente competitivo.
NVIDIA y la evolución acelerada de la IA
En su intervención, Jomas Silva, Developer Relations Manager en NVIDIA para América Latina, recordó que la inteligencia artificial tiene sus raíces en la década de 1950, pero que en 2022 —con el anuncio de ChatGPT— el mundo experimentó una revolución tecnológica sin precedentes.
Silva explicó que en los últimos ocho años se ha multiplicado mil veces la capacidad computacional y, simultáneamente, se ha reducido 45 mil veces el consumo de energía, un avance que ha permitido el reciente auge de la IA generativa.
Añadió que el desarrollo de la IA ha pasado por tres grandes etapas:
1. La IA que percibe
2. La IA que genera
3. La IA que razona
Destacó que NVIDIA ha sido clave en esta evolución al diseñar y fabricar GPUs y chips esenciales para la computación acelerada, habilitando el entrenamiento y la operación de modelos complejos de inteligencia artificial. Lo que comenzó como una empresa enfocada en videojuegos, señaló, hoy es un pilar global de la industria de la IA, con impacto directo en sectores como la robótica, los vehículos autónomos y la IA generativa.
El primer día del Innovation Fest Jalisco 2025 concluyó con una destacada participación del ecosistema tecnológico, reafirmando el liderazgo del estado como referente nacional e internacional en innovación, ciencia y tecnología.
Llega CIFAM 2026 a Monterrey; Congreso que escucha, orienta y renueva la vida familiar
Ciudad de México.— “Estoy feliz, las pláticas fueron padrísimas”, “Encontré nuevos amigos y me divertí”, “Si las familias de México supieran todo lo que se compartió, nuestro país sería otro”, “Fue una experiencia edificadora para mi matrimonio”.
Estos testimonios resumen la huella que deja el Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) en quienes participan. Detrás de cada experiencia hay una historia familiar que encontró un espacio para reencontrarse, para volver a mirar lo esencial y descubrir que la fuerza de una nación comienza en casa.
En 2026, esa experiencia se multiplicará en Monterrey, donde miles de matrimonios, jóvenes, niños y abuelos vivirán un encuentro sin precedentes.
Monterrey se prepara para recibir a las familias del país
El Congreso Internacional de las Familias nació después del XIV Congreso Mundial de las Familias celebrado en Ciudad de México en 2022. Desde entonces, se ha consolidado como una plataforma que convoca a familias, organizaciones y líderes comprometidos con el fortalecimiento del hogar como base de la sociedad.
Sus tres primeras ediciones marcaron una ruta creciente de participación. En Ciudad de México asistieron más de ocho mil personas de manera presencial y más de dos mil en línea. Dos años después, en Guadalajara, el encuentro reunió a más de ocho mil trescientos asistentes de 29 estados y 12 países. En Mérida, en 2025, la cifra superó las veinte mil familias, entre presenciales y virtuales.
Ahora, Monterrey tomará la estafeta del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026 con el lema “Familias forjadoras de esperanza: construyendo juntos un mejor futuro para todos” La ciudad se convertirá en punto de encuentro para reflexionar, compartir y descubrir nuevas formas de fortalecer la unión familiar.
La familia, base y refugio de la sociedad
El objetivo del Congreso Internacional de las Familias es acompañar a los matrimonios en sus distintas etapas, impulsar acciones conjuntas que fortalezcan los vínculos familiares y reafirmar el papel de la familia como el primer espacio donde se aprende a amar y confiar.
Valores y sociedad
“La familia es el lugar donde se construyen los valores que sostienen a la sociedad. Creemos en la familia y queremos que Nuevo León tenga familias fuertes”, afirmó Mauricio Flores Lobeira, presidente del Congreso Internacional de las Familias Monterrey 2026.
Explicó que esta cuarta edición será el espacio donde cada persona encontrará razones para fortalecer su hogar y su entorno. El propósito no es dividir, sino unir voces que, desde distintos ámbitos, trabajan por el mismo ideal: reconstruir el tejido familiar.
El Congreso reunirá a representantes de distintas asociaciones, comunidades y niveles de gobierno. “Queremos que las personas vivan un fin de semana en familia, que participen y encuentren respuestas a sus necesidades”, señaló Flores Lobeira.
LEE La familia, cimiento de la paz: Concluye con éxito CIFAM en Mérida
Monterrey será sede de conferencias, foros y actividades que reunirán a líderes, organizaciones y ciudadanos con un propósito común: colocar a la familia en el centro del diálogo social, educativo y cultural.
Hogar, espacio de convivencia
El CIFAM Monterrey pretende dejar una huella más allá de los tres días de actividades. Su meta es generar un movimiento permanente que impulse a las comunidades a mirar nuevamente a la familia como raíz y fuerza.
“El CIFAM quiere que la familia vuelva a ser el centro de la sociedad”, explicó Flores Lobeira. Añadió que, en una época donde predominan los derechos individuales, es urgente volver la mirada al hogar como primer espacio de convivencia y educación.
Conversatorios innovadores
El programa del CIFAM Monterrey mantiene cuatro líneas dedicadas a matrimonios, jóvenes, adolescentes y niños. Cada grupo contará con espacios diseñados para abordar temas actuales sobre convivencia, comunicación y compromiso familiar.
Una de las innovaciones de esta cuarta edición serán los conversatorios para compartir experiencias y encontrar soluciones reales a los desafíos que enfrentan las familias hoy.
El propósito, dijo Mauricio Flores, es acompañar más allá del evento y conectar a los participantes con organizaciones que trabajan en temas de educación y fortalecimiento familiar.
La belleza de la vida está en la familia
Por su parte, Fernando Milanes, presidente del Congreso Internacional de las Familias México, dijo que el CIFAM Monterrey será un encuentro de alto nivel al que está convocada toda la sociedad donde no se hablará de modelos ideales, sino de las herramientas prácticas que ayuden a construir familias fuertes y conscientes de su papel social.
“La familia sigue siendo el valor más importante para los mexicanos. En ella se descubre la belleza de la vida y se fundamenta la esperanza de un mundo mejor”, expresó.
Milanes explicó que cada familia es única, como una huella digital. Ninguna es igual a otra. Fortalecer a la familia, dijo, no es un asunto particular, sino una tarea que transforma a todo el país.
“Los valores que se gestan en casa son los mismos que más tarde sostienen la vida social, la confianza y la esperanza colectiva”, finalizó.
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Semillas, gallinas y conejos cambian la realidad de comunidades de Querétaro.
Querétaro.— En las comunidades rurales de Querétaro, la vida está cambiando. En lugares como Los Trigos, Puerto San Antonio, Las Matanzas o la ruta del Coyote, familias enteras han encontrado un camino distinto para asegurar su alimento y fortalecer su futuro.
Hasta hace poco, muchas familias, principalmente papás y mamás, tenían que recorrer kilómetros a caballo, invirtiendo hasta tres horas ida y vuelta para conseguir el sustento diario. Un esfuerzo que además del tiempo significaba un gasto económico de más de mil 200 pesos a la semana. Hoy, esa historia comienza a escribirse de otra manera.
Huertos familiares y donaciones comunitarias
Con el apoyo de la Fundación Incluyendo México, Veggie Prime y Haz Eco, llegaron las semillas. Y con ellas, los huertos familiares: espacios donde ahora crecen verduras, hortalizas y legumbres, junto con árboles frutales que dan color y alimento. En los corrales se crían gallinas y conejos que completan una mesa más variada y nutritiva.
“Gracias a Dios se ha notado más producción, porque tengo cuatro hijos y me ayuda mucho para su alimentación, para la verdura, ya que es muy saludable y natural, porque no tiene nada de químico”, compartió Blanca Ledezma, habitante de Los Trigos.
Pero este esfuerzo local se conecta con un reto global. En 1996, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, los Jefes de Estado reunidos en Roma, a invitación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, reafirmaron el derecho de toda persona a una alimentación adecuada, recordando lo que ya establece el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y la alimentación.
El reto global: cifras que alarman
Hoy ese derecho sigue siendo un desafío. La inseguridad alimentaria no es solo falta de comida. Es no saber si mañana habrá alimento suficiente.
Es que un niño crezca sin los nutrientes necesarios, debilitando su sistema inmune, limitando su desarrollo escolar y perpetuando el círculo de la pobreza. También obesidad en adultos y niños, al depender de alimentos baratos pero carentes de nutrientes.
En 2020, el 9.9% de la población mundial padeció subalimentación. Eso significa 768 millones de personas. De ellas, 418 millones en Asia, 282 millones en África y 60 millones en América Latina y el Caribe.
Más de 2 mil 300 millones de personas, un 30% de la población mundial, carecieron de acceso a alimentos adecuados durante todo el año. La pobreza golpea sobre todo al campo: el 76% de quienes viven en pobreza habitan zonas rurales y dependen de la agricultura para sobrevivir.
El hambre tiene rostro de mujer: 6 de cada 10 personas con hambre son mujeres. Y la mitad de las familias afectadas son agricultoras. Cada año, la malnutrición provoca 8 millones de muertes prematuras.
La niñez es la más golpeada: 3 millones de niños menores de cinco años murieron de hambre en 2020, lo que equivale a una muerte cada 10 segundos.
Además, 149 millones padecieron retraso en el crecimiento, 45 millones emaciación, es decir, la pérdida visible de masa muscular y grasa y 39 millones sobrepeso.
En México, la realidad también duele. Con 126 millones de habitantes, 43.9% de la población vivía en pobreza en 2020, es decir, 55.7 millones de personas. Y 8.5% en pobreza extrema, casi 11 millones.
El 22.6% de la población enfrentaba pobreza alimentaria, con 881 mil niños con desnutrición crónica. En zonas urbanas, la desnutrición infantil era de 7.7%, pero en las zonas rurales subía a 11.2%.
Más de la mitad de los hogares mexicanos enfrentaba inseguridad alimentaria: 55.5% a nivel nacional y 69.1% en zonas rurales. Y entre la niñez indígena, la cifra es aún más alarmante: uno de cada cuatro niños padece desnutrición crónica.
Ante esta realidad, iniciativas como el Programa para la Seguridad y Sustentabilidad Alimentaria de Haz Eco han sido un respiro para cientos de familias. Su modelo se desarrolla en cuatro etapas: educación y huerto escolar, huerto familiar, gallinas ponedoras y árboles frutales.
“El huerto sí fortalece a la familia, porque nos sirve para quitar un poquito el estrés, para hacer ejercicio y, sobre todo, que tenemos alimentos sanos, que nosotros sabemos de dónde vienen”, explicó Guillermo, esposo de Blanca Estela Rangel, habitante de Matanzas.
“Prácticamente salió la necesidad, porque en temporada de lluvia nosotros no tenemos el servicio de agua potable de la red de agua y surgió la idea de aprovechar los techos para captar el agua de lluvia”, agregó Guillermo.
El objetivo es claro: interrumpir el círculo del hambre, educar desde la niñez en cultura alimentaria, garantizar una nutrición adecuada y generar cadenas autosustentables de producción de alimentos.
Programa Haz Eco: etapas y resultados
En Querétaro, este programa ya muestra resultados concretos. En 2025, se atendieron mil 364 familias en comunidades como Matanzas, Derramadero y Colón, beneficiando directamente a más de 6 mil 800 personas.
Niñas y niños que antes dependían de la caridad o de largas jornadas de traslado, hoy participan en la siembra, en el cuidado de gallinas y en la plantación de árboles frutales que alimentarán a toda la comunidad.
“Hay días que les toca regar el huerto a los niños, hay días que nos toca a nosotros y así nos vamos turnando”, dijo Blanca Estela Rangel, mostrando orgullosa las plantas en su patio.
“Sabemos que tener el huerto en casa es muy fácil y también nos ayuda en la economía”, agregó.
De su huerto, dijo, han cosechado lechugas, jitomates, apio y acelgas.
“Estas son las gallinas que nos dan muy buen abastecimiento del huevo para la familia y de vez en cuando un caldito para variarle a la alimentación”, señaló Blanca Estela y destacó que en promedio, recolecta hasta 30 huevos por semana.
Para Mireya Martínez, habitante de San Antonio, el cambio también ha sido evidente.
“Hace como mes y medio que nos dieron las gallinas, ahorita están muy pequeñas todavía, y cuando nos dieron la semilla para sembrar, yo de ahí empecé con el jitomate, el cilantro y los rábanos. La mera verdad sí es un gasto menos”, compartió.
A su lado, Ismael, también de San Antonio, comentó que el huerto ha abierto incluso una oportunidad económica.
“Sí cambia la vida porque los jitomates siempre me ha gustado plantarlos, porque ya no se compran, los tiene uno aquí a la mano. Ahora que tenía harto cilantro, ya salíamos a venderlo y de ahí sacábamos para comprar cualquier otra cosa que hace falta aquí para la casa”, relató.
El impacto, más allá de lo material, también se refleja en el entorno familiar.
“Recordar que aparte de incluir una dieta más sana en la familia, también baja muchísimo la violencia familiar y baja la migración de las familias”, destacó Elena Arreguín, directora del DIF municipal de Colón.
Isaac Sutton, director de Finanzas de Veggie Prime, explicó que el proyecto busca mucho más que sembrar alimentos.
“Sabemos que en muchas comunidades lejanas no llega lo básico, no llega lo fundamental y con eso apoyamos a que obviamente se elimine la desnutrición, la gente se alimente, se elimine un poquito la pobreza y se haga el vínculo familiar”, señaló Sutton.
“Es una combinación perfecta para una época que estamos viviendo cada vez más difícil, en donde necesitamos entre todos salir adelante y unir esfuerzos”, añadió.
Y lo más valioso no está solo en la tierra. Está en la unión familiar. Papás, mamás, hijos y abuelos trabajan juntos, siembran juntos y cosechan juntos. El alimento se convierte en fruto del esfuerzo compartido y fortalece los lazos familiares, porque la vida se defiende y se sostiene desde lo más cercano: la propia casa.
Los datos de 2025 nos recuerdan que aún queda mucho por hacer. Millones de personas en México y el mundo siguen sin acceso a una alimentación digna. Pero experiencias como las de Querétaro demuestran que el hambre no es un destino inevitable.
Con organización comunitaria, solidaridad y programas de sustentabilidad, es posible transformar la estadística en esperanza. Porque cuando una familia logra alimentarse con lo que produce, logra también algo más grande: vivir con libertad, con unidad y con dignidad.
“Persona: ser, trascender y transformar”, ConParticipación celebra encuentro anual
Monterrey.— En un espacio de formación, reflexión y comunidad, ConParticipación celebró en Monterrey, Nuevo León, su Quinto Encuentro Anual 2025 bajo el lema “Persona: ser, trascender y transformar”.
El evento reunió a colaboradores, aliados y voluntarios comprometidos con la promoción de la dignidad de la persona, el bienestar de las familias y el desarrollo de la sociedad.
Durante tres días en la Universidad de Monterrey, los participantes profundizaron en los fundamentos antropológicos de la persona, el desarrollo del pensamiento crítico mediante el método del caso, y las herramientas de planeación estratégica para fortalecer el trabajo que se realiza en ConParticipación.
El encuentro constó de cuatro bloques: Explícame la persona: reflexiones desde la antropología filosófica; Historia, misión e identidad de ConParticipación: Aprender a pensar: el método del caso como herramienta de análisis: Transformar: incidir a largo plazo.
“Explícame la persona”: reflexiones desde la antropología filosófica
El primer día estuvo dedicado a reflexionar sobre la antropología filosófica que permitió comprender a la persona como un ser único, libre y relacional y con una dignidad que no se le otorga ni se le quita, sino que es inherente a cada persona.
Al respecto, la Mtra. Diana Salmón, Directora del Instituto Juan Pablo II en Monterrey, profundizó en los fundamentos del personalismo y algunos de sus exponentes para comprender el impacto de esta corriente en la vida de miles de personas.
“Todo el trabajo que se realiza en ConParticipación, tiene siempre a la persona en el centro y como eje de todo análisis. Este bloque fue una gran ocasión para profundizar en la comprensión de la persona humana”.
Historia, misión e identidad de ConParticipación
El segundo bloque del encuentro estuvo enfocado en conocer a fondo la historia, misión e identidad de ConParticipación.
Norma Treviño y Marcial Padilla, fundadora y director general de ConParticipación respectivamente, compartieron los orígenes y la identidad que han guiado el trabajo de la organización a lo largo de los años.
Ambos profundizaron en el propósito que da sentido a cada proyecto y proceso que se realiza en ConParticipación.
LEE "Vivir un día a la vez": Marcial y Mayela, pilares de una familia unida por la fe
“Aprender a pensar”: el método del caso como herramienta de análisis
El tercer bloque del encuentro estuvo a cargo del Ing. Romeo Villarreal González, catedrático del ITESM y miembro del claustro académico del ICAMI.
A través del taller “Aprender a pensar: el método del caso” ofreció una espacio de aprendizaje teórico y práctico sobre cómo analizar situaciones reales desde una perspectiva racional.
El método del caso es utilizado en instituciones de prestigio como el IPADE y la Universidad de Harvard, y su estructura permite desarrollar el análisis crítico.
“Transformar: incidir a largo plazo”
El tercer día del encuentro se centró en herramientas prácticas de planeación estratégica para realizar un trabajo con mayor impacto. El Ing. Antonio Zárate Negrón, reconocido por su liderazgo en empresas de clase mundial y su trayectoria en la promoción de la calidad como forma de vida, compartió su experiencia en planeación estratégica para asociaciones civiles.
Durante su ponencia, el Ing. Zárate compartió una frase que recordó la importancia de la planeación: “Planear no es burocracia, es amar con inteligencia y servir con eficacia”.
A través de múltiples ejemplos de su experiencia en Metalsa y Copamex, explicó cómo una planeación bien estructurada no solo mejora resultados, sino que también fortalece la cultura institucional y la identidad.
Finalmente los organizadores concluyeron que el Encuentro Anual ConParticipación 2025 fue mucho más que una serie de conferencias, “fue un increíble espacio de diálogo, convivencia y crecimiento integral. Cada bloque permitió a los asistentes reflexionar sobre la labor que realiza ConParticipación y el impacto que se logra cuando se trabaja con la perspectiva de la persona al centro, con criterio y estrategias claras”.
Caballeros de Colón: ayuda y esperanza a familias en Jalisco
Ante la emergencia, salieron a apoyar
Ciudad de México.— La temporada de lluvias de 2025 registró una de las mayores intensidades en Jalisco, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las precipitaciones provocaron inundaciones severas en distintas zonas del estado y afectaron a centenares de familias, especialmente en el área metropolitana de Guadalajara.
En medio de esta emergencia, los Caballeros de Colón se movilizaron para asistir a las comunidades más golpeadas. Llevaron apoyo material y acompañamiento espiritual a las familias que lo perdieron todo.
Solidaridad organizada en Zapopan
La colonia El Tizate, ubicada en Zapopan, fue una de las más afectadas. Según Francisco Sáenz Muñoz, director para el Desarrollo de México de la Misión Fraternal de la Oficina Suprema de los Caballeros de Colón, la ayuda se organizó en septiembre y alcanzó un valor aproximado de 150 mil pesos mexicanos, equivalentes a unos 7 mil 500 dólares.
Los voluntarios realizaron un censo casa por casa para identificar las principales necesidades. Después, entregaron enseres domésticos como estufas, lavadoras, refrigeradores y colchones, artículos que representaron pérdidas materiales significativas para muchas familias.
Más para leer: "La calle no borra el nombre": Indigentes podrían acceder a trabajo e identidad
Sáenz Muñoz reconoció el trabajo conjunto de los Caballeros de Colón de la Arquidiócesis de Guadalajara, quienes actuaron en coordinación con la región México Occidente. “Fue un gran trabajo en equipo, con muchos y muy buenos liderazgos”, expresó.
La fe y la acción frente al cambio climático
El representante recordó para ACI Prensa las palabras del Papa Francisco en su encíclica Laudato si’, donde señaló que el cambio climático constituye uno de los principales desafíos de la humanidad. “Los efectos más graves recaen en los más pobres y vulnerables, pues no cuentan con los recursos para adaptarse”, citó Sáenz Muñoz.
El líder insistió en que “la tierra clama por el daño que le hacemos” y subrayó la necesidad de una conversión ecológica del corazón. También llamó a fomentar una cultura de prevención mediante la educación y la conciencia ambiental.
La caridad como principio de acción
Sáenz Muñoz destacó que el patriotismo, entendido como participación activa en la comunidad, es uno de los pilares de los Caballeros de Colón. Subrayó que promover el bien común y la dignidad humana forma parte de su misión.
Frente a tragedias como las inundaciones en Guadalajara, explicó que instituciones católicas como Cáritas y los Caballeros de Colón trabajan juntas para brindar apoyo inmediato.
Las ayudas incluyeron despensas, agua, alimentos, ropa, medicamentos y enseres domésticos, donados por feligreses, movimientos laicales y personas de buena voluntad.
“El primer principio de nuestra institución es la caridad”, recordó. “No somos una obra de asistencia social o filantropía: es el amor de Dios actuando en la Iglesia”, agregó.
Fe y esperanza bajo el amparo de la Virgen de Guadalupe
La orden fue reconsagrada a la Virgen de Guadalupe en 2023 por el Caballero Supremo Patrick Kelly. Sáenz Muñoz explicó que, además del apoyo material, los miembros acompañaron a las familias en misas, rosarios y oraciones para fortalecer la esperanza en medio de la pérdida.
“En México, la Virgen de Guadalupe es símbolo de unidad y reconciliación, incluso para quienes no son creyentes”, afirmó.
Una red de servicio global
Actualmente, los Caballeros de Colón cuentan con más de 19 mil consejos en todo el mundo, según datos de su Oficina Suprema. Los consejos locales colaboran con sus párrocos para diseñar programas caritativos que respondan a las necesidades de cada comunidad.
Además de Jalisco, hay Caballeros activos en el Centro, Noreste, Noroeste y Sur de México, donde brindan apoyo ante desastres naturales. “Donde hay una necesidad, recibimos un llamado para orar, actuar y llevar a Cristo a los más desamparados”, explicó Sáenz Muñoz.
Finalmente, invitó a quienes desean servir a unirse a la orden a través de sus redes sociales o parroquias locales.
