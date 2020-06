Obispo salva la vida en tiroteo en Edomex

Toluca.— El obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, resultó herido de bala, en un fuego cruzado, cuando viajaba en una camioneta junto a su familia en una carretera del Estado de México.

Según reporta una comunicación escrita por el propio obispo, el sábado 30 de mayo, él junto a sus familiares acudía a Chiltepec de Hidalgo (su pueblo natal) “como acostumbramos cada fin de semana”.

“Después del Volcán, pasando Cerro Gordo, antes de El Capulín, unas personas de un coche chico venían, en sentido contrario al nuestro, persiguiendo a los de una camioneta, quizá para asaltarles o no sabemos para qué, y les tiraron de balazos. Uno de esos balazos, como veníamos entre curvas, pegó en el parabrisas de mi coche, frente a mí, que iba de copiloto, lo perforó y parte de la bala se me incrustó en el cuello”.

El obispo confirma que su estado de salud es bueno gracias a que se intervino rápidamente con un médico en Chiltepec y que, la bala solo se incrustó en su garganta junto con algunos cristales del automóvil.

Arizmendi, quién es un fecundo escritor entre los obispos de México, no tuvo mayor daño en las cuerdas bucales; incluso señala que pudo celebrar el domingo en una parroquia a puerta cerrada y con sus familiares.

Sus acompañantes tampoco sufrieron graves daños por la balacera que impactó contra su vehículo: “Ellos sólo se llevaron el gran susto; sólo mi hermana Coca, que iba en el asiento atrás de mí, recibió un pequeño golpe de una fracción de la bala en su pierna, pero sin causarle herida, sino sólo el golpe”.

“Nos fuimos a Chiltepec, donde un doctor me curó, me sacó la bala, me suturó cuello y mano. Estoy milagrosamente bien, dando gracias al Señor y a la Virgen”.