UNPF: Chihuahua avanza en protección de valores familiares

Ciudad de México. — El Congreso de Chihuahua aprobó una reforma a la Ley Estatal de Educación que exige fomentar el uso correcto de reglas gramaticales y ortográficas del español.

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) celebró que la reforma prohíba el “lenguaje inclusivo” en escuelas de la entidad.

La organización afirmó que la medida protegería valores familiares, rescataría dignidad humana y evitaría “una inclusión forzada e ideologizada”.

UNPF sostuvo que el español técnico y correcto elevaba calidad educativa y evitaba distracciones al personal docente y académico.

Sentido común sobre ideología en Chihuahua

El diputado panista Carlos Olson San Vicente dijo que avanzó el sentido común sobre ideología

“No más lenguaje ideologizado en los salones ni confusiones woke: sólo la verdad biológica de que únicamente existen niños y niñas, no ‘niñes’”, indicó.

Más para leer: Chihuahua, primer estado de México en prohibir el lenguaje “inclusivo” en escuelas

Señaló que no se trata de un asunto menor, ya que el lenguaje es la herramienta del pensamiento y su enseñanza correcta es esencial para garantizar que los estudiantes comprendan, razonen y participen activamente en la vida social y democrática.

El presidente de la Comisión de Educación en Chihuahua, Óscar Avitia, negó que exista prohibición en el término legal.

El legislador afirmó que el decreto sólo indicó fomentar el uso correcto del idioma español, sin definir sanciones concretas contra el uso del lenguaje inclusivo.

En ese sentido, refirió que el dictamen se sustenta en un principio pedagógico claro, la educación de calidad requiere un lenguaje claro. Cuando el lenguaje se empobrece o se distorsiona, también se debilita la capacidad de comprender, analizar y pensar.

“Esto no es una ideología, es educación con base científica y no es una imposición, es formación con sentido. Esta disposición no limita la libertad de expresión, sino que orienta al sistema educativo a enseñar el idioma conforme a la norma académica, tal como lo mandata la constitución y las leyes generales en la materia educativa”, puntualizó.

Datos recientes de deserción escolar y rezago educativo

La organización Educación con Rumbo estimó que, en el ciclo escolar 2024-2025, 994 mil 219 estudiantes abandonaron sus estudios entre educación básica y media superior. Eso representó alrededor del 3.3 % de los inscritos.

Ese número superó los 828 mil618 desertores del curso anterior, lo que marcó un aumento del 19.98 %.

El nivel medio superior fue el más afectado: 639 mil 562 jóvenes dejaron sus estudios.

En secundaria desertaron 161 mil 283 alumnos, y en primaria 63 mil 463.

También aparecieron rezagos en lectura, comprensión, escritura y estructura gramatical en estudios recientes. Críticos vinculaban esos rezagos con factores como falta de materiales, infraestructura y capacitación docente.

JAHA