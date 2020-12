Maestros colapsan Nuevo León por pago de 3 meses de aguinaldo

Ciudad de México.— Maestros de Nuevo León mantienen bloqueadas diversas avenidas de Monterrey en exigencia del pago de 3 meses de aguinaldo.

Ante ello, el gobierno de Nuevo León pidió a los maestros de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) detener los bloqueos que y no obstruir el derecho al libre tránsito de terceros.

“Invitamos y convocamos a todos los maestros a que se manifiesten, pero sin que obstruyan el derecho de terceros. El Gobierno estará observante y protegiéndolos, si, pero también protegeremos el derecho de terceros”, advirtió el gobierno estatal.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, detalló que los maestros ya recibieron 2 meses de aguinaldo y su salario completo de diciembre, por lo que falta un mes de pago.

Sin embargo, el mandatario refirió “no tenemos el dinero, no existe la posibilidad de tener el dinero, no nos gusta que no tengan el mes”, pero están garantizadas sus “prestaciones ganadas”.

De esta forma, el mes faltante será pagado el 15 de enero del 2021; sin embargo, los maestros amagaron con continuar los bloqueos en las avenidas más transitadas de Monterrey.

Ante ello, “El Bronco” señaló que las manifestaciones en las calles han provocado el enojo de la ciudadanía.

“Recuerden que carro que ustedes detienen en una avenida es su patrón, porque esa persona trabaja, paga impuestos y gracias a eso ustedes tienen 3 meses de aguinaldo, que no los tiene nadie en este país”, advirtió Jaime Rodríguez.

Lao maestros mantienen un plantón afuera de las instalaciones del Congreso estatal en demanda de que les paguen el aguinaldo completo este mes.

