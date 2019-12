“No he ido a ninguna reunión de seguridad”: Sinhue

Guanajuato.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, señaló que la información del número de reuniones de seguridad a las que que ha asistido es falsa, ya que aseguró que no ha ido a ninguno de estos encuentros.

En la conferencia mañanera de este martes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló que los gobernadores de Querétaro, Nayarit, Campeche, Coahuila, Guanajuato y Nuevo León son los que menos asisten a las reuniones del gabinete federal.

En entrevista, Rodríguez Vallejo, aclaró que sólo acudió a la instalación de las reuniones, pero no ha asistido a ninguna porque allí no se toman decisiones.

“Yo digo que es falsa esa información, porque aparece que tres veces he ido y yo no he ido a ni una, entonces son falsos los datos. No he estado ni iré a esas reuniones, aunque ya lo había dicho públicamente y lo vuelvo a repetir”, dijo el mandatario estatal.