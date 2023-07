“Puebla está en favor de la vida”, diputada panista

Puebla— La diputada del PAN en el Congreso de Puebla, Mónica Rodríguez Della Vecchia, advirtió que la bancada blanquiazul está en favor de la vida y no ve viable la aprobación de la despenalización del aborto en esa entidad.

“Hasta que no esté en el pleno y hasta que no estén los votos, no hay nada dicho, Puebla sigue siendo un estado que está a favor de la vida”, indicó.