Sonora, innovar para crecer: Guillermo Moreno

Consejo INCIDE, A.C., organizó la mesa de diálogo “Retos y acciones para el desarrollo de la economía global en Sonora”, un encuentro que reunió a líderes del sector productivo, profesional, académico y juvenil con un propósito común: reflexionar sobre el papel de la innovación y la sostenibilidad en el desarrollo económico de nuestro estado.
Guillermo Moreno, director de Consejo INCIDE, A.C, detalló que el Mtro. Roberto Gradillas Pineda, Secretario de Economía y Turismo del Gobierno del Estado, compartió con claridad, conocimiento y entusiasmo la visión que impulsa el gobernador Alfonso Durazo Montaño: la de un Sonora que se abre al mundo, con un gobierno joven, dinámico y comprometido con el talento local.
Una visión joven con rumbo claro
Explicó que Gradillas ha logrado proyectar una imagen distinta de la función pública: cercana, informada y orientada a resultados. Durante su intervención, destacó la importancia de colocar a Sonora en el mapa internacional, aprovechando su posición geográfica estratégica, su diversidad productiva y su enorme potencial turístico y energético.
Asimismo, habló de proyectos concretos que marcan una nueva etapa para la economía sonorense: el Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS), los Pueblos Mágicos de Ures y San Carlos, y la manera en que las universidades y centros de investigación se están integrando a los procesos de innovación, sostenibilidad y desarrollo regional.
“México es el sexto país más visitado del mundo… tenemos un objetivo, posicionar a Sonora en un mapa en el que no está”, subrayó el secretario.
De acuerdo con Moreno, Gradillas transmitió confianza y energía, atributos que cobran especial valor cuando provienen de una generación que no solo propone, sino que también ejecuta. Su liderazgo refleja una de las principales apuestas del actual gobierno: dar espacio al talento joven y fortalecer un modelo de desarrollo sustentado en la preparación, la innovación y la visión de futuro.
El papel de INCIDE en la vinculación intergeneracional
Desde el Consejo INCIDE, dijo Guillermo Moreno, “compartimos plenamente esa visión. Nuestra labor, desde hace más de dos décadas, ha sido construir puentes entre sectores, vincular la experiencia empresarial con la energía juvenil y convertir las ideas en proyectos sostenibles”.
“Junto a nuestro equipo en Sonora —coordinado por Marco Antonio González Cubillas—, presentamos diversas iniciativas que impulsamos desde hace años: programas de formación técnica, esquemas de vinculación con el sector productivo y proyectos que fortalecen los liderazgos juveniles mediante prácticas profesionales, diplomados y acciones de impacto social”, señaló Moreno.
Dentro de este marco de participación, Jessica Meza y Nirvana Moreno compartieron los avances de Juventud INCIDE, programa que ha consolidado espacios de participación para cientos de jóvenes que buscan ser parte activa del cambio.
LEE “Reducir riesgos es invertir en vida”: especialista advierte que México sigue aprendiendo después del desastre
“Más que una red juvenil, se trata de una plataforma de crecimiento, donde los estudiantes encuentran acompañamiento, oportunidades reales y una comunidad que valora el esfuerzo y la iniciativa”.
Reconocimiento al talento joven
Uno de los momentos más significativos del encuentro fue la entrega de un reconocimiento al estudiante de Ingeniería Civil, Alfonso López Peralta, presidente del comité estudiantil de Juventud INCIDE en la Universidad de Sonora.
Guillermo Moreno reafirmó la constancia, compromiso y liderazgo que reflejan el espíritu que comparte INCIDE: la convicción de que los jóvenes no son el futuro, sino el presente que está transformando a Sonora con acciones concretas.
Nuevas rutas para el desarrollo sonorense
Moreno explicó que la mesa permitió también reflexionar sobre los sectores estratégicos que están definiendo el rumbo del estado: el bacanora como producto emblemático de identidad y arraigo; las oportunidades que ofrece el Plan Sonora de Energías Limpias, junto con el vertiginoso avance de la industria de semiconductores, en la que Sonora ocupa un lugar único a nivel nacional y el bambú, propuesta que hemos venido impulsando, que surge como nuevo oro verde con potencial industrial y ambiental.
Todos estos sectores, distintos entre sí, comparten un hilo conductor: la sostenibilidad, que hoy se consolida como la nueva base del desarrollo económico.
Más que cifras, acuerdos y voluntad
“Durante el diálogo se escucharon cuestionamientos, propuestas y puntos de vista diversos. Fue un ejercicio abierto y respetuoso, en el que se demostró que siempre es posible escuchar con apertura, debatir con altura y encontrar coincidencias para sacar adelante al estado. Porque el crecimiento no se impone; se construye con acuerdos, empatía y voluntad. Esa ha sido también nuestra manera de trabajar: un modelo que, desde hace más de veinticinco años, impulsa la colaboración entre sectores y avanza con mayor fuerza cuando cuenta con el respaldo y la apertura del gobierno estatal. Sonora tiene lo necesario para lograrlo: recursos, ubicación, energía, creatividad y una nueva generación que está dispuesta a construir su propio destino. Hoy más que nunca, necesitamos creer en esa capacidad colectiva de reinventarnos, de colaborar y de seguir demostrando que innovar —en todos los sentidos— es la mejor forma de crecer, concluyó.
Estados
Médicos y ciudadanos defienden su derecho a la objeción de conciencia en Puebla
Ciudad de México.— Miembros de la sociedad civil exigen frenar la iniciativa que limita la objeción de conciencia en el sector salud del estado de Puebla al acusar que quieren obligar a los médicos a practicar abortos.
En ese sentido, profesionales de la salud, padres de familia y organizaciones sociales acudieron al Congreso de Puebla para entregar a Oficialía de Partes más de 7 mil 100 firmas ciudadanas en defensa del derecho a la objeción de conciencia, al considerar que es una garantía fundamental para el personal médico y de enfermería.
De acuerdo con los manifestantes, la nueva iniciativa presentada por la diputada de Morena, Nayeli Salvatori, busca “regular” la objeción de conciencia, pero en realidad pretende restringirla y castigar a los profesionales de la salud que se nieguen a practicar abortos por motivos éticos o de convicción.
Entre los puntos que consideran más preocupantes de la propuesta se encuentran:
Ambigüedad en la definición de objeción de conciencia, dejando espacio para interpretaciones arbitrarias.
Restricciones injustificadas para que médicos y enfermeros puedan ejercer su derecho.
Obligación directa del sistema de salud de garantizar la práctica de abortos, incluso en contra de la voluntad del personal.
Impunidad en casos de violaciones al derecho de objeción.
LEE Académicos de UPAEP advierten fallas en reforma sobre objeción de conciencia en Puebla
Por ello, las organizaciones exhortaron al Congreso del Estado a escuchar al personal de salud y a garantizar la libertad de conciencia, reconocida en la Constitución mexicana y en tratados internacionales de derechos humanos.
Finalmente, hicieron un llamado a los legisladores de todas las fuerzas políticas a rechazar esta iniciativa y proteger el ejercicio libre de la medicina en Puebla, sin presiones ideológicas ni sanciones injustas.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Estados
Padres defienden su derecho a educar sin ideologías impuestas
Durante un evento con Marx Arriaga en Aguascalientes
Aguascalientes. — Padres de familia defienden su derecho a educar a sus hijos conforme a sus valores, sin la imposición de ideologías desde el Estado.
Durante una visita reciente del director general de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, a Aguascalientes, el abogado Alan Capetillo, cuestionó públicamente el contenido de los libros de texto.
El jurista afirmó que el enfoque de los materiales “repite una lógica de confrontación entre pobres y ricos, entre los de abajo y los empresarios”.
Capetillo explicó que esa narrativa “divide en lugar de educar”, y reiteró que la prioridad de los padres debe ser que los niños aprendan conocimientos básicos acordes con su edad.
Según dijo, “los padres no están de acuerdo con que se impongan visiones ideológicas en lugar de promover pensamiento crítico”.
Padres quieren educar desde sus propios valores
El Frente Nacional por la Familia (FNF) afirmó que el nuevo modelo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), conocido como la Nueva Escuela Mexicana, vulneró este principio fundamental.
Según el presidente estatal del Frente, Jaime Castro Chávez, el modelo educativo impulsado por la SEP “violenta el derecho de las familias a educar desde los valores y la dignidad que sostienen a nuestra sociedad”.
Te recomendamos leer: Arrancan nuevos talleres de educación para padres de familia en México
El líder advirtió que esta transformación educativa se aplicó “sin diálogo ni consulta con los padres de familia”, lo que consideró un acto de autoritarismo.
En un posicionamiento oficial, Castro Chávez señaló que el nuevo enfoque pedagógico promovido por la SEP se inspiró en teorías de Paulo Freire y “traslada a las aulas una visión marxista de la educación”.
De acuerdo con el dirigente, esa visión “concibe la enseñanza no como búsqueda de la verdad, sino como herramienta de transformación política y social”.
El Frente sostuvo que los nuevos libros y contenidos “sustituyeron la educación crítica y plural por un pensamiento único funcional a los intereses del poder”.
Además, insistió en que los materiales “inducen a los menores hacia posturas ideológicas que no corresponden con la formación que los padres desean ofrecerles”.
Llamado a una educación sin confrontación
El Frente Nacional por la Familia insistió en que la educación debe formar personas libres y respetuosas, no moldeadas por intereses políticos.
Pidió a las autoridades federales revisar los programas de la Nueva Escuela Mexicana y garantizar que la enseñanza se mantenga neutral.
“La educación pertenece primero a la familia”, reiteró el comunicado del Frente, que acusó al Gobierno federal de “imponer por la fuerza del Estado un modelo que desconoce el principio de subsidiariedad”.
El grupo sostuvo que ese principio reconoce a la familia como “el primer y natural espacio formador del ser humano”.
La organización reiteró su disposición a dialogar con las autoridades educativas. Lo anterior, siempre que se respete la libertad de los padres y la pluralidad de pensamiento en las aulas.
JAHA
Dignidad Humana
Acompañar a daminificados después de las tragedias naturales es necesario para su recuperación integral
Reciben atención psicológica
Ciudad de México.- Damnificados por las lluvias torrenciales de días pasados en Veracruz reciben apoyo psicoemocional por parte de brigadas de estudiantes universitarios de psicología, que viajaron para atender a personas afectadas por la crisis.
El acompañamiento emocional también incluye a los integrantes de los cuerpos de emergencia y rescate que ayudan a la población. Esto es posible por la colaboración de CADENA, brazo humanitario de las comunidades judías en México, y la Universidad Iberoamericana. Se trata de organización humanitaria internacional con más de 20 años de experiencia que responde de manera inmediata a emergencias y desastres, entregando ayuda mano a mano y fortaleciendo la resiliencia en la comunidad.
Después de más de una semana de la tragedia, en Veracruz continúan las tareas de búsqueda de personas desaparecidas, así como los censos que darán cuenta del número oficial de víctimas mortales y del costo de los daños materiales. En el estado también se realizan labores de limpieza.
Atender las crisis también de forma psicológica
Brindarle atención psicológica a una persona afectada por una emergencia permite que tenga los elementos para poder tomar decisiones en situaciones relacionadas con la crisis, como búsqueda de familiares, búsqueda de documentos, cuidado de menores de edad, explicó la Dra. Graciela Polanco, quien lidera a los estudiantes de las brigadas.
“Dar intervención psicológica a los Equipos de rescate significa brindar apoyo emocional y psicológico a las personas que ayudan en emergencias, para que puedan manejar el estrés, la ansiedad y las emociones difíciles que enfrentan durante y después de los rescates. Esto los ayuda a mantenerse fuertes y saludables, y a procesar lo que han vivido, para que puedan seguir ayudando y cuidándose a sí mismos”.
Recibir atención psicológica en un corto periodo de tiempo cercano a la emergencia podría evitar el desarrollo de trastornos psicológicos y la creación de traumas, agregó.
Entre las afectaciones mentales que pueden derivar de una emergencia mal tratada, explicó la Dra. Graciela Polanco, en el blog de la Universidad, se cuentan principalmente trastorno de estrés postraumático, ansiedad, trastornos de la alimentación, trastornos del sueño y depresión.
“Y estos trastornos van a afectar en el día a día de las personas; cuando padeces uno de estos problemas, tu vida tiene un desequilibrio fuerte”, dijo la académica del Departamento de Psicología de la Ibero.
npq
Estados
Resistir en el aula: cuando los maestros enseñan en medio del fuego cruzado
Ciudad de México.- El reciente estudio del investigador Alberto Colín Huízar reveló que uno de cada tres maestros en México trabaja en zonas con altos índices de violencia.
Durante la presentación de su libro Ser maestro en los márgenes. Trabajo docente y violencia criminal en la Tierra Caliente de Michoacán, afirmó que la violencia escolar no es esporádica.
“hay una continuidad sostenida… que se extiende más allá de Michoacán e incluso de México”.
Colín Huízar documentó, mediante trabajo etnográfico en la región de Valle de Apatzingán.
Colín Huizar.
Zona conocida como Tierra Caliente de Michoacán, la experiencia de maestros que impartían clases en contextos dominados por la criminalidad organizada.
El autor destacó que la escuela perdió el sentido social que había mantenido históricamente, pues la violencia criminal modificó sus dinámicas.
Durante la presentación, el especialista en educación Luis Hernández Navarro subrayó que, aunque el foco del libro se ubica en un epicentro específico, regiones como la frontera entre Chiapas y Guatemala ya muestran expresiones similares de violencia en el entorno educativo.
A su vez, la investigadora Maleli Linares Sánchez destacó que este tipo de investigación aborda un tema poco explorado: la labor docente en contextos de violencia, abandono institucional y precariedad.
Te puede interesar: Cáritas se solidariza en Mazatlán, transformará la Navidad de 150 familias
La cifra de que el 32 % del magisterio se enfrenta diariamente a entornos de violencia, no tiene precedentes.
Esta estadística implica que escuelas y docentes no solo lidian con contenido pedagógico, sino con amenazas reales.
La investigación de Colín Huízar muestra cómo los maestros crean redes de resistencia, apoyan a comunidades y actúan como “escudos” en territorios vulnerables.
El estudio también relata la relación del crimen organizado con estructuras estatales locales, lo cual evidencia que la solución no está únicamente en la seguridad, sino en fortalecer la escuela como institución social.
La educación se convierte en un espacio de reparación comunitaria, más allá del aula tradicional.
Colín Huízar destacó que “no estamos ante un Estado fallido. Estamos ante una relación particular entre la industria criminal y los políticos que se dejaron capturar”.
En medio de desplazamientos forzados, amenazas, extorsión y desapariciones, los docentes siguen enseñando.
Señaló que el libro “incomoda, interpela y al mismo tiempo da esperanza porque muestra cómo, pese al miedo, los docentes de México son pilares de la resistencia y del cuidado comunitario”.
ARH
Sonora, innovar para crecer: Guillermo Moreno
Resurrección de Cristo: el papa León XIV revela las claves para vencer la tristeza
Porque el idioma del hogar se vuelve motivo de miedo en otro país
La voz de mamá sana: cantar al bebé ayuda a madres con depresión posparto
El Alcohol: enemigo que enferma cuerpos, rompe familias y multiplica la violencia
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
“El embarazo me cambió el chip”: Joven influencer hace la diferencia en redes sociales
Es momento de unirse a favor de la mujer y la vida: Alison González
Expertos analizan alcances y retos de la objeción de conciencia en la práctica médica
“Vivir un día a la vez”; Ana Paula, legado que inspira a no rendirse nunca
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Méxicohace 3 días
El derecho a decidir también es elegir ser mamá: Joana Guadarrama
-
Cienciahace 3 días
La vejez con memoria intacta: los secretos de los octogenarios que vencen al olvido
-
CDMXhace 3 días
Más que cifras, vidas: el cáncer de mama, la principal lucha de mujeres capitalinas
-
Entretenimientohace 3 días
“Hablo con Dios”: Reyli Barba, el cantautor devoto de Santa Cecilia