Obrador pide investigar si hay contubernio de autoridades y delincuentes en Guanajuato

Ciudad de México.— Sin mencionar el nombre del gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que hay mandatarios estatales que no asisten a la reuniones diarias de seguridad y delegan a funcionarios menores el tema de la seguridad pública.

Esta jueves, calificó de “fuertísimo” el ataque a un centro de rehabilitación en Irapuato, Guanajuato, que dejó 28 muertos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que debe realizarse una revisión de los órganos de procuración de justicia en la entidad.

Al mismo tiempo, dijo que se debe revisar si existe contubernio entre las autoridades y los grupos delincuenciales que operan en Guanajuato, en donde se concentra la mayoría de los homicidios que se registran en el país. Ha habido días en que la entidad concentra del 15% al 18% de los homicidios dolosos que se cometen a diario en el país.

López Obrador recomendó que los gobernadores participen en las reuniones matutinas de seguridad y no deleguen sus responsabilidades en la materia.

“No vamos a abandonar al pueblo de Guanajuato, ayer lo expresé, tenemos elementos de la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, van a continuar protegiendo a la población, es una situación muy grave lo que se está padeciendo en Guanajuato, vamos a seguir apoyando, esto no tiene que ver con cuestiones políticas partidistas, nada más el llamado a que se trabaje de manera coordinada”.

Dijo que en la mayoría de los estados se replican las reuniones matutinas que todos los días se efectúan en Palacio Nacional para analizar lo ocurrido en materia de seguridad, “recomiendo que los gobernadores, lo digo de manera respetuosa no deleguen esta responsabilidad y que vayan a las reuniones, que ellos encabecen estas reuniones“.

Explicó que hay casos en donde no asisten los gobernadores, pero se reservó los nombres para no culpar a nadie. Pidió que se haga a un lado la hipocresía.

Dijo que ayer el gobernador de Guanajuato habló con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y pidió el apoyo de la Federación, por lo que se mantendrán las fuerzas federales en la entidad.

Ante la violencia que se registra en la entidad, López Obrador dijo que también se hizo la recomendación de que se haga una revisión de los órganos de impartición de justicia en Guanajuato. Aclaró que no es una injerencia, pero se deben realizar cambios.

De acuerdo a la información que presentó en la conferencia matutina y que se trató en la reunión del gabinete de seguridad, en 14 estados no se registraron homicidios. Dijo que en Guanajuato hay una confrontación de bandas y son agresiones entre ellos, en la mayoría de los casos. “Nosotros no queremos que nadie pierda la vida, creció mucho el problema, lo dejaron crecer y hay que ver si no hay contubernios, es decir, asociación delictuosa entre delincuencia y autoridad”, afirmó.

