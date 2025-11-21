Innovation Fest Jalisco consolida el liderazgo del estado en innovación y tecnología

Querétaro.— En las comunidades rurales de Querétaro, la vida está cambiando. En lugares como Los Trigos, Puerto San Antonio, Las Matanzas o la ruta del Coyote, familias enteras han encontrado un camino distinto para asegurar su alimento y fortalecer su futuro.

Hasta hace poco, muchas familias, principalmente papás y mamás, tenían que recorrer kilómetros a caballo, invirtiendo hasta tres horas ida y vuelta para conseguir el sustento diario. Un esfuerzo que además del tiempo significaba un gasto económico de más de mil 200 pesos a la semana. Hoy, esa historia comienza a escribirse de otra manera.

Los huertos familiares son importantes en la región. Foto: Germán Díaz.

Huertos familiares y donaciones comunitarias

Con el apoyo de la Fundación Incluyendo México, Veggie Prime y Haz Eco, llegaron las semillas. Y con ellas, los huertos familiares: espacios donde ahora crecen verduras, hortalizas y legumbres, junto con árboles frutales que dan color y alimento. En los corrales se crían gallinas y conejos que completan una mesa más variada y nutritiva.

“Gracias a Dios se ha notado más producción, porque tengo cuatro hijos y me ayuda mucho para su alimentación, para la verdura, ya que es muy saludable y natural, porque no tiene nada de químico”, compartió Blanca Ledezma, habitante de Los Trigos.

Pero este esfuerzo local se conecta con un reto global. En 1996, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, los Jefes de Estado reunidos en Roma, a invitación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, reafirmaron el derecho de toda persona a una alimentación adecuada, recordando lo que ya establece el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y la alimentación.

El reto global: cifras que alarman

Hoy ese derecho sigue siendo un desafío. La inseguridad alimentaria no es solo falta de comida. Es no saber si mañana habrá alimento suficiente.

Es que un niño crezca sin los nutrientes necesarios, debilitando su sistema inmune, limitando su desarrollo escolar y perpetuando el círculo de la pobreza. También obesidad en adultos y niños, al depender de alimentos baratos pero carentes de nutrientes.

En 2020, el 9.9% de la población mundial padeció subalimentación. Eso significa 768 millones de personas. De ellas, 418 millones en Asia, 282 millones en África y 60 millones en América Latina y el Caribe.

Más de 2 mil 300 millones de personas, un 30% de la población mundial, carecieron de acceso a alimentos adecuados durante todo el año. La pobreza golpea sobre todo al campo: el 76% de quienes viven en pobreza habitan zonas rurales y dependen de la agricultura para sobrevivir.

El hambre tiene rostro de mujer: 6 de cada 10 personas con hambre son mujeres. Y la mitad de las familias afectadas son agricultoras. Cada año, la malnutrición provoca 8 millones de muertes prematuras.

La niñez es la más golpeada: 3 millones de niños menores de cinco años murieron de hambre en 2020, lo que equivale a una muerte cada 10 segundos.

Además, 149 millones padecieron retraso en el crecimiento, 45 millones emaciación, es decir, la pérdida visible de masa muscular y grasa y 39 millones sobrepeso.

En México, la realidad también duele. Con 126 millones de habitantes, 43.9% de la población vivía en pobreza en 2020, es decir, 55.7 millones de personas. Y 8.5% en pobreza extrema, casi 11 millones.

El 22.6% de la población enfrentaba pobreza alimentaria, con 881 mil niños con desnutrición crónica. En zonas urbanas, la desnutrición infantil era de 7.7%, pero en las zonas rurales subía a 11.2%.

Más de la mitad de los hogares mexicanos enfrentaba inseguridad alimentaria: 55.5% a nivel nacional y 69.1% en zonas rurales. Y entre la niñez indígena, la cifra es aún más alarmante: uno de cada cuatro niños padece desnutrición crónica.

Ante esta realidad, iniciativas como el Programa para la Seguridad y Sustentabilidad Alimentaria de Haz Eco han sido un respiro para cientos de familias. Su modelo se desarrolla en cuatro etapas: educación y huerto escolar, huerto familiar, gallinas ponedoras y árboles frutales.

“El huerto sí fortalece a la familia, porque nos sirve para quitar un poquito el estrés, para hacer ejercicio y, sobre todo, que tenemos alimentos sanos, que nosotros sabemos de dónde vienen”, explicó Guillermo, esposo de Blanca Estela Rangel, habitante de Matanzas.

“Prácticamente salió la necesidad, porque en temporada de lluvia nosotros no tenemos el servicio de agua potable de la red de agua y surgió la idea de aprovechar los techos para captar el agua de lluvia”, agregó Guillermo.

El objetivo es claro: interrumpir el círculo del hambre, educar desde la niñez en cultura alimentaria, garantizar una nutrición adecuada y generar cadenas autosustentables de producción de alimentos.

Programa Haz Eco: etapas y resultados

En Querétaro, este programa ya muestra resultados concretos. En 2025, se atendieron mil 364 familias en comunidades como Matanzas, Derramadero y Colón, beneficiando directamente a más de 6 mil 800 personas.

Niñas y niños que antes dependían de la caridad o de largas jornadas de traslado, hoy participan en la siembra, en el cuidado de gallinas y en la plantación de árboles frutales que alimentarán a toda la comunidad.

Los beneficiarios ven mejorada su alimentación. Foto: Germán Díaz.

“Hay días que les toca regar el huerto a los niños, hay días que nos toca a nosotros y así nos vamos turnando”, dijo Blanca Estela Rangel, mostrando orgullosa las plantas en su patio.

Los conejos son importantes en la estrategia para el consumo de proteína. Foto: Germán Díaz.

“Sabemos que tener el huerto en casa es muy fácil y también nos ayuda en la economía”, agregó.

De su huerto, dijo, han cosechado lechugas, jitomates, apio y acelgas.

“Estas son las gallinas que nos dan muy buen abastecimiento del huevo para la familia y de vez en cuando un caldito para variarle a la alimentación”, señaló Blanca Estela y destacó que en promedio, recolecta hasta 30 huevos por semana.

Para Mireya Martínez, habitante de San Antonio, el cambio también ha sido evidente.

“Hace como mes y medio que nos dieron las gallinas, ahorita están muy pequeñas todavía, y cuando nos dieron la semilla para sembrar, yo de ahí empecé con el jitomate, el cilantro y los rábanos. La mera verdad sí es un gasto menos”, compartió.

A su lado, Ismael, también de San Antonio, comentó que el huerto ha abierto incluso una oportunidad económica.

“Sí cambia la vida porque los jitomates siempre me ha gustado plantarlos, porque ya no se compran, los tiene uno aquí a la mano. Ahora que tenía harto cilantro, ya salíamos a venderlo y de ahí sacábamos para comprar cualquier otra cosa que hace falta aquí para la casa”, relató.

El impacto, más allá de lo material, también se refleja en el entorno familiar.

“Recordar que aparte de incluir una dieta más sana en la familia, también baja muchísimo la violencia familiar y baja la migración de las familias”, destacó Elena Arreguín, directora del DIF municipal de Colón.

Isaac Sutton, director de Finanzas de Veggie Prime, explicó que el proyecto busca mucho más que sembrar alimentos.

“Sabemos que en muchas comunidades lejanas no llega lo básico, no llega lo fundamental y con eso apoyamos a que obviamente se elimine la desnutrición, la gente se alimente, se elimine un poquito la pobreza y se haga el vínculo familiar”, señaló Sutton.

“Es una combinación perfecta para una época que estamos viviendo cada vez más difícil, en donde necesitamos entre todos salir adelante y unir esfuerzos”, añadió.

Y lo más valioso no está solo en la tierra. Está en la unión familiar. Papás, mamás, hijos y abuelos trabajan juntos, siembran juntos y cosechan juntos. El alimento se convierte en fruto del esfuerzo compartido y fortalece los lazos familiares, porque la vida se defiende y se sostiene desde lo más cercano: la propia casa.

Creatividad y reutilización de material, la clave. Foto: Germán Díaz

Los datos de 2025 nos recuerdan que aún queda mucho por hacer. Millones de personas en México y el mundo siguen sin acceso a una alimentación digna. Pero experiencias como las de Querétaro demuestran que el hambre no es un destino inevitable.

Con organización comunitaria, solidaridad y programas de sustentabilidad, es posible transformar la estadística en esperanza. Porque cuando una familia logra alimentarse con lo que produce, logra también algo más grande: vivir con libertad, con unidad y con dignidad.

GDH