Estados
Karla y sus gemelos: la atención médica que salvó tres vidas
Así lograron llegar a buen término el embarazo
Ciudad de México.— Al momento que Karla llegó al Hospital de Gineco-Pediatría No. 48 del Centro Médico Nacional del Bajío, su embarazo avanzaba entre diagnósticos complejos y riesgos constantes.
La paciente de 36 años, originaria de León, Guanajuato, cursaba su quinto embarazo con lupus eritematoso sistémico descontrolado, síndrome antifosfolípido, hipertensión pulmonar y daño renal, un conjunto de comorbilidades que colocaban en riesgo extremo su vida y la de sus bebés.
Los especialistas clasificaron su caso como de morbilidad materna extremadamente grave. El pronóstico inicial resultó desfavorable tanto para su vida como para la viabilidad de sus bebés.
Aun así, Karla recuerda ese periodo como una etapa marcada por vigilancia constante y acompañamiento médico continuo.
Te interesa también: Joseph y la cirugía fetal que permitió proteger su desarrollo cerebral
“Siempre tuve mucha fe en que iban a tener éxito, cuando llegué aquí los doctores que me atendieron supieron controlar el caso desde un principio, tuve medicamento y estuve bajo supervisión médica y eso me hizo sentir tranquila”, enfatizó.
La llegada de Lizandro y Paolo ocurrió en medio de emociones cambiantes. Algunos días se sentía estable; otros, las complicaciones regresaban sin aviso.
También destacó el acceso a medicamentos y estudios especializados sin interrupciones. Para su familia, ese acompañamiento habría sido inalcanzable en atención privada.
La Organización Mundial de la Salud reconoce que los embarazos de alto riesgo requieren atención multidisciplinaria continua.
Este enfoque reduce complicaciones graves y mejora la supervivencia materna y neonatal.
Un procedimiento médico coordinado para proteger a Karla y a los gemelos
El equipo médico decidió llevar el embarazo hasta la semana 30 de gestación.
Ese margen permitió mejorar las condiciones maternas y preparar a los recién nacidos para la prematurez.
La Unidad Médica de Alta Especialidad No. 48 cuenta con subespecialidad en Medicina Materno Fetal.
Este nivel de atención permitió integrar a Cardiología, Neumología, Reumatología y Nefrología en el manejo del caso.
También participaron Terapia Intensiva y Medicina Interna. Los equipos sesionaron de forma constante para evaluar riesgos y ajustar decisiones clínicas.
El seguimiento inició desde etapas tempranas del embarazo y continuó durante el puerperio inmediato y tardío.
La vigilancia no se limitó al parto. Los médicos determinaron el momento óptimo para interrumpir el embarazo. La decisión buscó el mayor beneficio posible para Karla y para los gemelos.
Ambos ingresaron a Terapia Intensiva Neonatal durante 30 días.
El personal médico aplicó cuidados neonatales acordes con su edad gestacional. Este tipo de atención resulta clave para reducir secuelas en recién nacidos prematuros, de acuerdo con el IMSS.
Actualmente, los gemelos y Karla, la madre, continúan bajo seguimiento médico.
JAHA
Estados
Milagro de Año Nuevo: policía salva la vida de una bebé
De 25 días de nacida
Ciudad de México.– Lo que comenzó como una noche de angustia, en medio de la celebración, terminó como un verdadero milagro de Año Nuevo. En la colonia Colinas de Tonalá, Jalisco, una joven madre de 24 años corrió hasta el módulo de policía con su bebé de apenas 25 días de nacida en brazos, rogando por ayuda: la pequeña no respiraba.
Entre el llanto y la desesperación, pidió auxilio a los uniformados. Sin perder tiempo, los agentes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) para intentar devolverle la vida.
“Arribó con su bebé en brazos, mencionándonos que no tenía signos vitales, ya que no respiraba. Se le retira a la bebé de sus brazos, realizando RCP en el lugar”, relató el oficial Antonio Sevilla, policía municipal de Tonalá.
La carrera contra el tiempo
Al ver la gravedad del caso, los oficiales decidieron trasladar a la bebé de inmediato a un hospital cercano. Durante el trayecto, continuaron con las maniobras de reanimación dentro de la patrulla, aferrándose a la esperanza de que la pequeña respondiera.
“Durante el traslado en la unidad seguimos haciéndole RCP en su pechito a la bebé, con respuesta favorable, ya que comenzó con movimientos en su manita y abrio los ojos”, narró Sevilla.
Minutos después, al llegar al hospital, la bebé fue recibida por personal médico que logró estabilizarla. Permaneció media hora bajo observación y con oxígeno hasta confirmar que se encontraba fuera de peligro.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Bebé nace en taxi en Año Nuevo!
El milagro de Año Nuevo
De acuerdo con los médicos, la pequeña habría sufrido un espasmo respiratorio, lo que ocasionó la pérdida momentánea de la respiración. Gracias a la pronta reacción de los policías y a la atención médica, su recuperación fue posible.
La bebé fue reportada como estable, y su madre agradeció entre lágrimas el apoyo de los agentes, quienes se convirtieron en héroes anónimos en una jornada de Año Nuevo.
En medio de los festejos por el inicio de 2026, esta historia recordó a todos que la esperanza también puede llegar de personas dispuestas a ayudar.
npq
📲 Síguenos en WhatsApp
Estados
Nacen trillizos en Tamaulipas de forma natural
Sin tratamientos de fertilidad y con excelente salud
Ciudad de México.- En Reynosa, Tamaulipas, reciben una noticia esperanzadora este inicio de año. En las últimas horas del 2025 una joven madre de 27 años dio a luz a trillizos en el Hospital Materno Infantil, lo que se tradujo en alegría para la familia y la comunidad del hospital.
Lo que hace extraordinario este nacimiento múltiple no es solo la fecha, sino las condiciones de salud y la naturaleza del embarazo. A diferencia de muchos casos similares en la medicina moderna, este alumbramiento fue completamente natural, sin que la madre se sometiera a ningún tipo de tratamiento de fertilidad.
Un seguimiento médico ejemplar
El éxito de este nacimiento es el resultado de una vigilancia médica estrecha que comenzó desde las primeras etapas de la gestación. La ginecóloga Lesly Rosas, a cargo del seguimiento del embarazo, destacó la disciplina de la paciente y el manejo institucional para llevar el embarazo a las 36 semanas, un tiempo considerablemente sano para un parto múltiple.
“Esta paciente nos llegó a nosotros en un embarazo del segundo trimestre con 18 semanas aproximadamente, esta paciente no tenía complicaciones, sólo tenía un embarazo previo con una cesárea previa, se le hicieron toda la detecciones y se llevó el control aquí”.
Debido a la complejidad de dar a luz tres vidas, el hospital coordinó esfuerzos incluso externos:
“Se llevó su embarazo adecuado, inclusive con equipo materno fetal por fuera porque no contamos con él aquí; de hecho, estaba programada para el día de hoy”, puntualizó la ginecóloga el 31 de diciembre, sobre la exitosa cesárea programada que dio la bienvenida a los nuevos integrantes de la familia Cabrera Fuentes.
TE PUEDE INTERESAR: Nacen bebés con el Año Nuevo
El primer caso de trillizos en la familia
La noticia causó sorpresa incluso dentro del núcleo familiar. Aunque existen antecedentes de embarazos múltiples, este caso superó todas las expectativas. La abuela de los trillizos relató a medios locales que, si bien la genética jugó a su favor, la llegada de tres bebés a la vez es una novedad absoluta en su árbol genealógico.
“Si hay antecedentes ya de mi abuelita y ya en la familia ya hay antecedentes de gemelos, pero son gemelos, no trillizos, mi hija es la primera de la familia que tiene trillizos”, comentó emocionada mientras esperaba verlos en uno de los pasillos del hospital.
Salud y esperanza: Bebés de “buen peso”
El reporte médico es sumamente positivo. Los tres recién nacidos —dos varones y una niña— presentaron un estado de salud excelente. En los embarazos múltiples, es común que los bebés nazcan con bajo peso, pero en este caso, la naturaleza y el cuidado prenatal marcaron la diferencia.
“Son dos nenes y una nena, los tres empezaron arriba de 2 kilos, 2 kilos 222 gr., es el más pesado que es la niña. Primero nació un niño, luego la niña, luego el niño”, detallaron los familiares.
Los médicos confirmaron que la gestación fue tricorial y triamniótica: “tenían tres placentas y tenían tres bolsas, cada quien en su bolsa, muy seguramente es hereditario, no tuvo ningún tratamiento, ella ya llegó así con embarazo múltiple de tres”.
Un nuevo capítulo para la familia
La madre, quien ya tiene un pequeño de cuatro años, se recupera satisfactoriamente bajo cuidados especiales tras el esfuerzo físico de un embarazo de 36 semanas. Mientras tanto, en su hogar ya se preparan las cunas y los espacios para recibir a los tres pequeños que han convertido este Año Nuevo en una fecha inolvidable.
Este nacimiento en Reynosa no es solo una estadística médica, sino un recordatorio de esperanza y de la fuerza de la vida que se abre paso sola.
npq
📲 Síguenos en WhatsApp
Dignidad Humana
La última lección de Juan Pedro Franco: una historia de lucha contra la enfermedad
El hombre más obeso del mundo
Ciudad de México.— Juan Pedro Franco, conocido internacionalmente por haber sido el hombre más obeso del mundo, falleció a los 40 años tras complicaciones renales. Pero más allá de los titulares, su historia es la de un hombre que luchó con fe, disciplina y apoyo familiar por recuperar su vida y su salud.
Una vida marcada por la lucha y la esperanza
Originario de Aguascalientes, Juan Pedro llegó a pesar más de 595 kilogramos, lo que le valió un reconocimiento del Récord Guinness en 2017. Aquel título, sin embargo, no representó un motivo de orgullo, sino el punto de partida de una batalla por sobrevivir.
A lo largo de los años, y acompañado por un equipo multidisciplinario encabezado por el doctor José Antonio Castañeda, Juan Pedro se sometió a diversas cirugías bariátricas y tratamientos médicos que le permitieron perder más de 400 kilos. Su objetivo nunca fue solo bajar de peso, sino recuperar su movilidad, su dignidad y su propósito de vida.
“Este nacimiento es un logro sin precedentes…”, decía de sí mismo en entrevistas anteriores:
“No quiero que me vean como un récord, sino como alguien que pudo levantarse de nuevo”.
Su historia se convirtió en símbolo de superación para miles de personas que enfrentan obesidad o enfermedades crónicas.
El poder del acompañamiento
Durante su proceso, su familia fue su mayor sostén. Su madre y sus médicos estuvieron presentes incluso en los momentos más críticos, cuando las infecciones y las complicaciones respiratorias amenazaban su salud.
El doctor Castañeda destacó, tras su fallecimiento, que “Juan Pedro nunca perdió la esperanza ni la fe. Su fuerza interior y su deseo de vivir fueron ejemplo para todos los que lo conocimos”.
Esa misma fe lo acompañó hasta el final. Juan Pedro hablaba con frecuencia del deseo de “seguir inspirando a otros para no rendirse”.
Más que una curiosidad médica, una lección de vida
Los especialistas que lo atendieron recuerdan que su proceso fue también una lección sobre salud mental y empatía social. La obesidad, explicaban, no es un asunto de voluntad, sino una enfermedad compleja que requiere tratamiento integral y comprensión.
Su historia mostró la importancia del acompañamiento familiar, médico y espiritual, y dejó un mensaje vigente: la dignidad humana no depende del cuerpo, sino del valor con el que se enfrenta la vida.
Hoy, su legado inspira campañas de concientización sobre obesidad, alimentación y salud emocional. “La historia de Juan Pedro Franco nos recuerda que nadie debería ser definido por su enfermedad, sino por su lucha”, concluyó su médico.
npqCiudad de México.— Juan Pedro Franco, conocido internacionalmente por haber sido el hombre más obeso del mundo, falleció a los 40 años tras complicaciones renales. Pero más allá de los titulares, su historia es la de un hombre que luchó con fe, disciplina y apoyo familiar por recuperar su vida y su salud.
Una vida marcada por la lucha y la esperanza
Originario de Aguascalientes, Juan Pedro llegó a pesar más de 595 kilogramos, lo que le valió un reconocimiento del Récord Guinness en 2017. Aquel título, sin embargo, no representó un motivo de orgullo, sino el punto de partida de una batalla por sobrevivir.
A lo largo de los años, y acompañado por un equipo multidisciplinario encabezado por el doctor José Antonio Castañeda, Juan Pedro se sometió a diversas cirugías bariátricas y tratamientos médicos que le permitieron perder más de 400 kilos. Su objetivo nunca fue solo bajar de peso, sino recuperar su movilidad, su dignidad y su propósito de vida.
“Este nacimiento es un logro sin precedentes…”, decía de sí mismo en entrevistas anteriores:
“No quiero que me vean como un récord, sino como alguien que pudo levantarse de nuevo”.
Su historia se convirtió en símbolo de superación para miles de personas que enfrentan obesidad o enfermedades crónicas.
El poder del acompañamiento
Durante su proceso, su familia fue su mayor sostén. Su madre y sus médicos estuvieron presentes incluso en los momentos más críticos, cuando las infecciones y las complicaciones por el covid amenazaban su salud.
El doctor Castañeda destacó, tras su fallecimiento, que:
“Juan Pedro nunca perdió la esperanza ni la fe. Su fuerza interior y su deseo de vivir fueron ejemplo para todos los que lo conocimos”.
Esa misma fe lo acompañó hasta el final. Juan Pedro hablaba con frecuencia del deseo de “seguir inspirando a otros para no rendirse”.
Más que una curiosidad médica, una lección de vida
Los especialistas que lo atendieron recuerdan que su proceso fue también una lección sobre salud mental y empatía social. La obesidad, explicaban, no es un asunto de voluntad, sino una enfermedad compleja que requiere tratamiento integral y comprensión.
Su historia mostró la importancia del acompañamiento familiar, médico y espiritual, y dejó un mensaje vigente: la dignidad humana no depende del cuerpo, sino del valor con el que se enfrenta la vida.
Hoy, su legado inspira campañas de concientización sobre obesidad, alimentación y salud emocional. “La historia de Juan Pedro Franco nos recuerda que nadie debería ser definido por su enfermedad, sino por su lucha”, concluyó su médico.
npq
📲 Síguenos en WhatsApp
Estados
Pediatra toca su violín para alegrar a niños hospitalizados
Morelos.- En plenas fiestas decembrinas, cuando el hogar reúne a millones de familias, un médico pediatra, cambia el silencio hospitalario por música que acompaña la esperanza.
Los niños hospitalizados del Hospital General Regional No. 1 del IMSS, en Cuernavaca, Morelos; viven escenas distintas durante la temporada de fiestas de navidad y de finde año.
El doctor Christoph Claus Peter Clausen Strate, pediatra, recorre las salas con un violín.
No busca aplausos. Busca calma para niñas y niños hospitalizados.
Mientras afuera avanzan las celebraciones, adentro suenan melodías breves.
Los pacientes escuchan desde la cama. Las familias acompañan con sonrisas contenidas. La música irrumpe como un gesto humano en un entorno clínico.
El pediatra deja el consultorio por momentos y entra a hospitalización. Viste su bata blanca y sostiene el violín con naturalidad, interpreta piezas breves, pensadas para escuchar en reposo.
Además, el personal observa con respeto, los pacientes mantienen la atención. La escena se repite en distintos turnos durante diciembre.
El médico combina su vocación clínica con un acto cultural sencillo.
La iniciativa ocurre dentro del IMSS y en horarios compatibles con la atención médica. No interfiere con tratamientos ni protocolos hospitalarios.
¿Quién es el médico detrás del violín?
Christoph Claus Peter Clausen Strate ejerce la pediatría en Cuernavaca, Morelos.Su labor médica mantiene reconocimiento entre pacientes y colegas. En Navidad, suma un gesto que prioriza el bienestar emocional. El médico entiende el hospital como espacio de cuidado integral.
Reconoce que la infancia hospitalizada vive ansiedad y temor, además responde con presencia, tiempo y música.
El violín funciona como puente.
Te puede interesar: Más allá del gol y la derrota: el Atlético de Madrid prioriza la salud mental
Acerca al médico con sus pacientes desde un lenguaje distinto. Humaniza la relación clínica sin palabras. La hospitalización infantil implica rutinas estrictas y separación familiar. Durante las fiestas, esa distancia se siente con mayor intensidad.
La música ofrece un respiro emocional breve.
La Organización Mundial de la Salud promueve enfoques integrales de atención. El IMSS impulsa prácticas que fortalecen el trato digno. En ese contexto, el gesto del pediatra adquiere sentido social.
No sustituye tratamientos. Complementa la experiencia hospitalaria.
Las notas no se sostienen solo en cifras. También cuentan acciones que mejoran la vida cotidiana. En Cuernavaca, un hospital escucha violín en diciembre. Las niñas y los niños reciben atención médica y un momento de paz.
La escena recuerda que la medicina también comunica cercanía. Invita a valorar prácticas que colocan a las personas en el centro. La historia sigue cada vez que suenan los acordes entre camas.
ARH
Renunciar, invertir o mudarse: estudio revela las decisiones más arriesgadas de los adultos
Las redes sociales ocupan a los padres de todo el mundo
Lo que no sabías de los Reyes Magos
Ya puedes visitar a los pingüinos que nacieron la víspera de Navidad
Del hogar a los parques: así se reciclan los árboles de Navidad y nochebuenas en la CDMX
Las posadas ¿qué significan y cómo nació esta tradición?
Cómo nació el Día de Reyes de acuerdo con la Biblia
La Rosca de Reyes ¿qué simbolizan sus elementos?
“Yo conocí a Jesús” regresa como un especial de Navidad
Cumplir tus propósitos de ahorro este Año Nuevo es posible
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
“Ni me cansé”: danzante de casi 60 años derrocha energía frente a la Virgen del Tepeyac
Pedalearon seis horas: 80 ciclistas de Hueyotlipan revelan la promesa que los llevó al Tepeyac
Caminó ocho horas y rompió en llanto: Así recordó Natalia a su padre frente a la Virgen de Guadalupe
En cierre de FIL se presenta Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia Católica en Materias de Cultura, Educación y Deporte
Te Recomendamos
-
Culturahace 1 día
Cómo nació el Día de Reyes de acuerdo con la Biblia
-
Culturahace 1 día
La Rosca de Reyes ¿qué simbolizan sus elementos?
-
Mundohace 3 días
¿Qué dicen los líderes del mundo sobre la incursión en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro?
-
Méxicohace 3 días
CSP condena intervención militar en Venezuela