Niña es declarada muerta; despierta en su velorio y muere camino al hospital

Ciudad de México.— La Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí investiga la muerte de Camila, una niña de tres años que despertó en su funeral. Sin embargo, falleció momentos después.

La madre de la menor, Mary Jane Mendoza, llevó a Camila al Hospital Comunitario en Salinas el 16 de agosto.

“Le dieron 30 gotitas de paracetamol y me dijeron que mi hija estaba bien, que me la podía llevar a mi casa”, cuenta Mary Jane.

Sin embargo, la niña no mejoró y su madre volvió a acudir a urgencias en menos de 12 horas.

Más tarde, le avisaron a Mary que su hija había muerto.

“Cuando agarré su cuerpo, la niña me abrazó y yo le dije al doctor que seguía viva pero él me contestó que la soltara y me sacó para esperar el certificado”, cuenta. Causa del fallecimiento: “deshidratación severa, diarrea aguda y shock hipovolémico”.

La mujer regresó con el cuerpo de su hija a la comunidad donde vive, La Herradura, a 40 kilómetros del hospital.

Para su velorio, rentaron una botarga de Mini Mouse, su personaje favorito. Su padre no pudo estar presente, pues reside en Estados Unidos desde febrero, en busca de una vida mejor.

Camila despertó en su velorio, alejada de su papá

Durante el velorio, Mary Jane se dio cuenta que el cuerpo de Camila no perdía calor y que movió los ojos. El vidrio de féretro se empañó, como si estuviera respirando.

La abuelita de la niña, Felicitas Martínez, destapó la caja, e iluminó el rostro de la menor. Ahí abrió los ojos.

De inmediato llamaron a la enfermera de la comunidad, quien pudo constatar que la niña estaba viva y pidió una ambulancia.

La llevaron de urgencia de nuevo al hospital, pero murió en el trayecto.

En el segundo certificado de defunción se informó que murió por edema cerebral, falla metabólica y deshidratación.

Se espera el resultado de la autopsia practicada en el Servicio Médico Legal para que la Fiscalía integre la carpeta de investigación.

El fiscal general José Luis Ruiz Contreras adelantó que se tienen varias líneas de investigación para determinar si hubo negligencia médica.

En San Luis Potosí, una joven madre tuvo que escuchar que su hija Camila, había muerto… dos veces. La primera en el hospital comunitario de Salinas, sin embargo, durante el velorio, se percataron que seguía con vida aunque ya fue muy tardepic.twitter.com/t9QHXQB27d — Azucena Uresti (@azucenau) August 23, 2022

JAHA