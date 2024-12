“Soy hombre de familia y defiendo la vida”: diputado de Chihuahua desafía la agenda Woke

Chihuahua.— El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) EN Chihuahua, Carlos Olson San Vicente, rechazó las acusaciones realizadas por la diputada del Partido del Trabajo (PT), Irlanda Márquez, quien lo señaló de haberla agredido física y verbalmente en el edificio del Congreso del Estado.

En ese sentido, Olson San Vicente presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), específicamente en la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Dignidad de las Personas, contra Irlanda Márquez por difamación y calumnias.

Según el legislador, las denuncias de la diputada petista son parte de una estrategia de la “izquierda radical” para silenciarlo debido a su postura en temas como la familia, la vida y las libertades fundamentales.

La izquierda radical me quiere callar inventándome cosas, pero no lo van a lograr. La verdad siempre sale a la luz. pic.twitter.com/gSXxzPMQ7q — Carlos Olson (@SoyOlson) December 17, 2024

“Se trata de un chantaje por parte de quienes no han podido ganar el debate público. Como no tienen argumentos, recurren a descalificaciones y denuncias falsas. Sin embargo, conmigo no van a poder”, declaró Olson, quien reiteró su compromiso de seguir defendiendo sus ideales.

Por su parte, la diputada Irlanda Márquez denunció presuntos actos de violencia de género en su contra. Durante una sesión del Congreso, pidió que se le reubique en otra área de curules para garantizar su seguridad. Según Márquez, el incidente ocurrió en la cafetería del recinto legislativo y representa una amenaza a su integridad.

Están muy equivocados en la izquierda radical si creen que voy a dejar de dar la batalla cultural con sus chantajes y denuncias falsas 💪. pic.twitter.com/xohkYzcV5p — Carlos Olson (@SoyOlson) December 18, 2024

Ante ello, Carlos Olson calificó las acusaciones como infundadas y señaló que organizaciones promotoras de la ideología de género y diversidad sexual están detrás de los ataques.

“Les hemos ganado en los debates. En chihuahua le estamos poniendo un alto a la agenda Woke. Esto los tiene completamente desquiciados”, expresó el legislador.

Además, afirmó que continuará con lo que denominó una “batalla cultural” en defensa de los valores tradicionales y aseguró que las acciones legales demostrarán la verdad de los hechos. “La verdad siempre sale a la luz, y en los tribunales se esclarecerá quién tiene la razón”, concluyó.

Cabe destacara que organizaciones de la Sociedad Civil se solidarizó con el diputado Olsen al reconocer que la izquierda trabaja en base a manipulación, engaños o chantajes, para buscar un beneficio propio, partidista o de un grupo minoritario, y cuando eso no funciona, recurren a las amenazas, intimidación y agresiones legales, para lograr sus fines e imponer sus ideologías.

Lanzaron el recordatorio a grupos partidistas que existe el derecho a la libertad de expresión, y que la voluntad del pueblo debe prevalecer.

