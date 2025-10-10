Estados
UNPF: Chihuahua avanza en protección de valores familiares
Tras la prohibición del llamado lenguaje inclusivo en las escuelas
Ciudad de México. — El Congreso de Chihuahua aprobó una reforma a la Ley Estatal de Educación que exige fomentar el uso correcto de reglas gramaticales y ortográficas del español.
La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) celebró que la reforma prohíba el "lenguaje inclusivo" en escuelas de la entidad.
La organización afirmó que la medida protegería valores familiares, rescataría dignidad humana y evitaría "una inclusión forzada e ideologizada".
UNPF sostuvo que el español técnico y correcto elevaba calidad educativa y evitaba distracciones al personal docente y académico.
Sentido común sobre ideología en Chihuahua
El diputado panista Carlos Olson San Vicente dijo que avanzó el sentido común sobre ideología
“No más lenguaje ideologizado en los salones ni confusiones woke: sólo la verdad biológica de que únicamente existen niños y niñas, no ‘niñes’”, indicó.
Señaló que no se trata de un asunto menor, ya que el lenguaje es la herramienta del pensamiento y su enseñanza correcta es esencial para garantizar que los estudiantes comprendan, razonen y participen activamente en la vida social y democrática.
El presidente de la Comisión de Educación en Chihuahua, Óscar Avitia, negó que exista prohibición en el término legal.
El legislador afirmó que el decreto sólo indicó fomentar el uso correcto del idioma español, sin definir sanciones concretas contra el uso del lenguaje inclusivo.
En ese sentido, refirió que el dictamen se sustenta en un principio pedagógico claro, la educación de calidad requiere un lenguaje claro. Cuando el lenguaje se empobrece o se distorsiona, también se debilita la capacidad de comprender, analizar y pensar.
“Esto no es una ideología, es educación con base científica y no es una imposición, es formación con sentido. Esta disposición no limita la libertad de expresión, sino que orienta al sistema educativo a enseñar el idioma conforme a la norma académica, tal como lo mandata la constitución y las leyes generales en la materia educativa”, puntualizó.
Datos recientes de deserción escolar y rezago educativo
La organización Educación con Rumbo estimó que, en el ciclo escolar 2024-2025, 994 mil 219 estudiantes abandonaron sus estudios entre educación básica y media superior. Eso representó alrededor del 3.3 % de los inscritos.
Ese número superó los 828 mil618 desertores del curso anterior, lo que marcó un aumento del 19.98 %.
El nivel medio superior fue el más afectado: 639 mil 562 jóvenes dejaron sus estudios.
En secundaria desertaron 161 mil 283 alumnos, y en primaria 63 mil 463.
También aparecieron rezagos en lectura, comprensión, escritura y estructura gramatical en estudios recientes. Críticos vinculaban esos rezagos con factores como falta de materiales, infraestructura y capacitación docente.
Chihuahua, primer estado de México en prohibir el lenguaje “inclusivo” en escuelas
Chihuahua.— El Congreso de Chihuahua reformó el artículo 8º de la Ley Estatal de Educación, con la finalidad de añadir a las atribuciones de la autoridad escolar, la de fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español.
El dictamen fue presentado por el diputado Carlos Olson San Vicente, en representación de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, quien expuso que es de suma importancia proteger las reglas gramaticales y lingüísticas del idioma español en las escuelas de educación básica, ya que es fundamental para preservar la riqueza y unidad de la lengua referida.
Uso correcto del español
En la etapa básica de la educación, los niños forman las bases de su competencia lingüística, por ello, enseñar con claridad las estructuras gramaticales, la ortografía y el uso correcto del español garantiza que puedan expresarse con precisión y comprensión tanto de manera oral como escrita; sin embargo, si se esta formación, se corre el riesgo de que el idioma se fragmente, se empobrezca o se desvirtúe con el tiempo.
Además, resaltó que el idioma no es solo un medio de comunicación, sino también un vehículo de identidad cultural, historia y pensamiento.
Es por lo anterior, que se estableció que en la educación que impartan el Estado, los municipios, los organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, entre otros fines, se deberá fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español.
Seguir las reglas
Cabe mencionar que los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, en su iniciativa que dio origen a la reforma aprobada, señalaron que seguir las normas gramaticales y ortográficas, ayuda a generar una disciplina en todos los rubros, particularmente, en la etapa más importante de la formación; seguir las reglas y los detalles ayuda a nuestra mente a ordenar ideas y prioridades.
El desarrollo de los niños debe ser uno de los objetivos fundamentales para el progreso ordenado del país, dado que los niños de hoy son el futuro y su supervivencia, protección y desarrollo son esenciales para el avance de la humanidad.
Sentido común sobre ideología
El diputado panista Carlos Olson San Vicente dijo que avanzó el sentido común sobre ideología
“No más lenguaje ideologizado en los salones ni confusiones woke: sólo la verdad biológica de que únicamente existen niños y niñas, no ‘niñes’”, indicó.
Señaló que no se trata de un asunto menor, ya que el lenguaje es la herramienta del pensamiento y su enseñanza correcta es esencial para garantizar que los estudiantes comprendan, razonen y participen activamente en la vida social y democrática.
No es imposición, es educación
En ese sentido, refirió que el dictamen se sustenta en un principio pedagógico claro, la educación de calidad requiere un lenguaje claro. Cuando el lenguaje se empobrece o se distorsiona, también se debilita la capacidad de comprender, analizar y pensar.
“Esto no es una ideología, es educación con base científica y no es una imposición, es formación con sentido. Esta disposición no limita la libertad de expresión, sino que orienta al sistema educativo a enseñar el idioma conforme a la norma académica, tal como lo mandata la constitución y las leyes generales en la materia educativa”, puntualizó.
Cada quien hable como desee
El diputado panista, aclaró que cada persona puede hablar como desee, pero el Estado tiene la obligación de enseñar lo correcto.
Carlos Olson sostuvo que el mundo está entendiendo que la claridad lingüística no es enemiga de la inclusión, sino su condición necesaria.
Ejemplos en el mundo
Ejemplificó que varios países y organismos internacionales han tomado la misma ruta para proteger la claridad del lenguaje y la calidad educativa.
Francia prohibió el lenguaje inclusivo en las escuelas porque dificulta la lectura y la comprensión del idioma. Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, restringió su uso en materiales educativos tras comprobar que disminuye la comprensión lectora hasta en un 20%.
En España, a través de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua, reafirmó que el lenguaje inclusivo carece de base gramatical y no mejora la igualdad.
Chile recomendó a los docentes mantener el español normativo para para garantizar la claridad comunicativa. Y organismos como la UNU, la OEA y la UNESCO, que promueven la igualdad de género, han aclarado que el lenguaje inclusivo no debe alterar la estructura de las lenguas, sino promover el respeto y la equidad desde el contenido, no desde la deformación del idioma.
Foro histórico en Quintana Roo aborda la libertad religiosa con participación destacada del gobierno y organizaciones sociales
Quintana Roo.— El Congreso del Estado de Quintana Roo fue escenario de un evento histórico que contó con la participación de líderes sociales, autoridades legislativas y representantes de diversas religiones para reflexionar sobre la libertad religiosa como derecho humano.
Más de 200 personas participaron en un foro sin precedentes, que marcó un antes y un después en los 51 años de vida parlamentaria del estado.
El primer Foro sobre Libertad Religiosa como Derecho Humano se realizó con el impulso del Congreso del Estado en coordinación con la Dirección de Enlace con Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobierno.
Con la participación de la organización de gestión política GESPO y de su director general, el Licenciado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, así como diversos actores sociales, se garantizó un diálogo plural, abierto y respetuoso, en un ejercicio de reflexión y fortalecimiento democrático.
LEE Presidente de la CEM advierte deterioro de libertad religiosa en México
El diputado Jorge Sanén Cervantes ofreció la bienvenida a los participantes y resaltó la relevancia de que el Poder Legislativo se abra a la discusión de derechos fundamentales; mientras que la diputada Paola Elizabeth Moreno Córdova enfatizó que garantizar la libertad religiosa implica proteger la dignidad y la pluralidad de toda sociedad democrática.
Manuel Acosta y su exposición sobre la laicidad
Durante su participación el director general de GESPO, Manuel Acosta Gutiérrez, aseguró que la separación entre religión y política no significa exclusión, sino la garantía de que todas las expresiones de fe sean respetadas y protegidas.
Acosta Gutiérrez explicó que el Estado laico es el mejor aliado de la libertad religiosa porque permite que cada quien crea o no crea, practique o no practique, sin privilegios ni discriminación
Asimismo, el director de GESPO explicó que la laicidad no implica ausencia de religión ni rechazo a la fe. El Estado laico no se opone a la religión, se opone a los privilegios. Es la garantía de que todas las creencias puedan convivir en igualdad, sin que ninguna se imponga por encima de las demás.
“En México, este principio ha permitido transitar de un modelo de confrontación hacia uno de pluralidad regulada con retos aún vigentes como: la intolerancia, la discriminación y los desplazamientos forzados en comunidades por motivos religiosos”, puntualizó.
Por ello, externó Manuel Acosta, se necesita un cambio de mentalidad colectiva que supere la intolerancia, asegurar que la libertad religiosa se ejerza en la vida cotidiana y fortalecer la laicidad como un espacio común que protege la diversidad y la paz social.
“El Estado laico no es un lujo intelectual, sino una condición indispensable para la paz en sociedades plurales”, indicó
Compromiso legislativo
Para concluir el Diputado Renán Eduardo Sánchez Tajonar reafirmó que este foro marca un hito en la historia del Congreso de Quintana Roo y que se continuará trabajando en coordinación con la Secretaría de Gobierno para consolidar políticas públicas que promuevan el respeto y la tolerancia hacia la libertad religiosa.
Cabe resaltar que al evento acudieron el Subsecretario de Gobierno, Nabil Eljure Terrazas y el Director de Enlace con Organizaciones Sociales, Pedro Daniel Quijada Ramírez.
Presentan iniciativas de Ley para sancionar a violentadores de menores y mujeres
Guanajuato.— La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentó ante el Congreso del Estado un paquete de iniciativas que busca cerrar el paso a la impunidad y sancionar con severidad a quienes agreden a mujeres, niñas, niños y adolescentes. La propuesta pretende fortalecer la justicia y consolidar un entorno de respeto y seguridad en la entidad.
Registro Público de Personas Agresoras Sexuales
La primera iniciativa contempla la creación de un sistema público de información que concentrará los datos de quienes tengan sentencia firme por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. El Registro Público de Personas Agresoras Sexuales funcionará como una herramienta para la prevención y como un mecanismo de protección para las familias.
La mandataria explicó que los delitos sexuales dejan huellas permanentes en las víctimas y que los agresores deben enfrentar consecuencias proporcionales a la gravedad del daño causado. La finalidad del registro es inhibir nuevas agresiones y garantizar que la sociedad conozca a quienes han cometido este tipo de delitos.
Reformas al Código Penal en materia de violencia familiar
La segunda propuesta busca endurecer las sanciones contra la violencia familiar. Plantea impedir que los agresores puedan acceder a beneficios procesales que les permitan evadir la justicia o reincidir en conductas que ponen en riesgo la vida de mujeres, niñas y niños.
Con la reforma, las penas no solo serán más severas, sino que se elimina la posibilidad de que el responsable obtenga la suspensión condicionada del proceso. La Gobernadora enfatizó que la violencia contra hijas, hijos y mujeres no puede ser relativizada ni sustituida por privilegios legales para los responsables.
Acoso sexual como falta administrativa grave
La tercera iniciativa propone adicionar el acoso sexual a la Ley de Responsabilidades Administrativas, para que sea considerado una falta grave dentro del servicio público. Actualmente, aunque este delito existe en el Código Penal, no se cataloga como responsabilidad administrativa de gravedad, lo que complica sancionar directamente a servidores públicos señalados por estas conductas.
Con el cambio legal, cualquier acto de acoso sexual en el ámbito gubernamental será motivo de sanción administrativa severa, incluso si ocurre en un hecho aislado y sin relación de subordinación. La propuesta busca garantizar que las instituciones públicas sean espacios de respeto, libres de violencia y con un compromiso ético.
Un cambio de rumbo en la protección
Gobernadora expresó su confianza en que las y los legisladores enriquecerán las propuestas para convertirlas en leyes que brinden beneficios tangibles a la población y dijo que de ser aprobadas por el Congreso, estas iniciativas representarán un punto de inflexión en la forma en que Guanajuato enfrenta la violencia y protege a sus habitantes más vulnerables.
Familias salen a calles de Guadalajara para celebrar la vida
Jalisco.— En el corazón de Guadalajara, Jalisco, las calles se transformaron en un punto de encuentro familiar. Decenas de hombres y mujeres de todas las edades, vestidas de blanco caminaron con globos azules y rosas, uniendo voces y pasos en una marcha que buscó transmitir un mensaje: defender a la mujer, la vida y la dignidad de cada persona.
Una caminata con ambiente de unidad
Niños, jóvenes, padres y abuelos participaron el fin de semana en una jornada festiva. Durante el recorrido de la Marcha a favor de la mujer y de la Vida se escucharon consignas como “¡Yo sí le voy, le voy a la vida!”, que resonaron en el trayecto desde la Plaza del Expiatorio hasta la Plaza Guadalajara. El ambiente fue familiar y pacífico, marcado por la presencia de generaciones que compartieron un mismo compromiso.
En favor de la mujer
El presidente del Frente Nacional por la Familia en Jalisco, Jaime Cedillo, expresó que la causa no se limita a un momento, sino que busca defender la vida desde la concepción hasta la vejez, siempre con respeto a la dignidad humana. Subrayó que la celebración es también una manifestación en favor de la mujer, la familia y la niñez.
Inhumano
Durante la caminata se hizo referencia a las discusiones legislativas en torno al aborto a nivel nacional y local. Cedillo advirtió que en distintos congresos del país se han aprobado reformas que permiten la despenalización y que existen iniciativas para eliminar cualquier restricción a esta práctica. Recordó la reciente propuesta presentada en Jalisco para suprimir por completo el delito de aborto incluso después de las 12 semanas de gestación.
La diputada local de Futuro, Mariana Casillas, presentó en el Congreso de Jalisco una iniciativa para suprimir por completo el delito de aborto, incluso cuando este se practique después de las 12 semanas de gestación.
Al respecto, Jaime Cedillo calificó de “aberrante y verdaderamente inhumano” dicha iniciativa.
De acuerdo son los organizadores la marcha en favor de la Mujer y la Vida se enmarca en las acciones ciudadanas que buscan mantener vigente el valor de la vida y refleja un esfuerzo constante de familias.
Como afecta el cambio climático en la depresión
Las heridas que no se ven: sostener a la familia tras la tragedia
Dignidad humana, respeto por la vida y libertad, valores del Premio Nobel de la Paz 2025
Almeyda y jugadores del Sevilla FC celebran la vida: la esposa de Marcao superó el cáncer
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
“Traslados y tortas”, joven repartidor ayuda a familias de víctimas en el Puente de la Concordia
Explosión en la Concordia: “Mi mamá me dio la vida y le salvó la vida a mi hija”
La imagen tras la explosión en La Concordia que llenó de esperanza a capitalinos
Vecinos héroes en la tragedia del Puente de la Concordia
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
