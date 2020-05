Muerte sospechosa de sacerdote alerta de un brote comunitario de Covid-19

Ciudad de México.— A un cuestionamiento de que sigue habiendo denuncias de médicos por la falta de insumos en los hospitales pese a que el sector Salud informa la llegada de aviones con medicamentos, equipos y demás insumos procedentes de Estados Unidos y China, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo caso omiso.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, una reportera le preguntó a López Obrador sobre el tema y que de hecho en Coatzacoalcos, Veracruz, la semana antepasada hubo un juez que ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de un juicio de amparo, que estos médicos pudieran tener todo el equipo de protección para poder hacer sus labores en los hospitales.

En ese sentido, ¿cuál sería la forma de la distribución de los insumos de protección para nuestros médicos a nivel nacional obviamente interesados en la cuestión de Veracruz?, pero a nivel nacional ¿cómo se ha dado?, ¿quién audita?, ¿cómo se supervisa esto?

“Mañana van a informarles los médicos, vienen todos los responsables de atender la pandemia. Viene el secretario de Salud, el subsecretario Hugo López-Gatell, vienen los directores del Seguro, del Issste, del Insabi y ellos les van a informar”, respondió el presidente López Obrador.

Luego refirió lo que ya se ha informado sobre las adquisiciones a otros países de mascarillas, equipos médicos, y se están distribuyendo en todo el país, como ya se ha informado en ocasiones anteriores.

“Pero me gustaría que ellos –los médicos- les informaran a detalle. Yo sostengo que no hace falta acudir al amparo, desde luego somos libres y respetuosos de lo que cada ciudadano, en este caso los médicos hagan, pero es nuestra responsabilidad que no falten los insumos y nos estamos aplicando al 100 por ciento”.

Ofreció, sin embargo, que habrá que ver qué esta sucediendo en estos casos donde hacen falta equipos.

Respecto a que han ubicado 307 hospitales donde no se concluyeron las obras en el sexenio pasado y que se han venido rescatando, han podido ser adaptados para atender a los pacientes contagiados por Covid 19 y sobre todo que ha servido para fortalecer la infraestructura hospitalaria a nivel nacional y por ende el servicio médico.

