Estados
Padres defienden su derecho a educar sin ideologías impuestas
Durante un evento con Marx Arriaga en Aguascalientes
Aguascalientes. — Padres de familia defienden su derecho a educar a sus hijos conforme a sus valores, sin la imposición de ideologías desde el Estado.
Durante una visita reciente del director general de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, a Aguascalientes, el abogado Alan Capetillo, cuestionó públicamente el contenido de los libros de texto.
El jurista afirmó que el enfoque de los materiales “repite una lógica de confrontación entre pobres y ricos, entre los de abajo y los empresarios”.
Capetillo explicó que esa narrativa “divide en lugar de educar”, y reiteró que la prioridad de los padres debe ser que los niños aprendan conocimientos básicos acordes con su edad.
Según dijo, “los padres no están de acuerdo con que se impongan visiones ideológicas en lugar de promover pensamiento crítico”.
Padres quieren educar desde sus propios valores
El Frente Nacional por la Familia (FNF) afirmó que el nuevo modelo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), conocido como la Nueva Escuela Mexicana, vulneró este principio fundamental.
Según el presidente estatal del Frente, Jaime Castro Chávez, el modelo educativo impulsado por la SEP “violenta el derecho de las familias a educar desde los valores y la dignidad que sostienen a nuestra sociedad”.
El líder advirtió que esta transformación educativa se aplicó “sin diálogo ni consulta con los padres de familia”, lo que consideró un acto de autoritarismo.
En un posicionamiento oficial, Castro Chávez señaló que el nuevo enfoque pedagógico promovido por la SEP se inspiró en teorías de Paulo Freire y “traslada a las aulas una visión marxista de la educación”.
De acuerdo con el dirigente, esa visión “concibe la enseñanza no como búsqueda de la verdad, sino como herramienta de transformación política y social”.
El Frente sostuvo que los nuevos libros y contenidos “sustituyeron la educación crítica y plural por un pensamiento único funcional a los intereses del poder”.
Además, insistió en que los materiales “inducen a los menores hacia posturas ideológicas que no corresponden con la formación que los padres desean ofrecerles”.
Llamado a una educación sin confrontación
El Frente Nacional por la Familia insistió en que la educación debe formar personas libres y respetuosas, no moldeadas por intereses políticos.
Pidió a las autoridades federales revisar los programas de la Nueva Escuela Mexicana y garantizar que la enseñanza se mantenga neutral.
“La educación pertenece primero a la familia”, reiteró el comunicado del Frente, que acusó al Gobierno federal de “imponer por la fuerza del Estado un modelo que desconoce el principio de subsidiariedad”.
El grupo sostuvo que ese principio reconoce a la familia como “el primer y natural espacio formador del ser humano”.
La organización reiteró su disposición a dialogar con las autoridades educativas. Lo anterior, siempre que se respete la libertad de los padres y la pluralidad de pensamiento en las aulas.
JAHA
Estados
Médicos y ciudadanos defienden su derecho a la objeción de conciencia en Puebla
Ciudad de México.— Miembros de la sociedad civil exigen frenar la iniciativa que limita la objeción de conciencia en el sector salud del estado de Puebla al acusar que quieren obligar a los médicos a practicar abortos.
En ese sentido, profesionales de la salud, padres de familia y organizaciones sociales acudieron al Congreso de Puebla para entregar a Oficialía de Partes más de 7 mil 100 firmas ciudadanas en defensa del derecho a la objeción de conciencia, al considerar que es una garantía fundamental para el personal médico y de enfermería.
De acuerdo con los manifestantes, la nueva iniciativa presentada por la diputada de Morena, Nayeli Salvatori, busca “regular” la objeción de conciencia, pero en realidad pretende restringirla y castigar a los profesionales de la salud que se nieguen a practicar abortos por motivos éticos o de convicción.
Entre los puntos que consideran más preocupantes de la propuesta se encuentran:
Ambigüedad en la definición de objeción de conciencia, dejando espacio para interpretaciones arbitrarias.
Restricciones injustificadas para que médicos y enfermeros puedan ejercer su derecho.
Obligación directa del sistema de salud de garantizar la práctica de abortos, incluso en contra de la voluntad del personal.
Impunidad en casos de violaciones al derecho de objeción.
Por ello, las organizaciones exhortaron al Congreso del Estado a escuchar al personal de salud y a garantizar la libertad de conciencia, reconocida en la Constitución mexicana y en tratados internacionales de derechos humanos.
Finalmente, hicieron un llamado a los legisladores de todas las fuerzas políticas a rechazar esta iniciativa y proteger el ejercicio libre de la medicina en Puebla, sin presiones ideológicas ni sanciones injustas.
ebv
Dignidad Humana
Acompañar a daminificados después de las tragedias naturales es necesario para su recuperación integral
Reciben atención psicológica
Ciudad de México.- Damnificados por las lluvias torrenciales de días pasados en Veracruz reciben apoyo psicoemocional por parte de brigadas de estudiantes universitarios de psicología, que viajaron para atender a personas afectadas por la crisis.
El acompañamiento emocional también incluye a los integrantes de los cuerpos de emergencia y rescate que ayudan a la población. Esto es posible por la colaboración de CADENA, brazo humanitario de las comunidades judías en México, y la Universidad Iberoamericana. Se trata de organización humanitaria internacional con más de 20 años de experiencia que responde de manera inmediata a emergencias y desastres, entregando ayuda mano a mano y fortaleciendo la resiliencia en la comunidad.
Después de más de una semana de la tragedia, en Veracruz continúan las tareas de búsqueda de personas desaparecidas, así como los censos que darán cuenta del número oficial de víctimas mortales y del costo de los daños materiales. En el estado también se realizan labores de limpieza.
Atender las crisis también de forma psicológica
Brindarle atención psicológica a una persona afectada por una emergencia permite que tenga los elementos para poder tomar decisiones en situaciones relacionadas con la crisis, como búsqueda de familiares, búsqueda de documentos, cuidado de menores de edad, explicó la Dra. Graciela Polanco, quien lidera a los estudiantes de las brigadas.
“Dar intervención psicológica a los Equipos de rescate significa brindar apoyo emocional y psicológico a las personas que ayudan en emergencias, para que puedan manejar el estrés, la ansiedad y las emociones difíciles que enfrentan durante y después de los rescates. Esto los ayuda a mantenerse fuertes y saludables, y a procesar lo que han vivido, para que puedan seguir ayudando y cuidándose a sí mismos”.
Recibir atención psicológica en un corto periodo de tiempo cercano a la emergencia podría evitar el desarrollo de trastornos psicológicos y la creación de traumas, agregó.
Entre las afectaciones mentales que pueden derivar de una emergencia mal tratada, explicó la Dra. Graciela Polanco, en el blog de la Universidad, se cuentan principalmente trastorno de estrés postraumático, ansiedad, trastornos de la alimentación, trastornos del sueño y depresión.
“Y estos trastornos van a afectar en el día a día de las personas; cuando padeces uno de estos problemas, tu vida tiene un desequilibrio fuerte”, dijo la académica del Departamento de Psicología de la Ibero.
npq
Estados
Resistir en el aula: cuando los maestros enseñan en medio del fuego cruzado
Ciudad de México.- El reciente estudio del investigador Alberto Colín Huízar reveló que uno de cada tres maestros en México trabaja en zonas con altos índices de violencia.
Durante la presentación de su libro Ser maestro en los márgenes. Trabajo docente y violencia criminal en la Tierra Caliente de Michoacán, afirmó que la violencia escolar no es esporádica.
“hay una continuidad sostenida… que se extiende más allá de Michoacán e incluso de México”.
Colín Huízar documentó, mediante trabajo etnográfico en la región de Valle de Apatzingán.
Colín Huizar.
Zona conocida como Tierra Caliente de Michoacán, la experiencia de maestros que impartían clases en contextos dominados por la criminalidad organizada.
El autor destacó que la escuela perdió el sentido social que había mantenido históricamente, pues la violencia criminal modificó sus dinámicas.
Durante la presentación, el especialista en educación Luis Hernández Navarro subrayó que, aunque el foco del libro se ubica en un epicentro específico, regiones como la frontera entre Chiapas y Guatemala ya muestran expresiones similares de violencia en el entorno educativo.
A su vez, la investigadora Maleli Linares Sánchez destacó que este tipo de investigación aborda un tema poco explorado: la labor docente en contextos de violencia, abandono institucional y precariedad.
La cifra de que el 32 % del magisterio se enfrenta diariamente a entornos de violencia, no tiene precedentes.
Esta estadística implica que escuelas y docentes no solo lidian con contenido pedagógico, sino con amenazas reales.
La investigación de Colín Huízar muestra cómo los maestros crean redes de resistencia, apoyan a comunidades y actúan como “escudos” en territorios vulnerables.
El estudio también relata la relación del crimen organizado con estructuras estatales locales, lo cual evidencia que la solución no está únicamente en la seguridad, sino en fortalecer la escuela como institución social.
La educación se convierte en un espacio de reparación comunitaria, más allá del aula tradicional.
Colín Huízar destacó que “no estamos ante un Estado fallido. Estamos ante una relación particular entre la industria criminal y los políticos que se dejaron capturar”.
En medio de desplazamientos forzados, amenazas, extorsión y desapariciones, los docentes siguen enseñando.
Señaló que el libro “incomoda, interpela y al mismo tiempo da esperanza porque muestra cómo, pese al miedo, los docentes de México son pilares de la resistencia y del cuidado comunitario”.
ARH
Estados
Académicos de UPAEP advierten fallas en reforma sobre objeción de conciencia en Puebla
Puebla.— Académicos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) realizaron un análisis detallado sobre la propuesta de reforma a la Ley Estatal de Salud en materia de objeción de conciencia.
Los profesores investigadores Dr. Jorge Medina Delgadillo y Dr. Agustín A. Herrera Fragoso revisaron la iniciativa presentada el 23 de septiembre de 2025 por la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, titulada “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud”.
En ese sentido, identificaron contradicciones legales, errores de fundamentación y vacíos conceptuales que, señalaron, deben corregirse para garantizar tanto los derechos de las usuarias como de los profesionales de la salud.
Ambos académicos manifestaron su preocupación por la manera en que se interpreta y aplica el tema de la objeción de conciencia. Propusieron acercarse al Congreso local “para brindar conocimiento técnico en materia jurídica, de derechos humanos, libertad de conciencia y atención médica en situaciones de urgencia”, a fin de enriquecer el proyecto con fundamentos científicos y éticos.
Asimismo, aseguraron que “existen diversos impactos negativos del proyecto que pueden evitarse si es enriquecido por destacados juristas y por médicos expertos en el ramo”. Por ello, consideraron fundamental que una propuesta de esta naturaleza se construya de manera conjunta, ya que “en el concierto de la democracia, nuestra Universidad quiere aportar su voz”.
Preocupaciones sobre la redacción del proyecto
Se advierte que la iniciativa contiene defectos conceptuales y técnicos que requieren revisión. Uno de los principales señalamientos se refiere al desconocimiento del concepto de objeción de conciencia y su aplicación en el ámbito sanitario, tal como se refleja en la redacción del artículo 33 bis.
También se observan errores de fundamentación, pues entre los considerandos se afirma que la Ley Penal reconoce el derecho a abortar, lo cual no tiene sustento legal.
Otro punto que preocupa a los académicos son las contradicciones internas. Por un lado, el artículo 33 ter establece que el personal objetor no debe emitir juicios valorativos ni intentar persuadir a las usuarias, mientras que el 33 quinquies reconoce el derecho de las personas a ser informadas oportunamente sobre cualquier objeción de conciencia. Para los especialistas, esto genera un conflicto práctico: ¿cómo informar sin que esa comunicación sea interpretada como un intento de persuasión?
Además, señalaron la falta de claridad en la aplicación del principio de no taxatividad. Un médico sin experiencia en determinados procedimientos no puede ser obligado a realizarlos sin comprometer la calidad y seguridad del servicio, por lo que resulta necesario precisar los límites de la objeción de conciencia.
Fundamentos éticos y deontológicos
Los investigadores recordaron que la objeción de conciencia tiene una larga tradición ética y médica. La Deontología ha guiado la conducta profesional desde el siglo V a.C., basada en la máxima primum non nocere —“lo primero es no hacer daño”—, principio que sigue siendo eje rector en la práctica médica.
En su exposición señalaron que “la conciencia moral percibe un valor ético como lo que debe ser, con independencia de que se cumpla o no”, y que el médico debe tomar decisiones que afectan la vida humana no sólo desde el conocimiento científico, sino desde sus convicciones y formación humanista.
Asimismo, se recuerda que este principio está plasmado en instrumentos internacionales como el Juramento Hipocrático, la Declaración de Ginebra, la Declaración de Helsinki y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos aprobada por la UNESCO en 2005. Todos ellos reafirman que la ética médica no puede separarse del ejercicio profesional.
La objeción de conciencia como derecho humano
Se subraya que la objeción de conciencia está reconocida en el marco jurídico mexicano e internacional. Se sustenta en los artículos 6 y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Los investigadores precisan que este derecho no debe obstaculizarse más allá de los límites que establecen los propios derechos humanos. En materia sanitaria, subrayan, todo acto médico debe sustentarse en evidencia científica y principios éticos, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Salud y sus reglamentos.
Hacia una ley construida con todos
Los profesores de la UPAEP coincidieron en que una reforma sobre objeción de conciencia requiere diálogo abierto entre legisladores, juristas y profesionales de la salud. “Apreciables legisladoras y legisladores —expresaron—, el pensamiento contemporáneo llama objeción de conciencia a la negación de determinada persona de acatar una conducta ordenada por la ley, argumentando motivos de conciencia”.
Finalmente, externaron “Nos preocupa cuando las leyes civiles ignoran, por desconocimiento o falta de consideración, los avances del saber en cada materia. Aún estamos a tiempo de que este no sea el caso”.
Los académicos reiteraron su disposición para aportar su experiencia y conocimiento técnico con el propósito de construir una legislación equilibrada, que respete la libertad de conciencia de los profesionales y los derechos de las usuarias en el ámbito de la salud.
ebv
