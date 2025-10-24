La ruta de Jordan, un joven que pedalea por fe y gratitud

Ciudad de México.— En una carretera de México, Luis García detiene su auto. A un costado, un joven avanza con esfuerzo en una bicicleta cargada de fe. Se llama Jordan, tiene 29 años, y lleva un mes pedaleando desde Yucatán rumbo a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México.

Una promesa que comenzó hace catorce años

Jordan emprendió su peregrinación en cumplimiento de una manda hecha hace más de una década. Salió de Cepeda, una comunidad del municipio de Halachó, Yucatán. Desde entonces, su vida ha girado alrededor de la fe y del compromiso con la Virgen de Guadalupe. Cada año, explica, realiza un tramo del camino, pero este 2025 sería el último.

—“Esta es la novena vez que hago el recorrido. El año pasado descansé, pero esta vez vine solo. Es la última. Ya cumplí con mi promesa”, relató.

Su trayecto lo llevó hasta Monterrey, en Nuevo León, desde donde emprendió el camino rumbo a la Ciudad de México. Sin equipo profesional, sin pedalea más de 200 kilómetros por día, alimentándose de galletas, atún y del apoyo de la gente.

En el camino, la bicicleta se convirtió en su compañera y su refugio. Duerme afuera de templos o tiendas de conveniencia, envuelto en una cobija y una manta con la imagen de la Virgen. A veces el frío lo despertaba, otras, el miedo. Pero siempre, siente la presencia de Dios.

El encuentro en la carretera

Luis García, creador del canal de YouTube Radio Mojarra, encontró a Jordan cerca de una caseta. El peregrino avanzaba sin luz, agotado y sin haber conseguido un “ride” en todo el día.

—“Nadie me apoya, jefe. Desde que salí no he agarrado ni un aventón”, confesó.

Luis lo invitó a subir la bicicleta al vehículo. Le ofreció llevarlo hasta un punto seguro. Jordan aceptó con cierta desconfianza al principio, pero al notar que todo se grababa para el canal, sonrió.

—“Así supe que no me iba a pasar nada. Si fuera alguien malo, desde que me bajé de la bicicleta me habría hecho daño. Pero estás grabando, y eso me dio confianza. Eres hijo de Dios”, le dijo.

Durante el trayecto, el joven relató su historia. Había salido de Yucatán con poco dinero y muchas intenciones. Su presupuesto, cerca de 200 pesos, se va en comida y refacciones para su bicicleta. Sobrevivía gracias a la generosidad de desconocidos.

Una fe que no descansa

Jordan asegura que la Virgen lo ha protegido en todo momento. Ha pasado por zonas de violencia, como Zacatecas y Saltillo, donde fue testigo de balaceras y asaltos. También atravesó estados donde la incredulidad lo hacía sentir solo, pero su estandarte con la imagen de la Virgen le abría puertas.

—“Por allá del norte no creen mucho en eso, pero la manta me protege. Ven que soy peregrino y no me molestan”, indicó.

LEE De Yucatán a Zacatecas: el viaje de tres albañiles rumbo al Santuario del Santo Niño de Atocha

Cuando Luis le preguntó por su familia, Jordan respondió que su madre lo apoya desde Yucatán. Es fierrero de oficio, amarra columnas y trabes en obras de construcción. Al regresar, planea volver a su trabajo.

—“Mi mamá sabe que esta es la última. Ya cumplí. Después me toca recibir a los peregrinos que lleguen al pueblo. Darles de comer, como me ayudaron a mí”, explicó.

El corazón de un peregrino

En su trayecto, Jordan ha aprendido que la caridad se multiplica en el camino. Contó que al ver a una familia migrante con dos bebés, decidió entregarles su comida, su agua e incluso sus sandalias.

—“Prefiero dárselo a ellos. Yo puedo llegar a un Oxxo, pero ellos no. Dios me ayuda después”, narró sin dramatismo, como quien sabe que el bien regresa de alguna forma.

Luis, conmovido, comprendió que aquel muchacho tenía más riqueza en su fe que muchos con la vida resuelta. La humildad y determinación de Jordan contrastaban con la dureza de la carretera y con la desconfianza de un país donde tender la mano puede ser peligroso.

—“A veces los más necesitados son los que más ayudan”, reflexionó Luis en voz alta mientras seguían el camino hacia Tepeji del Río, el siguiente destino del peregrino.

Llegar a la Basílica: el sueño cercano

Jordan planea llegar a la Basílica de Guadalupe. Quiere agradecer los años de salud y trabajo, pero también la protección en los accidentes que ha sufrido. Después, descansará unos días antes de emprender el regreso a Yucatán, con la ilusión de estar en su tierra el 12 de diciembre.

Su historia, transmitida por Radio Mojarra, conmovió a miles de personas en redes sociales. No sólo por la fe que lo mueve, sino por su sencillez, su fortaleza y la manera en que confía en la bondad ajena, incluso en medio de los riesgos del camino.

Luis lo dejó en un sitio seguro, le ofreció comida y grabó el final de ese encuentro que resume la esencia del peregrinaje: la fe, el cansancio, la esperanza y el milagro de cruzarse con alguien dispuesto a ayudar.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv