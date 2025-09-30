Presentan iniciativas de Ley para sancionar a violentadores de menores y mujeres

Guanajuato.— La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentó ante el Congreso del Estado un paquete de iniciativas que busca cerrar el paso a la impunidad y sancionar con severidad a quienes agreden a mujeres, niñas, niños y adolescentes. La propuesta pretende fortalecer la justicia y consolidar un entorno de respeto y seguridad en la entidad.
Registro Público de Personas Agresoras Sexuales
La primera iniciativa contempla la creación de un sistema público de información que concentrará los datos de quienes tengan sentencia firme por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. El Registro Público de Personas Agresoras Sexuales funcionará como una herramienta para la prevención y como un mecanismo de protección para las familias.
La mandataria explicó que los delitos sexuales dejan huellas permanentes en las víctimas y que los agresores deben enfrentar consecuencias proporcionales a la gravedad del daño causado. La finalidad del registro es inhibir nuevas agresiones y garantizar que la sociedad conozca a quienes han cometido este tipo de delitos.
Reformas al Código Penal en materia de violencia familiar
Reformas al Código Penal en materia de violencia familiar
La segunda propuesta busca endurecer las sanciones contra la violencia familiar. Plantea impedir que los agresores puedan acceder a beneficios procesales que les permitan evadir la justicia o reincidir en conductas que ponen en riesgo la vida de mujeres, niñas y niños.
Con la reforma, las penas no solo serán más severas, sino que se elimina la posibilidad de que el responsable obtenga la suspensión condicionada del proceso. La Gobernadora enfatizó que la violencia contra hijas, hijos y mujeres no puede ser relativizada ni sustituida por privilegios legales para los responsables.
Acoso sexual como falta administrativa grave
La tercera iniciativa propone adicionar el acoso sexual a la Ley de Responsabilidades Administrativas, para que sea considerado una falta grave dentro del servicio público. Actualmente, aunque este delito existe en el Código Penal, no se cataloga como responsabilidad administrativa de gravedad, lo que complica sancionar directamente a servidores públicos señalados por estas conductas.
Con el cambio legal, cualquier acto de acoso sexual en el ámbito gubernamental será motivo de sanción administrativa severa, incluso si ocurre en un hecho aislado y sin relación de subordinación. La propuesta busca garantizar que las instituciones públicas sean espacios de respeto, libres de violencia y con un compromiso ético.
Un cambio de rumbo en la protección
Gobernadora expresó su confianza en que las y los legisladores enriquecerán las propuestas para convertirlas en leyes que brinden beneficios tangibles a la población y dijo que de ser aprobadas por el Congreso, estas iniciativas representarán un punto de inflexión en la forma en que Guanajuato enfrenta la violencia y protege a sus habitantes más vulnerables.
ebv
Estados
Familias salen a calles de Guadalajara para celebrar la vida
Jalisco.— En el corazón de Guadalajara, Jalisco, las calles se transformaron en un punto de encuentro familiar. Decenas de hombres y mujeres de todas las edades, vestidas de blanco caminaron con globos azules y rosas, uniendo voces y pasos en una marcha que buscó transmitir un mensaje: defender a la mujer, la vida y la dignidad de cada persona.
Una caminata con ambiente de unidad
Niños, jóvenes, padres y abuelos participaron el fin de semana en una jornada festiva. Durante el recorrido de la Marcha a favor de la mujer y de la Vida se escucharon consignas como “¡Yo sí le voy, le voy a la vida!”, que resonaron en el trayecto desde la Plaza del Expiatorio hasta la Plaza Guadalajara. El ambiente fue familiar y pacífico, marcado por la presencia de generaciones que compartieron un mismo compromiso.
En favor de la mujer
El presidente del Frente Nacional por la Familia en Jalisco, Jaime Cedillo, expresó que la causa no se limita a un momento, sino que busca defender la vida desde la concepción hasta la vejez, siempre con respeto a la dignidad humana. Subrayó que la celebración es también una manifestación en favor de la mujer, la familia y la niñez.
Inhumano
Inhumano
Durante la caminata se hizo referencia a las discusiones legislativas en torno al aborto a nivel nacional y local. Cedillo advirtió que en distintos congresos del país se han aprobado reformas que permiten la despenalización y que existen iniciativas para eliminar cualquier restricción a esta práctica. Recordó la reciente propuesta presentada en Jalisco para suprimir por completo el delito de aborto incluso después de las 12 semanas de gestación.
La diputada local de Futuro, Mariana Casillas, presentó en el Congreso de Jalisco una iniciativa para suprimir por completo el delito de aborto, incluso cuando este se practique después de las 12 semanas de gestación.
Al respecto, Jaime Cedillo calificó de “aberrante y verdaderamente inhumano” dicha iniciativa.
De acuerdo son los organizadores la marcha en favor de la Mujer y la Vida se enmarca en las acciones ciudadanas que buscan mantener vigente el valor de la vida y refleja un esfuerzo constante de familias.
ebv
Estados
Operador del 911 asiste exitosamente un parto por videollamada
El bebé nació tras 15 minutos de acompañamiento virtual
Ciudad de México. — Un operador telefónico del servicio de emergencias 911 en Hidalgo guió exitosamente un parto en Atotonilco de Tula mediante videollamada el pasado 13 de septiembre.
El trabajador del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) orientó a los acompañantes de la madre con protocolos de primeros auxilios.
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) informó que el nacimiento ocurrió a las 14:10 horas, tras 15 minutos de acompañamiento constante del especialista en emergencias.
La madre y el recién nacido se reportaron estables. Posteriormente, paramédicos acudieron al domicilio para continuar con la atención y trasladarlos al Hospital General de Tula.
Coordinación interinstitucional en emergencias como el parto
La SSPH destacó que la pronta reacción evidenció la efectividad de la coordinación entre instituciones de seguridad y servicios médicos en la entidad.
El caso se resolvió gracias al enlace inmediato entre el C5i, paramédicos y autoridades locales, quienes priorizaron la atención prehospitalaria y garantizaron el traslado seguro.
El servicio 911 en Hidalgo ha incorporado capacitación constante para sus operadores. Ellos reciben instrucción especializada en primeros auxilios y protocolos de atención de emergencias médicas, informó la dependencia estatal.
Para leer: Nacimientos en México 2024: radiografía de una nueva generación
La intervención mediante videollamada mostró cómo la tecnología fortalece la capacidad de respuesta y permite brindar asistencia vital en tiempo real.
Resultados durante la administración
La SSPH reportó que, durante la actual administración estatal, se atendió con éxito a 66 mujeres en labor de parto en 28 municipios hidalguenses.
Estas acciones incluyeron llamadas de emergencia, videollamadas asistidas y traslados en ambulancias de la Unidad Especializada de Urgencias Médicas.
El gobierno de Hidalgo detalló que los operadores del 911 son pieza clave en situaciones críticas, pues orientan a familiares y facilitan la llegada de personal de salud.
Los datos oficiales reflejan la importancia de los protocolos implementados en el C5i y de la preparación técnica de los operadores en casos de riesgo vital.
El valor humano detrás de las llamadas
Historias como la de Atotonilco de Tula revelan el componente humano en la labor de los operadores de emergencias.
El acompañamiento telefónico permitió que la madre recibiera apoyo inmediato, en un momento que pudo convertirse en una situación de alto riesgo.
La SSPH reiteró que la ciudadanía puede confiar en el número 911 como primera línea de contacto en situaciones médicas, de seguridad y de auxilio.
De acuerdo con la institución, cada llamada representa la posibilidad de salvar una vida, como ocurrió con el nacimiento registrado este mes en Hidalgo.
JAHA
Estados
Coxsackie en Oaxaca: medidas básicas para frenar el virus que afecta a los niños
Oaxaca, México.- El brote del virus Coxsackie en un preescolar, obligó a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) a activar un cerco sanitario para reforzar las medidas de higiene en el hogar y en las escuelas.
A través de un comunicado, el SSO alertó a madres, padres y docentes a reforzar hábitos básicos como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, no compartir utensilios de uso personal, cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar y desinfectar superficies de uso común.
Lee: Baby Box salva a bebé a dos meses de su instalación
La dependencia subrayó que no hay vacuna contra el virus y que el único tratamiento es sintomático, por lo que la prevención resulta la herramienta más efectiva.
Cerco sanitario y distribución de casos en Oaxaca
El cerco sanitario aplicado en San Raymundo Jalpam incluyó la suspensión temporal de clases en áreas afectadas y la implementación de filtros escolares para detectar signos de la enfermedad en niñas y niños.
Personal médico local realizó visitas de supervisión y ofreció pláticas de orientación.
Recomendaciones del IMSS y del sector salud
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recordó que la enfermedad “mano-pie-boca”, causada por el virus Coxsackie, afecta principalmente a menores de cinco años y se transmite por saliva, secreciones respiratorias, contacto con superficies contaminadas y heces.
El organismo pidió vigilar los síntomas como fiebre, dolor de garganta, irritabilidad y aparición de llagas en boca y erupciones en manos y pies.
“La infección generalmente no tiene complicaciones, aunque en algunos casos las lesiones bucales provocan rechazo a alimentos y riesgo de deshidratación en los menores”, explicó el IMSS en su portal de salud en línea.
El sector salud estatal y federal coinciden en que las medidas preventivas en casa y en la escuela son decisivas para contener la propagación.
Medidas sanitarias que salvan vidas en casa y escuela
- Lavar manos con agua y jabón después de ir al baño, cambiar pañales o antes de comer.
- Evitar compartir vasos, cubiertos o botellas entre niños.
- Cubrir nariz y boca con el codo al estornudar.
- Desinfectar juguetes, mesas, manijas y objetos de uso común.
- No enviar a niñas o niños con síntomas a la escuela.
- Consultar de inmediato al médico en caso de fiebre persistente o llagas en la boca.
- Mantener hidratación y ofrecer alimentos blandos para reducir dolor al comer.
GDH
Estados
Muerte de adolescente destapa riesgos médicos y omisiones en cirugías a menores
Durango.— El fallecimiento de Paloma Nicole Arellano, de 14 años, ocurrido el 20 de septiembre en una clínica privada de Durango, generó la apertura de una investigación judicial y un debate sobre la práctica de cirugías estéticas en menores de edad.
Línea de tiempo del caso
El 11 de septiembre, Paloma Yazmín Escobedo Quiñónez, madre de Paloma Nicole informó a su padre, Carlos Said Arellano, que viajarían a la sierra de Durango debido a que la adolescente había dado positivo a Covid-19 en la escuela. El padre no tuvo más comunicación con la menor por varios días.
El 12 de septiembre, la joven ingresó a la Clínica Santa María, en Durango capital, donde fue sometida a un aumento mamario, liposucción y lipotransferencia, procedimientos autorizados por su madre y practicados por el cirujano Víctor Manuel Rosales Galindo, pareja de la madre.
Tras la cirugía, la adolescente presentó complicaciones: paro cardiorrespiratorio, inflamación cerebral y colapso circulatorio. Fue inducida a coma e intubada en terapia intensiva.
El 15 de septiembre, el padre fue notificado de que su hija se encontraba grave en el hospital. Al llegar, la encontró conectada a un respirador, sin conocer aún que había sido operada.
El 19 de septiembre los médicos intentaron desintubarla, pero esa misma noche su estado empeoró. Finalmente, el 20 de septiembre fue declarada con muerte cerebral y se procedió a la desconexión.
Descubrimiento en el funeral y denuncia
Durante el funeral, el padre observó en el cuerpo de su hija implantes mamarios y huellas de cirugía reciente. Posteriormente acudió a la Fiscalía de Durango para presentar una denuncia y solicitar la necropsia de ley.
El examen preliminar confirmó edema cerebral y daños pulmonares. La causa definitiva de la muerte será determinada mediante un dictamen patológico especializado que requiere entre 10 y 20 días de análisis.
Investigación judicial en curso
Investigación judicial en curso
La Fiscalía General del Estado de Durango abrió una carpeta de investigación para esclarecer el fallecimiento. Se indagan posibles delitos de omisión de cuidados y homicidio culposo.
Se revisan los consentimientos firmados y el expediente clínico, así como la actuación del personal médico y administrativo de la clínica. La fiscal general Sonia Yadira de la Garza informó que el proceso se realizará con imparcialidad.
Contexto nacional
En los últimos tres años, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha clausurado 97 clínicas clandestinas en México: 48 en Ciudad de México, 29 en el Estado de México y el resto en otras entidades.
Riesgos médicos señalados por organismos internacionales
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha advertido que las cirugías estéticas en menores de edad representan altos riesgos debido a que el cuerpo aún está en desarrollo. Entre las complicaciones reportadas se encuentran fallas circulatorias, infecciones y secuelas físicas y psicológicas.
Cirugías estéticas en adolescentes: una alerta urgente para padres
La presión por alcanzar estándares de belleza ha puesto a los adolescentes frente a un riesgo creciente: someterse a cirugías estéticas a edades tempranas. El sitio web de la Dra. María Yagües, Cirujana Plástica, advierte que el auge de estas prácticas, impulsadas por redes sociales y medios de comunicación, puede tener consecuencias físicas, emocionales y psicológicas irreversibles.
La influencia de las redes sociales y los modelos de belleza
La exposición diaria a imágenes idealizadas en plataformas digitales y medios tradicionales ha generado en muchos adolescentes la percepción de que deben modificar su cuerpo para ser aceptados. Este fenómeno alimenta inseguridades y presiona a los jóvenes a buscar soluciones inmediatas a través de la cirugía, sin considerar los riesgos asociados a su edad y etapa de desarrollo.
El papel insustituible de los padres
En este escenario, la participación de los padres es decisiva. Informarse sobre los procedimientos, dialogar abiertamente con sus hijos y acompañarlos en la toma de decisiones es una medida esencial para prevenir riesgos. La construcción de una autoestima sólida y realista en casa puede marcar la diferencia frente a la presión social.
Formación y experiencia del cirujano
Antes de cualquier intervención, resulta clave verificar la trayectoria del especialista. Solo un cirujano plástico acreditado puede ofrecer garantías mínimas de seguridad. Sin embargo, incluso bajo supervisión profesional, los adolescentes enfrentan un mayor nivel de vulnerabilidad física y emocional en comparación con los adultos.
Riesgos médicos y emocionales
Las cirugías estéticas no están exentas de complicaciones. Entre los riesgos más comunes se encuentran infecciones, hematomas, reacciones adversas a la anestesia y resultados insatisfactorios. En adolescentes, estos riesgos pueden intensificarse debido a que sus cuerpos aún están en desarrollo. Además, las consecuencias emocionales, como frustración o insatisfacción con los resultados, pueden derivar en problemas más profundos de autoestima y salud mental.
La madurez emocional como factor determinante
Evaluar la preparación psicológica del adolescente es un paso que no puede omitirse. El sitio web de la Dra. María Yagües explica que la cirugía no debe ser vista como una salida a problemas de inseguridad personal. La madurez emocional y la fortaleza psicológica deben analizarse de manera profesional antes de considerar cualquier procedimiento quirúrgico.
Necesidad de regulaciones claras
El aumento de cirugías en menores plantea la urgencia de establecer leyes específicas. Limitar la edad para ciertos procedimientos, exigir licencias profesionales y supervisar los centros médicos son medidas básicas para proteger a los adolescentes. Sin una regulación adecuada, la puerta queda abierta al intrusismo médico y a prácticas que ponen en riesgo la salud y la vida de los jóvenes.
Apoyo emocional y educación sobre autoestima
El sitio web de la Dra. María Yagües explicó que más allá de la vigilancia legal, los adolescentes requieren acompañamiento emocional. Fomentar la aceptación de la propia imagen y fortalecer la confianza personal son pilares para evitar decisiones apresuradas. Recordar que la belleza no depende de la conformidad con estereotipos, sino de la autenticidad, resulta fundamental en esta etapa de la vida.
ebv
Unidos por la mujer y la vida: familias marcharán el domingo en todo el país
Padres de familia se suman a brigadas de seguridad en la UNAM
Presentan iniciativas de Ley para sancionar a violentadores de menores y mujeres
Crianza positiva: alternativas para padres a los gritos
Gilberto Mora, la joya de Xolos que encuentra en su familia la fuerza de su carrera
Jornada nacional contra el abuso sexual infantil: familias y escuelas unidos por la protección de la niñez
Presentan en Congreso de CDMX el libro Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades
Una abuela salva a su nieta y reactiva alarma sobre prevención de la violencia sexual infantil
“Traslados y tortas”, joven repartidor ayuda a familias de víctimas en el Puente de la Concordia
Madre de Carlo Acutis a los jóvenes mexicanos: “Son llamados a ser santos, no fotocopias”
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
