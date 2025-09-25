Estados
Operador del 911 asiste exitosamente un parto por videollamada
El bebé nació tras 15 minutos de acompañamiento virtual
Ciudad de México. — Un operador telefónico del servicio de emergencias 911 en Hidalgo guió exitosamente un parto en Atotonilco de Tula mediante videollamada el pasado 13 de septiembre.
El trabajador del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) orientó a los acompañantes de la madre con protocolos de primeros auxilios.
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) informó que el nacimiento ocurrió a las 14:10 horas, tras 15 minutos de acompañamiento constante del especialista en emergencias.
La madre y el recién nacido se reportaron estables. Posteriormente, paramédicos acudieron al domicilio para continuar con la atención y trasladarlos al Hospital General de Tula.
Coordinación interinstitucional en emergencias como el parto
La SSPH destacó que la pronta reacción evidenció la efectividad de la coordinación entre instituciones de seguridad y servicios médicos en la entidad.
El caso se resolvió gracias al enlace inmediato entre el C5i, paramédicos y autoridades locales, quienes priorizaron la atención prehospitalaria y garantizaron el traslado seguro.
El servicio 911 en Hidalgo ha incorporado capacitación constante para sus operadores. Ellos reciben instrucción especializada en primeros auxilios y protocolos de atención de emergencias médicas, informó la dependencia estatal.
La intervención mediante videollamada mostró cómo la tecnología fortalece la capacidad de respuesta y permite brindar asistencia vital en tiempo real.
Resultados durante la administración
La SSPH reportó que, durante la actual administración estatal, se atendió con éxito a 66 mujeres en labor de parto en 28 municipios hidalguenses.
Estas acciones incluyeron llamadas de emergencia, videollamadas asistidas y traslados en ambulancias de la Unidad Especializada de Urgencias Médicas.
El gobierno de Hidalgo detalló que los operadores del 911 son pieza clave en situaciones críticas, pues orientan a familiares y facilitan la llegada de personal de salud.
Los datos oficiales reflejan la importancia de los protocolos implementados en el C5i y de la preparación técnica de los operadores en casos de riesgo vital.
El valor humano detrás de las llamadas
Historias como la de Atotonilco de Tula revelan el componente humano en la labor de los operadores de emergencias.
El acompañamiento telefónico permitió que la madre recibiera apoyo inmediato, en un momento que pudo convertirse en una situación de alto riesgo.
La SSPH reiteró que la ciudadanía puede confiar en el número 911 como primera línea de contacto en situaciones médicas, de seguridad y de auxilio.
De acuerdo con la institución, cada llamada representa la posibilidad de salvar una vida, como ocurrió con el nacimiento registrado este mes en Hidalgo.
JAHA
Estados
Coxsackie en Oaxaca: medidas básicas para frenar el virus que afecta a los niños
Oaxaca, México.- El brote del virus Coxsackie en un preescolar, obligó a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) a activar un cerco sanitario para reforzar las medidas de higiene en el hogar y en las escuelas.
A través de un comunicado, el SSO alertó a madres, padres y docentes a reforzar hábitos básicos como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, no compartir utensilios de uso personal, cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar y desinfectar superficies de uso común.
La dependencia subrayó que no hay vacuna contra el virus y que el único tratamiento es sintomático, por lo que la prevención resulta la herramienta más efectiva.
Cerco sanitario y distribución de casos en Oaxaca
El cerco sanitario aplicado en San Raymundo Jalpam incluyó la suspensión temporal de clases en áreas afectadas y la implementación de filtros escolares para detectar signos de la enfermedad en niñas y niños.
Personal médico local realizó visitas de supervisión y ofreció pláticas de orientación.
Recomendaciones del IMSS y del sector salud
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recordó que la enfermedad “mano-pie-boca”, causada por el virus Coxsackie, afecta principalmente a menores de cinco años y se transmite por saliva, secreciones respiratorias, contacto con superficies contaminadas y heces.
El organismo pidió vigilar los síntomas como fiebre, dolor de garganta, irritabilidad y aparición de llagas en boca y erupciones en manos y pies.
“La infección generalmente no tiene complicaciones, aunque en algunos casos las lesiones bucales provocan rechazo a alimentos y riesgo de deshidratación en los menores”, explicó el IMSS en su portal de salud en línea.
El sector salud estatal y federal coinciden en que las medidas preventivas en casa y en la escuela son decisivas para contener la propagación.
Medidas sanitarias que salvan vidas en casa y escuela
- Lavar manos con agua y jabón después de ir al baño, cambiar pañales o antes de comer.
- Evitar compartir vasos, cubiertos o botellas entre niños.
- Cubrir nariz y boca con el codo al estornudar.
- Desinfectar juguetes, mesas, manijas y objetos de uso común.
- No enviar a niñas o niños con síntomas a la escuela.
- Consultar de inmediato al médico en caso de fiebre persistente o llagas en la boca.
- Mantener hidratación y ofrecer alimentos blandos para reducir dolor al comer.
GDH
Estados
Muerte de adolescente destapa riesgos médicos y omisiones en cirugías a menores
Durango.— El fallecimiento de Paloma Nicole Arellano, de 14 años, ocurrido el 20 de septiembre en una clínica privada de Durango, generó la apertura de una investigación judicial y un debate sobre la práctica de cirugías estéticas en menores de edad.
Línea de tiempo del caso
El 11 de septiembre, Paloma Yazmín Escobedo Quiñónez, madre de Paloma Nicole informó a su padre, Carlos Said Arellano, que viajarían a la sierra de Durango debido a que la adolescente había dado positivo a Covid-19 en la escuela. El padre no tuvo más comunicación con la menor por varios días.
El 12 de septiembre, la joven ingresó a la Clínica Santa María, en Durango capital, donde fue sometida a un aumento mamario, liposucción y lipotransferencia, procedimientos autorizados por su madre y practicados por el cirujano Víctor Manuel Rosales Galindo, pareja de la madre.
Tras la cirugía, la adolescente presentó complicaciones: paro cardiorrespiratorio, inflamación cerebral y colapso circulatorio. Fue inducida a coma e intubada en terapia intensiva.
El 15 de septiembre, el padre fue notificado de que su hija se encontraba grave en el hospital. Al llegar, la encontró conectada a un respirador, sin conocer aún que había sido operada.
El 19 de septiembre los médicos intentaron desintubarla, pero esa misma noche su estado empeoró. Finalmente, el 20 de septiembre fue declarada con muerte cerebral y se procedió a la desconexión.
Descubrimiento en el funeral y denuncia
Durante el funeral, el padre observó en el cuerpo de su hija implantes mamarios y huellas de cirugía reciente. Posteriormente acudió a la Fiscalía de Durango para presentar una denuncia y solicitar la necropsia de ley.
El examen preliminar confirmó edema cerebral y daños pulmonares. La causa definitiva de la muerte será determinada mediante un dictamen patológico especializado que requiere entre 10 y 20 días de análisis.
Investigación judicial en curso
La Fiscalía General del Estado de Durango abrió una carpeta de investigación para esclarecer el fallecimiento. Se indagan posibles delitos de omisión de cuidados y homicidio culposo.
Se revisan los consentimientos firmados y el expediente clínico, así como la actuación del personal médico y administrativo de la clínica. La fiscal general Sonia Yadira de la Garza informó que el proceso se realizará con imparcialidad.
Contexto nacional
En los últimos tres años, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha clausurado 97 clínicas clandestinas en México: 48 en Ciudad de México, 29 en el Estado de México y el resto en otras entidades.
Riesgos médicos señalados por organismos internacionales
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha advertido que las cirugías estéticas en menores de edad representan altos riesgos debido a que el cuerpo aún está en desarrollo. Entre las complicaciones reportadas se encuentran fallas circulatorias, infecciones y secuelas físicas y psicológicas.
Cirugías estéticas en adolescentes: una alerta urgente para padres
La presión por alcanzar estándares de belleza ha puesto a los adolescentes frente a un riesgo creciente: someterse a cirugías estéticas a edades tempranas. El sitio web de la Dra. María Yagües, Cirujana Plástica, advierte que el auge de estas prácticas, impulsadas por redes sociales y medios de comunicación, puede tener consecuencias físicas, emocionales y psicológicas irreversibles.
La influencia de las redes sociales y los modelos de belleza
La exposición diaria a imágenes idealizadas en plataformas digitales y medios tradicionales ha generado en muchos adolescentes la percepción de que deben modificar su cuerpo para ser aceptados. Este fenómeno alimenta inseguridades y presiona a los jóvenes a buscar soluciones inmediatas a través de la cirugía, sin considerar los riesgos asociados a su edad y etapa de desarrollo.
El papel insustituible de los padres
En este escenario, la participación de los padres es decisiva. Informarse sobre los procedimientos, dialogar abiertamente con sus hijos y acompañarlos en la toma de decisiones es una medida esencial para prevenir riesgos. La construcción de una autoestima sólida y realista en casa puede marcar la diferencia frente a la presión social.
Formación y experiencia del cirujano
Antes de cualquier intervención, resulta clave verificar la trayectoria del especialista. Solo un cirujano plástico acreditado puede ofrecer garantías mínimas de seguridad. Sin embargo, incluso bajo supervisión profesional, los adolescentes enfrentan un mayor nivel de vulnerabilidad física y emocional en comparación con los adultos.
Riesgos médicos y emocionales
Las cirugías estéticas no están exentas de complicaciones. Entre los riesgos más comunes se encuentran infecciones, hematomas, reacciones adversas a la anestesia y resultados insatisfactorios. En adolescentes, estos riesgos pueden intensificarse debido a que sus cuerpos aún están en desarrollo. Además, las consecuencias emocionales, como frustración o insatisfacción con los resultados, pueden derivar en problemas más profundos de autoestima y salud mental.
La madurez emocional como factor determinante
Evaluar la preparación psicológica del adolescente es un paso que no puede omitirse. El sitio web de la Dra. María Yagües explica que la cirugía no debe ser vista como una salida a problemas de inseguridad personal. La madurez emocional y la fortaleza psicológica deben analizarse de manera profesional antes de considerar cualquier procedimiento quirúrgico.
Necesidad de regulaciones claras
El aumento de cirugías en menores plantea la urgencia de establecer leyes específicas. Limitar la edad para ciertos procedimientos, exigir licencias profesionales y supervisar los centros médicos son medidas básicas para proteger a los adolescentes. Sin una regulación adecuada, la puerta queda abierta al intrusismo médico y a prácticas que ponen en riesgo la salud y la vida de los jóvenes.
Apoyo emocional y educación sobre autoestima
El sitio web de la Dra. María Yagües explicó que más allá de la vigilancia legal, los adolescentes requieren acompañamiento emocional. Fomentar la aceptación de la propia imagen y fortalecer la confianza personal son pilares para evitar decisiones apresuradas. Recordar que la belleza no depende de la conformidad con estereotipos, sino de la autenticidad, resulta fundamental en esta etapa de la vida.
ebv
Estados
Huertos escolares: niños que aprenden a sembrar su comida en México
Ciudad de México.- Cada vez más niñas y niños en México aprenden en la escuela: a sembrar, cuidar la tierra y valorar los alimentos que consumen en casa.
Los huertos escolares se han convertido en una estrategia educativa que une familia, salud y comunidad, con resultados que sorprenden tanto a docentes como a padres de familia.
Desde preescolares hasta preparatorias, los huertos escolares se multiplican en el país. Para muchos niños, es la primera vez que entienden de dónde viene lo que comen y descubren que producir sin químicos es posible.
Al mismo tiempo, estas iniciativas fortalecen valores como el respeto a la naturaleza, la responsabilidad con el entorno y los estudiantes aprenden a trabajar en equipo, a ser pacientes y a reconocer que la vida, al igual que una planta, necesita cuidado diario.
El Limón, Jalisco: pionero en la agroecología
Un caso emblemático es el municipio de El Limón, en Jalisco, que en 2021 se declaró como el primer municipio agroecológico de México.
Hoy, el 60% de sus escuelas tienen huertos donde los alumnos siembran calabacitas, rábanos y maíz sin pesticidas.
“La manera más efectiva de cambiar la forma de pensar de una sociedad es iniciando con los más pequeños”, declaró el presidente municipal de El Limón, en una entrevista con el diario El País.
En los planteles, los niños no solo siembran, también consumen lo que cosechan.
“Ven tiempos para la cosecha y costos, hacen gráficas de barra, toman medidas de las camas de cultivo. Todo es parte de los contenidos”, destacó el profesor Raúl Morán Fonseca, también para El País.
De Jalisco a Guerrero: más estados se suman
El impulso a los huertos escolares no se limita a Jalisco. En Guerrero, el 22 de enero de 2025, la comunidad de El Campanario, en Acapulco, recibió materiales para instalar el “Huerto escolar Juan Jacobo Rousseau”, como parte de un proyecto del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ).
“El huerto escolar se propone como un espacio para promover aprendizajes, fomentar la alimentación consciente y fortalecer el pensamiento crítico”, destacó el CIATEJ a través de un boletín informativo.
Actualmente, este huerto cuenta con nueve camas de cultivo y talleres sobre bioinsumos, involucrando a maestros, familias y estudiantes en el proceso de siembra y cosecha.
Sembrar futuro desde la niñez
Los huertos escolares se consolidan como una herramienta pedagógica y social: enseñan respeto, unión familiar y cuidado de la vida.
También responden a un desafío nacional: mejorar la alimentación infantil y recuperar prácticas sostenibles frente al uso excesivo de agroquímicos.
Lo que en un inicio fue un ejercicio escolar hoy es también un compromiso comunitario y lo que parece una lección de biología se convierte, en realidad, en la siembra de un México más consciente y saludable.
GDH
Estados
“No están solos”; marchan por la paz en Culiacán
Los sinaloenses alzaron la voz
Culiacán. — Alrededor de 50 mil personas vestidas de blanco marcharon en Culiacán para exigir el fin de la violencia y pedir justicia a las autoridades estatales.
El obispo de la Diócesis de Culiacán, Jesús Herrera Quiñónez, encabezó la movilización. Desde el inicio bendijo a los asistentes y aseguró: “no están solos, Dios los acompaña”.
Durante su intervención, el prelado pidió a las autoridades garantizar paz y justicia sin ceder ante la corrupción. También llamó a la ciudadanía a no guardar silencio.
Recomendó a los sinaloenses alzar la voz con valentía frente a la violencia que afecta a la capital del estado y a sus comunidades más cercanas.
Marchan miles por la paz en Culiacán
La cita fue a las 8:30 de la mañana en las escalinatas del templo de La Lomita, uno de los íconos religiosos de Culiacán.
Los asistentes, vestidos de blanco y con globos, recorrieron la avenida Álvaro Obregón hasta llegar a la catedral de la capital. La marcha avanzó pacífica.
Con cánticos y consignas, los participantes exigieron un alto a la violencia y corearon “fuera Rocha, fuera Rocha”, en referencia al gobernador Rubén Rocha Moya.
En total, 40 organizaciones sociales, civiles y religiosas se unieron a la convocatoria para demandar seguridad y el restablecimiento de la tranquilidad en Sinaloa.
Voces ciudadanas contra la violencia
El empresario gastronómico Miguel Taniyama Ceballos, uno de los organizadores, explicó que el movimiento surgió del cansancio social ante la violencia prolongada en la entidad.
Señaló que la ola de hechos delictivos cumplió casi un año y afectó de manera directa la vida económica, educativa y social de miles de familias.
Los organizadores remarcaron que la movilización representó una muestra de unidad ciudadana que busca incidir en las decisiones gubernamentales sobre seguridad pública.
Datos oficiales sobre violencia en Sinaloa
De acuerdo con el Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre 2023 y 2024 se documentaron mil 189 denuncias por desapariciones en la entidad.
En ese mismo periodo se registraron mil 782 asesinatos, de los cuales 48 correspondieron a policías. También hubo mujeres y menores de edad entre las víctimas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2023) indicó que la percepción de inseguridad en Sinaloa se mantiene entre las más altas del noroeste del país.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirmaron que Sinaloa se ubicó en 2024 entre los diez estados con mayores índices de homicidio doloso.
La marcha por la paz reflejó el reclamo de una sociedad golpeada por la violencia, pero unida en su demanda de un futuro con seguridad para las familias.
JAHA
