Relevan a coordinadores de Guardia Nacional en Guanajuato y Jalisco

Tijuana.— El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, negó que se le haya entregado un cheque sin fondos a la medallista olímpica, Aremi Fuentes.

Sin embargo, reconoció que se le adeudan 50 mil pesos a la atleta ganadora de la medalla de bronce en Tokio.

Aremi Fuentes denunció que el gobierno estatal la utilizó y se burló de ella porque le entregaron un “cartón” que no puede cobrar.

En respuesta, Bonilla Valdez admitió que nunca se le entregó un cheque de 50 mil pesos, porque no existe un cheque sin fondos.

“No se le ha cumplido, se le debe y se le va cubrir”, dijo.

Señaló el mandatario que Aremi Fuentes está “sentida” porque cree que se uso su nombre, pero alguien utilizó la información para hacer un escándalo y golpear al gobierno.

“A ella la usaron los medios de comunicación”.

FUE PROMESA

El Instituto del Deporte de Baja California, David González Camacho, aseguró que es falso que entregaron un cheque sin fondos, “se les hizo una promesa” a los atletas olímpicos de la entidad.

En ese sentido, González Camacho detalló que previo a la justa olímpica en Tokio se acordó premiar con 24 mil pesos a los deportistas de la entidad que clasificaran y un premio si obtenían medalla (a la medalla de bronce se corresponden 50 mil pesos).

¿Ella (Aremi Fuentes) qué ganó plata o bronce? Interrumpió Jaime Bonilla.

David González continuó y explicó que a la atleta se le entregó un cloroplasto simbólico para que fuera canjeado y “nunca lo ha solicitado al Instituto, la mera verdad y nosotros tenemos pensado darlo un poco más adelante (…) se le deben, se le van a pagar, el dinero no lo han entregado porque no lo tenemos, porque no se sabia si iba haber medallas”.

“En cuanto tengamos el dinero se le cambiará el papel por un cheque”, finalizó.

LA DENUNCIA

Aremi Fuentes ganó la medalla de bronce en Tokio 2020 en levantamiento de pesas.

Aremi levantó un total de 245 kilos y quedó en tercer lugar. La ecuatoriana Neisi Dajomes se llevó el oro (263.14 kilogramos) y superó con 14 kilos a la estadounidense Kate Nye, que se quedó con la plata.

La víspera, la medallista mexicana dio a conocer que el premio económico que le dio el gobierno de Baja California por su desempeño en los Juegos Olímpicos, terminó siendo un cheque de papel.

