“No están solos”; marchan por la paz en Culiacán

Culiacán. — Alrededor de 50 mil personas vestidas de blanco marcharon en Culiacán para exigir el fin de la violencia y pedir justicia a las autoridades estatales.

El obispo de la Diócesis de Culiacán, Jesús Herrera Quiñónez, encabezó la movilización. Desde el inicio bendijo a los asistentes y aseguró: “no están solos, Dios los acompaña”.

Durante su intervención, el prelado pidió a las autoridades garantizar paz y justicia sin ceder ante la corrupción. También llamó a la ciudadanía a no guardar silencio.

Recomendó a los sinaloenses alzar la voz con valentía frente a la violencia que afecta a la capital del estado y a sus comunidades más cercanas.

Marchan miles por la paz en Culiacán

La cita fue a las 8:30 de la mañana en las escalinatas del templo de La Lomita, uno de los íconos religiosos de Culiacán.

Más para leer: Paz como producto nacional: la economía abraza la esperanza

Los asistentes, vestidos de blanco y con globos, recorrieron la avenida Álvaro Obregón hasta llegar a la catedral de la capital. La marcha avanzó pacífica.

Con cánticos y consignas, los participantes exigieron un alto a la violencia y corearon “fuera Rocha, fuera Rocha”, en referencia al gobernador Rubén Rocha Moya.

En total, 40 organizaciones sociales, civiles y religiosas se unieron a la convocatoria para demandar seguridad y el restablecimiento de la tranquilidad en Sinaloa.

Voces ciudadanas contra la violencia

El empresario gastronómico Miguel Taniyama Ceballos, uno de los organizadores, explicó que el movimiento surgió del cansancio social ante la violencia prolongada en la entidad.

Señaló que la ola de hechos delictivos cumplió casi un año y afectó de manera directa la vida económica, educativa y social de miles de familias.

Los organizadores remarcaron que la movilización representó una muestra de unidad ciudadana que busca incidir en las decisiones gubernamentales sobre seguridad pública.

Datos oficiales sobre violencia en Sinaloa

De acuerdo con el Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre 2023 y 2024 se documentaron mil 189 denuncias por desapariciones en la entidad.

En ese mismo periodo se registraron mil 782 asesinatos, de los cuales 48 correspondieron a policías. También hubo mujeres y menores de edad entre las víctimas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2023) indicó que la percepción de inseguridad en Sinaloa se mantiene entre las más altas del noroeste del país.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirmaron que Sinaloa se ubicó en 2024 entre los diez estados con mayores índices de homicidio doloso.

La marcha por la paz reflejó el reclamo de una sociedad golpeada por la violencia, pero unida en su demanda de un futuro con seguridad para las familias.

JAHA