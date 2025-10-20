Resistir en el aula: cuando los maestros enseñan en medio del fuego cruzado

Chihuahua.— El Congreso de Chihuahua reformó el artículo 8º de la Ley Estatal de Educación, con la finalidad de añadir a las atribuciones de la autoridad escolar, la de fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español.

El dictamen fue presentado por el diputado Carlos Olson San Vicente, en representación de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, quien expuso que es de suma importancia proteger las reglas gramaticales y lingüísticas del idioma español en las escuelas de educación básica, ya que es fundamental para preservar la riqueza y unidad de la lengua referida.

Uso correcto del español

En la etapa básica de la educación, los niños forman las bases de su competencia lingüística, por ello, enseñar con claridad las estructuras gramaticales, la ortografía y el uso correcto del español garantiza que puedan expresarse con precisión y comprensión tanto de manera oral como escrita; sin embargo, si se esta formación, se corre el riesgo de que el idioma se fragmente, se empobrezca o se desvirtúe con el tiempo.

Además, resaltó que el idioma no es solo un medio de comunicación, sino también un vehículo de identidad cultural, historia y pensamiento.

Es por lo anterior, que se estableció que en la educación que impartan el Estado, los municipios, los organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, entre otros fines, se deberá fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español.

Seguir las reglas

Cabe mencionar que los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, en su iniciativa que dio origen a la reforma aprobada, señalaron que seguir las normas gramaticales y ortográficas, ayuda a generar una disciplina en todos los rubros, particularmente, en la etapa más importante de la formación; seguir las reglas y los detalles ayuda a nuestra mente a ordenar ideas y prioridades.

El desarrollo de los niños debe ser uno de los objetivos fundamentales para el progreso ordenado del país, dado que los niños de hoy son el futuro y su supervivencia, protección y desarrollo son esenciales para el avance de la humanidad.

Sentido común sobre ideología

El diputado panista Carlos Olson San Vicente dijo que avanzó el sentido común sobre ideología

“No más lenguaje ideologizado en los salones ni confusiones woke: sólo la verdad biológica de que únicamente existen niños y niñas, no ‘niñes’”, indicó.

Señaló que no se trata de un asunto menor, ya que el lenguaje es la herramienta del pensamiento y su enseñanza correcta es esencial para garantizar que los estudiantes comprendan, razonen y participen activamente en la vida social y democrática.

No es imposición, es educación

En ese sentido, refirió que el dictamen se sustenta en un principio pedagógico claro, la educación de calidad requiere un lenguaje claro. Cuando el lenguaje se empobrece o se distorsiona, también se debilita la capacidad de comprender, analizar y pensar.

“Esto no es una ideología, es educación con base científica y no es una imposición, es formación con sentido. Esta disposición no limita la libertad de expresión, sino que orienta al sistema educativo a enseñar el idioma conforme a la norma académica, tal como lo mandata la constitución y las leyes generales en la materia educativa”, puntualizó.

Cada quien hable como desee

El diputado panista, aclaró que cada persona puede hablar como desee, pero el Estado tiene la obligación de enseñar lo correcto.

Carlos Olson sostuvo que el mundo está entendiendo que la claridad lingüística no es enemiga de la inclusión, sino su condición necesaria.

Ejemplos en el mundo

Ejemplificó que varios países y organismos internacionales han tomado la misma ruta para proteger la claridad del lenguaje y la calidad educativa.

Francia prohibió el lenguaje inclusivo en las escuelas porque dificulta la lectura y la comprensión del idioma. Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, restringió su uso en materiales educativos tras comprobar que disminuye la comprensión lectora hasta en un 20%.

En España, a través de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua, reafirmó que el lenguaje inclusivo carece de base gramatical y no mejora la igualdad.

Chile recomendó a los docentes mantener el español normativo para para garantizar la claridad comunicativa. Y organismos como la UNU, la OEA y la UNESCO, que promueven la igualdad de género, han aclarado que el lenguaje inclusivo no debe alterar la estructura de las lenguas, sino promover el respeto y la equidad desde el contenido, no desde la deformación del idioma.

