“Persona: ser, trascender y transformar”, ConParticipación celebra encuentro anual

Monterrey.— En un espacio de formación, reflexión y comunidad, ConParticipación celebró en Monterrey, Nuevo León, su Quinto Encuentro Anual 2025 bajo el lema “Persona: ser, trascender y transformar”.

El evento reunió a colaboradores, aliados y voluntarios comprometidos con la promoción de la dignidad de la persona, el bienestar de las familias y el desarrollo de la sociedad.

Durante tres días en la Universidad de Monterrey, los participantes profundizaron en los fundamentos antropológicos de la persona, el desarrollo del pensamiento crítico mediante el método del caso, y las herramientas de planeación estratégica para fortalecer el trabajo que se realiza en ConParticipación.

El encuentro constó de cuatro bloques: Explícame la persona: reflexiones desde la antropología filosófica; Historia, misión e identidad de ConParticipación: Aprender a pensar: el método del caso como herramienta de análisis: Transformar: incidir a largo plazo.

“Explícame la persona”: reflexiones desde la antropología filosófica

El primer día estuvo dedicado a reflexionar sobre la antropología filosófica que permitió comprender a la persona como un ser único, libre y relacional y con una dignidad que no se le otorga ni se le quita, sino que es inherente a cada persona.

Al respecto, la Mtra. Diana Salmón, Directora del Instituto Juan Pablo II en Monterrey, profundizó en los fundamentos del personalismo y algunos de sus exponentes para comprender el impacto de esta corriente en la vida de miles de personas.

“Todo el trabajo que se realiza en ConParticipación, tiene siempre a la persona en el centro y como eje de todo análisis. Este bloque fue una gran ocasión para profundizar en la comprensión de la persona humana”.

Historia, misión e identidad de ConParticipación

El segundo bloque del encuentro estuvo enfocado en conocer a fondo la historia, misión e identidad de ConParticipación.

Norma Treviño y Marcial Padilla, fundadora y director general de ConParticipación respectivamente, compartieron los orígenes y la identidad que han guiado el trabajo de la organización a lo largo de los años.

Ambos profundizaron en el propósito que da sentido a cada proyecto y proceso que se realiza en ConParticipación.

“Aprender a pensar”: el método del caso como herramienta de análisis

El tercer bloque del encuentro estuvo a cargo del Ing. Romeo Villarreal González, catedrático del ITESM y miembro del claustro académico del ICAMI.

A través del taller “Aprender a pensar: el método del caso” ofreció una espacio de aprendizaje teórico y práctico sobre cómo analizar situaciones reales desde una perspectiva racional.

El método del caso es utilizado en instituciones de prestigio como el IPADE y la Universidad de Harvard, y su estructura permite desarrollar el análisis crítico.

“Transformar: incidir a largo plazo”

El tercer día del encuentro se centró en herramientas prácticas de planeación estratégica para realizar un trabajo con mayor impacto. El Ing. Antonio Zárate Negrón, reconocido por su liderazgo en empresas de clase mundial y su trayectoria en la promoción de la calidad como forma de vida, compartió su experiencia en planeación estratégica para asociaciones civiles.

Durante su ponencia, el Ing. Zárate compartió una frase que recordó la importancia de la planeación: “Planear no es burocracia, es amar con inteligencia y servir con eficacia”.

A través de múltiples ejemplos de su experiencia en Metalsa y Copamex, explicó cómo una planeación bien estructurada no solo mejora resultados, sino que también fortalece la cultura institucional y la identidad.

Finalmente los organizadores concluyeron que el Encuentro Anual ConParticipación 2025 fue mucho más que una serie de conferencias, “fue un increíble espacio de diálogo, convivencia y crecimiento integral. Cada bloque permitió a los asistentes reflexionar sobre la labor que realiza ConParticipación y el impacto que se logra cuando se trabaja con la perspectiva de la persona al centro, con criterio y estrategias claras”.

