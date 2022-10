Tren arrolla pipa con combustible en Aguascalientes

Hermosillo.— Una maestra protegió a sus alumnos instruyéndoles que se tiraran al piso mientras se desarrollaba una balacera en las inmediaciones de una primaria en Sonora.

Un ataque se registró en las cercanías de la escuela Primaria Mario Silva Cortéz, ubicada en la colonia El Sahuaral, en Empalme.

La tarde de este jueves, hombres armados balearon a tres tripulantes de una camioneta color blanco para luego escapar.

El ataque tuvo un saldo de dos lesionados y un muerto.

Balacera en Empalme, Sonora. Y luego se enojan porque en primarias hacen simulacros para este tipo de situaciones. Es la realidad que se vive en muchas partes del país. pic.twitter.com/CgG0MTtmfQ — C Allende (@SirAllende) October 20, 2022

En el plantel se desarrollaban las clases del turno vespertino al momento de la balacera, por lo que alumnos y personal se tuvieron que resguardar de las balas.

Incluso, en un video que ha sido difundido en redes sociales se puede ver a los alumnos del turno vespertino tirados pecho tierra. Mientras se escucha la voz de la profesora tranquilizándolos.

Maestra de #Empalme hace minutos tratando de tranquilizar a los menores en el suelo mientras pasa la balacera en escuela primaria de la Colonia El Sahuaral



¡Qué impotencia! pic.twitter.com/LiGOz15Q4V — Michelle Rivera (@michelleriveraa) October 20, 2022

“¡Todos abajo! No pasa nada, no pasa nada. No se muevan, por favor”.

La docente pidió a los menores no moverse y permanecer en silencio.

Las intensas detonaciones de arma de fuego se escuchan a lo largo de todo el clip, mientras que los pequeños lucen asustados por el sonido.

Al respecto, la titular de Seguridad Pública de Sonora, María Dolores del Río, señaló que ya se comunicó con la directora de la primaria, quien le confirmó que todos los estudiantes fueron resguardados y permanecieron tranquilos.

Cuando las detonaciones cesaron, los padres de familia acudieron al plantel para recoger a los menores.

Mensaje de la Secretaria de Seguridad Pública sobre los hechos de Empalme. https://t.co/FUI494ud2x a través de @FacebookWatch — Seguridad Pública Sonora (@SonoraSeguridad) October 21, 2022

Además, durante dicho evento se hizo viral un video de una madre resguardando a su hijo. Para mantenerlo tranquilo, le decía que las detonaciones eran de cuetes.

JAHA