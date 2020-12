Obispo lanza SOS por sus curas en Huautla

Oaxaca.— No tiene ni tres meses al frente de la Prelatura Territorial de Huautla pero el obispo Guadalupe Antonio Ruíz Urquín siente una inmensa preocupación por el bienestar de los sacerdotes a su cuidado en la difícil zona de misión enclavada en la sierra norte de Oaxaca.

Ni bien recibió la encomienda del gobierno pastoral de la región, Ruíz Urquín fue informado que la diócesis debe cubrir el seguro de gastos y el ahorro de jubilación para los sacerdotes: Son 483 mil pesos para el pago del seguro OCEAS (Obra de Clérigos en Ayuda Solidaria), la obra interna de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) con la que se atienden las necesidades de los clérigos en materia de salud, descanso, vejez o invalidez.

La cobertura del gasto para los beneficiarios debió hacerse en octubre; pero los administrativos del Programa de Salud Sacerdotal de OCEAS facilitaron al nuevo obispo condiciones para cubrir la cuota: adelantar el 60% del total antes de que concluya el 2020 y terminar el pago en abril del 2021

La urgencia del obispo es saldar la deuda antes que concluya el mes con 294 mil pesos para que los 23 ministros que desempeñan su servicio en la prelatura cuenten con seguro médico y servicios de asistencia para su jubilación; el problema, por desgracia tiene un nombre conocido: la pandemia de Covid-19.

Desde el inicio de la contingencia sanitaria, la Iglesia católica asumió con responsabilidad el sacrificio de no contar con las tradicionales aglomeraciones parroquiales ni las multitudinarias concentraciones devocionales. A costa de los ingresos por limosnas, estipendios, ofrendas y donaciones, muchos de los obispos y sacerdotes decidieron cuidar la salud de sus feligreses. Sin embargo, los gastos no se pusieron en cuarentena.

“Tenemos que pagar el seguro de vejez y de gastos médicos mayores que nos apoya en operaciones delicadas. Estamos buscando la manera de que, en esta primera etapa [antes de que termine diciembre] nos piden que demos 60%; y, para abril, pagar lo que falta. Es una urgencia y una prioridad, aquí en la sierra se nos complican muchas cosas”, relata Ruiz.

La Prelatura de Huautla fue creada por el papa san Paulo VI en 1973 y está integrada principalmente por los pueblos originarios mixtecas, náhuatls y mazatecos; el 24 de septiembre, cuando Ruiz Urquín asumió el gobierno pastoral, sus sacerdotes le informaron que la misión de la prelatura se realiza “en medio de la pobreza de las comunidades, la falta de servicios básicos, la migración, la manipulación, la división y la violencia”.

Pero la pandemia ha provocado más adversidades. Un pequeño recurso económico con el que contaba la diócesis eran los estipendios provenientes de otras diócesis, principalmente de las que cuentan con Santuarios de numerosas peregrinaciones:

“Nos ofrecen ayuda con intenciones de misa, principalmente los santuarios de San Juan de los Lagos y Juquila. Es decir, ellos nos dan intenciones de misa, nos dan mil celebraciones que distribuimos entre el clero y nos dan ese estipendio. Nos lo daban. La pandemia nos lo quitó. Como no hubo peregrinaciones a estos santuarios entonces no hay intenciones de Misa y no nos las pudieron dar. Fueron claros, nos dijeron que no podían apoyarnos en estos momentos. La pandemia de COVID nos colapsó todo. Ese es el panorama”.

