Regreso a clases: ¿En qué estados será obligatorio vacunarse contra el sarampión?
Brote de sarampión preocupa en México
Ciudad de México.- Con el inicio del ciclo escolar a la vuelta de la esquina, y los recientes brotes de sarampión en el norte del país, alrededor de cuatro mil casos confirmados en Chihuahua, en algunos estados será obligatorio presentar la cartilla de vacunación contra el sarampión para el regreso a clases
En entrevista con Siete24.mx, la doctora Verónica Carrión, Coordinadora de Epidemiología de la Secretaría de Salud en Ciudad Juárez y Directora médica de Vivien Vacunas, confirmó que en Chihuahua sí será requisito indispensable que los alumnos tengan completo su esquema de vacunación contra el sarampión para poder regresar a clases.
“Sí, según la información que tenemos va a ser obligatorio no solo que presenten la cartilla, sino que estén vacunados”, aseguró la especialista.
De acuerdo con la doctora Carrión, México atraviesa un brote de sarampión que ya suma más de 3,900 casos confirmados hasta el 15 de agosto, según reportes oficiales de la Secretaría de Salud.
“Estamos pasando por un brote bastante importante, el cual ya tiene varios meses. Es la enfermedad más transmisible que existe”.
El virus del sarampión puede contagiar de una sola persona a entre 12 y 18 más, siempre que no estén vacunadas. Aunque muchos piensan que esta enfermedad solo afecta a niños, la especialista subrayó que los mayores de 40 años, la población económicamente activa, son los más afectados en esta ocasión, debido a su constante movilidad.
La especialista recordó que el sarampión había sido eliminado en la región, pero en 2019 se perdió ese estatus a raíz de brotes en Venezuela y Brasil, y desde entonces el virus ha regresado con fuerza, impulsado por la caída en las coberturas de vacunación tras la pandemia.
Vacunas y regreso a clases: un deber compartido
La Secretaría de Educación Pública (SEP) históricamente ha solicitado la cartilla de vacunación como requisito de inscripción, junto con el acta de nacimiento y el certificado del ciclo escolar anterior. Sin embargo, en los últimos años, la revisión de las vacunas dejó de ser rigurosa.
Hoy, con el brote activo, el panorama cambia. La Dra. Carrión subraya la importancia de retomar esa medida con firmeza:
“No puedes negarle la educación al niño porque es un derecho, definitivamente. Pero así como un niño tiene derecho a no vacunarse, el otro niño también tiene derecho a estar protegido”.
La médica insistió en que todos los niños deben recibir la vacuna contra el sarampión antes del regreso a clases, no solo porque sea requisito, sino como una medida preventiva esencial para cuidar su salud y la de sus compañeros.
“Recordemos que el estar en una escuela significa convivir con muchos niños que finalmente no conocemos su estado de vacunación. La escuela es el lugar perfecto para el contagio porque están todos juntos, respirando el mismo aire y compartiendo, sobre todo los prescolares”.
Más allá del sarampión: temporada invernal y otros riesgos
La especialista también advirtió que después del regreso a clases viene la temporada invernal, cuando aumentan los casos de influenza, COVID-19 y neumonía. Por ello, insistió en revisar la cartilla completa, no solo la vacuna contra el sarampión.
“Es tan sencillo como decir: tienes una cartilla de la edad que tiene el niño, ¿tiene seis años? Debe tener la vacuna contra el sarampión, la triple y su refuerzo”, señaló Carrión, destacando que la prevención es clave para evitar complicaciones graves.
Un llamado a los padres de familia
El mensaje final de la doctora Carrión es claro: revisar la cartilla y vacunar a los hijos antes del regreso a clases es un acto de responsabilidad familiar y comunitaria.
“Definitivamente, esta es una de las cuestiones que más tendríamos que poner atención, si no tiene el refuerzo debes llevarlo a vacunar, actualmente hay vacunas no solo en los servicios de salud, hay hasta vacunación a domicilio”, concluyó.
El sarampión, una enfermedad que parecía cosa del pasado, hoy exige a los padres de familia volver a priorizar la salud y la prevención, para garantizar no solo la educación de los niños, sino también su bienestar y el de toda la comunidad escolar.
Tres bendiciones: el milagro de los trillizos que llena de vida a Tabasco
Comalcalco, Tabasco.- La vida sorprendió a una familia tabasqueña con la llegada de tres nuevas sonrisas.
El pasado 15 de agosto, la señora Ceydi Kristell Bernardo Olán dio a luz a trillizos, un acontecimiento que ha sido recibido como un verdadero milagro en la ranchería Pino Suárez 1ª Sección, donde la noticia corrió de boca en boca y encendió la esperanza de toda la comunidad.
Aunque los días han pasado, el asombro y la emoción permanecen intactos. La historia de esta madre y sus tres pequeños no solo refleja la alegría de una familia, sino también la fuerza de la vida y la importancia de la unión.
“Es una bendición que nos inspira a todos”, comentaron vecinos al enterarse del nacimiento múltiple, considerado un hecho poco común en la región.
Un recuerdo del milagro de la vida
El embarazo fue seguido de cerca por médicos y enfermeras del Centro de Salud de Pino Suárez 1ª Sección, quienes brindaron acompañamiento constante, por el riesgo que había desde la gestación hasta el parto.
Finalmente, los bebés llegaron al mundo en el Hospital de la Mujer de Villahermosa, bajo la atención de especialistas que garantizaron el bienestar de la madre y sus hijos.
“La llegada de estos tres bebés es un recordatorio de lo valioso que es proteger la salud y cuidar cada vida”, señaló la Jurisdicción Sanitaria de Tabasco, al reconocer el esfuerzo del personal de salud.
La familia y la comunidad celebran con gratitud
El nacimiento de los trillizos no solo trajo emoción a la familia Bernardo Olán, también movió los corazones de los vecinos.
Entre abrazos y felicitaciones, la ranchería se unió en muestras de cariño y solidaridad.
La familia, ahora multiplicada por tres, comienza una nueva etapa rodeada de amor, apoyo y fe en el futuro.
En cada felicitación se reafirma un mensaje: la vida siempre encuentra caminos para florecer, incluso en los escenarios más inesperados.
Trillizos en Comalcalco: una bendición que inspira
Los tres pequeños representan más que un nacimiento extraordinario. Son un símbolo de esperanza para Tabasco y un llamado a valorar lo esencial: la salud, la familia y la vida.
“Este acontecimiento nos recuerda que cada vida es única y debe ser recibida con gratitud”, señaló personal médico de la comunidad.
La noticia se mantiene vigente, no solo porque tres bebés llegaron a alegrar un hogar, sino porque reaviva la fe en lo cotidiano.
En tiempos de incertidumbre, historias como esta recuerdan que aún existen motivos para celebrar la vida con esperanza y alegría.
Primero la familia: Querétaro blinda a niños y jóvenes contra música que enaltece el crimen
El gobierno de Querétaro anunció que prohibirá en todo el estado la reproducción o interpretación de música que haga apología del delito en eventos públicos.
Se trata de una medida que, según el gobernador Mauricio Kuri, busca proteger a las familias y rescatar los valores frente a la cultura de la violencia.
“No vamos contra ningún género, sino contra la perversión de cualquiera de ellos. No se trata de callar voces, se trata de proteger valores”, afirmó el mandatario estatal, a través de un video en redes sociales.
El decreto, que aplicará en plazas, auditorios, estadios, ferias, centros de espectáculos y cualquier espacio público, tiene como propósito blindar a niñas, niños y jóvenes de mensajes que glorifican al crimen.
“Queremos cuidar a nuestra sociedad de mensajes que deforman, que seducen con falsas glorias a través del miedo, el odio o la riqueza ilícita”, expresó Kuri.
La apología del delito y su impacto en la sociedad
La apología del delito ocurre cuando se enaltece o promueve a quienes cometen actos criminales, ya sea en discursos, escritos o canciones.
Lejos de ser un simple entretenimiento, esta práctica fomenta la normalización de la violencia y puede ser una puerta de entrada para que adolescentes admiren a criminales en lugar de modelos positivos.
De acuerdo con el Código Penal Federal, quienes promuevan públicamente delitos o hagan apología pueden recibir sanciones que van desde trabajo comunitario hasta prisión.
Esta normativa reconoce que la libertad de expresión no puede usarse para alentar la violencia ni para poner en riesgo el orden social.
Una medida para fortalecer a las familias
La decisión de Querétaro se enmarca en un esfuerzo más amplio por reforzar el tejido social.
“Estamos cuidando a nuestras niñas, niños y jóvenes de mensajes que pueden afectar su desarrollo y sus aspiraciones”, subrayó el gobernador.
La iniciativa ha sido bien recibida por sectores ciudadanos, que coinciden en que la música y el arte deben ser espacios para promover valores y no para difundir modelos de vida destructivos.
Con esta acción, Querétaro busca enviar un mensaje claro: la libertad de expresión no está en riesgo, pero la dignidad humana y el bienestar de las familias están por encima de los intereses que promueven la violencia.
Padres de Guanajuato se amparan contra programa piloto de educación sexual con intereses ideológicos
Guanajuato.— Padres de familia y organizaciones civiles en Guanajuato anunciaron la interposición de un amparo, tras la negativa del gobierno estatal a entregar información sobre el programa piloto de educación sexual integral que se pretende aplicar en dos secundarias de los municipios de Romita y Silao.
En la rueda de prensa, encabezada por Fátima Ávila, de Resistencia Provida y Frente Nacional por la Familia; Juan Manuel Cárdenas, presidente de la Delegación Estatal de la Unión de Padres de Familia; y Uriel Esqueda, director de campañas de Actívate.org.mx, se exigió a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, detener la implementación de dicho plan hasta garantizar la transparencia y la participación de las familias.
Reunidos afuera del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato, afirmaron que están en favor de la educación sexual de menores, pero con formación y la participación de padres de familia y especialistas.
“Rechazamos el programa piloto de educación sexual integral, ya que el programa educativo fue armado sin consulta pública ni en los jurídicos. Estamos en favor de la educación sexual de menores de edad, pero pedimos que permitan la participación de padres de familia, especialistas y sociedad civil. Exigimos al gobierno una ruta clara de información pública y principalmente abrir los canales de diálogo con padres de familia y sociedad civil”, declaró Fátima Ávila.
Amparo contra programa piloto de educación sexual
El presidente de la Delegación estatal de la Unión de Padres de Familia en Guanajuato, Juan Manuel A. Cárdenas, detalló que a más de tres semanas del anuncio del programa, la administración estatal no ha brindado datos claros ni verificables sobre su contenido, alcance, responsables y costos.
“La opacidad del gobierno del estado ha generado alarma y preocupación. Ante esta falta de respuesta oficial, se promovió una demanda de amparo por violación al derecho de petición, interpuesta por ciudadanos preocupados por la nula información que existe”, señaló Cárdenas.
Explicó que la solicitud de información presentada el 17 de julio de 2025 a través de la Plataforma Nacional de Transparencia no fue atendida en tiempo ni forma.
“Exhortamos al gobierno del estado a no implementar ningún programa sin que exista previamente una ruta clara de información pública, canales de diálogo con las comunidades escolares y salvaguardas frente a cualquier imposición ideológica”.
Acusan opacidad y falta de consulta
Uriel Esqueda, de Actívate.org.mx, aseguró que el proceso “está marcado por la opacidad y la falta de transparencia”, y criticó que el programa nunca se involucró a los padres de familia, que son los principales formadores, ni a especialistas serios en educación sexual y el resultado es un programa sesgado a los intereses de grupos que promueven ideologías contra la familia.
“Estamos en favor de la educación sexual a menores, pero que se eduque de acuerdo a su desarrollo evolutivo, acorde a su edad y desarrollo físico y no un adoctrinamiento como lo quiere promover la gobernadora Libia Denisse García”, dijo.
Condena en Guanajuato por ataque a gato en universidad
El caso llegó a la gobernadora del estado
Ciudad de México. — Usuarios de redes sociales en Guanajuato denunciaron actos de maltrato animal presuntamente cometidos en la Universidad EDUCEM, en Pénjamo. Estudiantes de criminología difundieron videos donde un gato fue sometido a pirotecnia.
La Asociación Civil Gaticos publicó imágenes en las que se observa a un gato en el suelo del cual sale humo. También se ve a un joven con bata que aparentemente encendió los fuegos artificiales.
En otra imagen, el gato aparece suspendido a varios metros de altura por el efecto de la pirotecnia. Los videos incluyeron un mensaje burlón: “O salemos buenos criminales o buenos criminólogos JAJAJA”.
La asociación confirmó la muerte del animal después de estos hechos.
El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, informó que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por orden de la gobernadora Libia Denise García Muñoz Ledo.
Jiménez Lona declaró que no permitirán impunidad y exhortó a la ciudadanía a detener la violencia contra los animales.
En su cuenta de X, el funcionario emitió un comunicado donde condenó “enérgicamente cualquier acto de crueldad animal”. Además, confirmó que la investigación quedó registrada bajo el número 98880/2025, según datos de Gaticos.
Marco legal sobre maltrato animal en México y Guanajuato
En México, el maltrato animal está penado por la Ley General de Bienestar Animal, que establece sanciones que incluyen multas, trabajo comunitario y hasta prisión. Esta ley reconoce a los animales como seres sintientes y promueve su trato digno y respetuoso.
A nivel estatal, Guanajuato cuenta con la Ley para la Protección Animal, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 21 de abril de 2015. Esta ley tiene por objeto regular la protección de los animales domésticos de cualquier acto de maltrato que les cause daño o sufrimiento, así como promover el respeto, cuidado y consideración hacia ellos.
Según esta legislación, las autoridades responsables de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de la ley incluyen al Gobernador del Estado, los Ayuntamientos, la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial.
Casos previos de violencia animal con pirotecnia en Guanajuato
Este incidente no fue el primero que denunció la Asociación Civil Gaticos. A finales de mayo, documentaron otro caso grave en la comunidad de Xichú, también en Guanajuato.
En ese evento, varios gatos fueron atados con pirotecnia durante un rodeo. La asociación exhibió imágenes y videos de esa crueldad.
Uno de los animales afectados en aquel suceso murió debido a las heridas y el estrés causado por el maltrato.
Organizaciones y autoridades han reiterado la importancia de proteger a los animales y sancionar cualquier tipo de violencia contra ellos.
La Fiscalía General de Guanajuato mantiene abierta la investigación actual para esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes.
“El respeto a la vida inicia con los indefensos”
El Arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe alertó que una agresión hacia animales refleja una fractura emocional en la persona que la ejerce.
“El respeto a la vida comienza con los seres indefensos”, afirmó desde la Catedral Metropolitana ante fieles y medios locales.
Cavazos Arizpe pidió combatir la crueldad desde la educación, no sólo con castigos. “Formar corazones con conciencia es clave”, aseguró el arzobispo potosino.
También llamó a reportar casos de abandono o enfermedad animal, subrayando su impacto en salud pública y seguridad comunitaria.
“El amor al prójimo se extiende también a nuestras criaturas”, expresó el prelado, quien invitó a construir una ciudad más compasiva.
