(Video) Querétaro en alerta con presas al tope y varias colonias inundadas

Ciudad de México.— En comunión con la marcha nacional a favor de la mujer y de la vida que se realizará este domingo 3 de octubre en más de 70 ciudades del país, las iglesias católica y evangélica, así como médicos y abogados convocaron a la comunidad a manifestarse pacíficamente en contra del aborto en la frontera de México y Estados Unidos.

La concentración pacifica se llevará a cabo el domingo 3 de octubre a las 11:00 de la mañana en el Bordo fronterizo, a la altura de El Punto.

En conferencia de prensa, actores provida de Ciudad Juárez, Chihuahua, leyeron un posicionamiento denunciando lo que llamaron una “malévola estrategia legislativa” mediante la cual se ha disfrazado el crimen del aborto como un asunto de Derechos Humanos.

De acuerdo con Presencia, el padre Eduardo Hayen, párroco de Catedral de Ciudad Juárez, dijo que “hay una gran indignación de la sociedad mexicana que en su mayoría es pro vida. Nuestra exhortación es a los católicos y evangélicos, pero también a todas las personas de buena voluntad, a manifestar nuestro firme ‘No’ al aborto”.

Por su parte, Marcos Cruz, presidente de la Asociación de Padres de Familia, señaló que la marcha es para concientizar a los padres de familia de su responsabilidad de cuidar lo que las instituciones educativas enseñan a sus hijos.

“Necesitamos concientizar a la sociedad, que se de cuenta que como seres humanos debemos dejar una herencia y esa herencia son nuestros hijos. Es el momento que la sociedad de Ciudad Juárez se levante y luche por la familia”, dijo.

Mientras, el abogado Heliodoro Juárez señaló que el aborto es una aberración, una crueldad desde el punto de vista moral, jurídico, médico y espiritual.

Asimismo, calificó de vergonzoso que la Corte quiera derogar la objeción de conciencia

“Es una aberración la interpretación que está haciendo la Corte de Justicia de la Nación. Aquí en Chihuahua sigue siendo la vida protegida desde el momento de su concepción”, expresó.

Sobre este tema, la doctora María Teresa Zorrilla señaló que el derecho a la vida es inalienable “si ese derecho se rompe, todos los demás se desprenderán. Los médicos estudiamos para salvar vida, no para quitarla. Debemos luchar para que se nos respete la libertad de conciencia. No se vale que transgredan nuestros derechos. La vida humana no es un tema de debate”.

