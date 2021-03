Luego de Semana Santa, 3 estados podrán reanudar clases presenciales

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— Tras un año en que se ordenó suspender las clases presenciales en todo el país para evitar contagios entre los escolares y mentores, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que luego de Semana Santa podría darse el retorno a clases presenciales en Campeche, Chiapas y Sonora, que están en semáforo verde.

Al rendir su informe semanal, Jorge Alcocer, secretario de Salud, señaló que ya se alistan las autoridades para regresar a las aulas, luego de que se vacune a adultos mayores y maestros en Chiapas, Campeche y Sonora, que están en semáforo verde.

El titular de la Secretaría de Salud indicó que a nivel mundial ha descendido la intensidad de la pandemia y que en las últimas 7 semanas se ha registrado descenso en el número de casos y hospitalización.

No obstante, Alcocer Varela convocó a la población a no confiarse en esta temporada de Semana Santa y no bajar la guardia; mantener las medidas sanitarias y de sana distancia ante el riesgo de una tercera ola de contagios a nivel mundial.

LEE Nezahualcóyotl preparado para recibir vacunas anticovid

Al presentar su informe sobre el Pulso de la Salud durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario federal manifestó que la apertura de las escuelas traerá alivio para las familias, además de que ayudará a los estudiantes.

Dijo que hay ciertos riesgos al salir del confinamiento, pero las escuelas no son amplificadores de enfermedad y hay bajo riesgo de que los menores tengan síntomas graves.

Informó que se afina la apertura de las escuelas con una estrategia que incluye reducir el tamaño de los asistentes a las aulas, incrementar el uso de cubre bocas y que se garantice la ventilación, entre otras medidas.

El gobierno tiene la responsabilidad de minimizar los riesgos para volver a la nueva normalidad, “es lo que todos queremos”.

Fue el 16 de marzo de 2020 cuando las autoridades federales determinaron y se publicó el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para la suspensión de clases por el Covid-19.

Se había previsto que la suspensión durará un mes en promedio; sin embargo, fue extendida de manera indefinida semanas después.

Al reincorporarse a sus actividades, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que se garantizará un regreso ordenado a las aulas y que no haya iniciativas espontáneas que no cuiden elementos fundamentales sanitarias ante la pandemia de Covid.

Indicó que este viernes sostendrán una reunión con la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, para afinar la estrategia.

Dijo que con el regreso a las clases presenciales será de manera cuidadosa y como sucedió en Campeche Y en otras entidades con semáforo epidemiológico en color verde como Chiapas y Sonora también se vacunará al personal docente.

ebv