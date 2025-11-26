Estados
Vidrios desechados incorrectamente, riesgo para recolectores
Resguarda la seguridad del personal de limpia
Pachuca.— Cuando se rompe en casa algún objeto de vidrio o material filoso, procedemos a tirarlo a la basura resguardando la seguridad de la familia, pero descuidando muchas veces la del personal de limpia municipal.
El secretario de Servicios Públicos Municipales de Pachuca, Gilberto López Islas, explicó que el vidrio roto representa uno de los mayores riesgos para el personal de recolección. El funcionario señaló que un solo fragmento puede provocar heridas graves, las cuales afectan su jornada laboral y su bienestar inmediato.
El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que los cortes con materiales punzocortantes pueden generar infecciones y daños en tendones cuando no se atienden a tiempo.
López Islas recordó que estos riesgos también alcanzan a los animales callejeros que buscan alimento en las bolsas de basura. Los fragmentos expuestos pueden lastimarles el hocico o las patas.
En este contexto, el funcionario llamó a la población a adoptar prácticas seguras al momento de desechar vidrios, para proteger a quienes trabajan en la limpieza urbana.
El manejo adecuado de residuos punzocortantes forma parte de las recomendaciones que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social incluyó en su Norma Oficial Mexicana 052 sobre residuos peligrosos, que establece lineamientos básicos para evitar lesiones durante su manipulación.
¿Cómo desechar vidrio roto de manera segura?
Las autoridades de Pachuca difundieron un protocolo sencillo para disminuir incidentes durante la recolección. El objetivo consiste en asegurar que los fragmentos queden contenidos antes de llegar al camión.
López Islas detalló cinco pasos básicos:
- Primero pidió usar un trapo grueso para reunir los fragmentos en una misma zona.
- Después recomendó recoger los trozos con guantes gruesos o pinzas que eviten el contacto directo con el vidrio.
- El tercer paso consiste en colocar todos los fragmentos en una botella de plástico resistente o en una caja de cartón.
- El cuarto paso pide cerrar el recipiente con cinta adhesiva para impedir que el contenido se derrame durante el traslado.
- Finalmente, solicitó colocar una etiqueta visible con la leyenda “vidrio roto”, con el fin de alertar al personal de recolección.
El funcionario destacó que un gesto simple puede reducir accidentes. La recomendación coincide con los lineamientos de la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, que sugiere contener los materiales punzocortantes en envases rígidos para disminuir lesiones durante la recolección.
Un llamado a la participación ciudadana
El secretario afirmó que estas acciones fortalecen la seguridad del personal que recorre las rutas de limpieza cada día.
También recordó que la colaboración ciudadana influye directamente en la prevención de incidentes durante la recolección.
López Islas reiteró que envolver el vidrio en cartón o colocarlo en una botella resistente ayuda a proteger a los trabajadores y a los animales callejeros. Señaló que estas prácticas permiten que la recolección avance sin interrupciones y con menores riesgos para el personal operativo.
Arranca Innovation Fest 2025 una nueva era para Jalisco
Guadalajara.— La primera edición de Innovation Fest 2025 marcó el comienzo de una etapa para Jalisco como un estado que mira al futuro y que apuesta por la innovación como motor de su desarrollo social, económico y educativo.
Durante dos días del evento se registraron más de 13 mil asistentes entre estudiantes, emprendedores, empresarios, investigadores y docentes.
Innovation Fest se consolidó como el nuevo punto de encuentro para los protagonistas de la innovación en el país, al superar expectativas en su primera edición y arrancar una nueva era.
La meta era de 8 mil asistentes y participaron más de 13 mil durante los dos días de festival, provenientes de diez municipios de Jalisco y de seis países como Canadá, Colombia, España, Brasil y Estados Unidos, detalló Horacio Fernández Castillo, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT).
“(La asistencia registró) 62 por ciento varones y 38 por ciento mujeres (…) estamos muy contentos de estos números porque tener casi 40 por ciento de participación nos emociona, porque también aquí la mujer rifa. Los asistentes fueron de 10 estados de la República Mexicana, aparte hubo seis países participantes (…) son buenos números“, concluyó Fernández Castillo.
De acuerdo con los organizadores el festival ofreció 180 horas de contenido a través de actividades especializadas, conferencias magistrales y experiencias inmersivas dedicadas a la ciencia, la tecnología, el talento y las industrias creativas.
Además, colaboraron 60 aliados estratégicos entre instituciones académicas, empresas, organizaciones y actores clave del ecosistema, así como 50 stands de exhibición de proyectos e interacción.
Los asistentes pudieron conocer de primera mano desarrollos tecnológicos, soluciones de inteligencia artificial, experiencias de realidad virtual, proyectos científicos aplicados, prototipos creativos y plataformas de educación digital que están transformando industrias en todo el mundo.
Uno de los momentos más destacados fue la participación de líderes globales en tecnología, creatividad y estrategia, como Robe Grill, creador de contenido y quien ha destacado por su crecimiento empresarial; Ken Segall, director creativo detrás de la icónica “i” de Apple y pieza clave en la campaña Think Different.
A ellos se sumaron perfiles como Brian Turner, Chuck Eesley, John Freddy Vega, Jomar Silva, Francesc Pujol, Andreea Enache, José Tam, Ángelina Arreola y otros expertos que compartieron tendencias, visiones de futuro y estrategias para impulsar el desarrollo tecnológico desde Jalisco.
Innovation Fest 2025 marcó el comienzo de una nueva era para Jalisco: un estado que mira al futuro y que apuesta por la innovación como motor de su desarrollo social, económico y educativo. La edición 2026 promete llegar incluso más lejos.
Dignidad Humana
“No busco culpables, solo busco a mi niño”: Brenda Valenzuela, mamá de Carlos Emilio
A 50 días de l desaparición del joven en Mazatlán
Ciudad de México.- Han pasado más de 50 días desde la noche del 5 de octubre de 2024, cuando el joven Carlos Emilio López Valenzuela, de 25 años, fue visto por última vez a la salida de un conocido bar en Mazatlán, Sinaloa. La búsqueda incansable de Brenda Valenzuela, es la de cientos de madres en México.
Brenda Valenzuela publicó un mensaje en sus redes sociales, un súplica a quienes pudieran tener a su hijo o saber de él, apelando únicamente a la piedad humana:
“Yo solo soy mamá. No soy política, no soy jueza, no soy enemiga de nadie. No quiero culpar a nadie, no quiero nombres, no quiero explicaciones. No busco castigo. Solo quiero a mi hijo vivo. Carlos Emilio es mi corazón. Yo no sé quién puede ayudarme, no sé quién lo vio, no sé quién tiene información”.
En su emotiva carta, Brenda enfatiza que no busca venganza ni quiere culpables, su único deseo es volver a abrazar a su hijo.
“Si alguien, quien sea, tiene la posibilidad de ayudarlo a regresar, no pido que se entregue, no pido que hable, no pido que se exponga. Solo pido compasión. Nada más que eso: compasión. Una madre no trae venganza en el corazón. Trae amor. Y ese amor hoy les habla a todos los corazones que puedan escuchar: déjenme abrazar a mi hijo. Dejen que viva. No busco culpables. Solo busco a mi niño.”
La familia cuestiona la versión de la fiscalía de Sinaloa
La emotiva súplica de Brenda se da en un contexto de tensión y dudas sobre la investigación oficial del caso Carlos Emilio. Recientemente, el Fiscal Regional Isaac Aguayo declaró que el joven habría salido por su propio pie por la puerta trasera del bar, acompañado de dos hombres y subieron a una camioneta.
Para la familia López Valenzuela, esta versión oficial generó más incertidumbre que claridad. Brenda cuestionó públicamente al Vicefiscal, señalando que la información de rutas y personas identificadas debió haberse compartido mucho antes, y que la investigación es lenta e incompleta.
En declaraciones a medios, la madre de Carlos Emilio expresó su frustración ante la falta de detalles y el vacío que deja el reporte de la Fiscalía.
“Definitivamente las declaraciones del vicefiscal pues no puedo tomarlas tal cual como un avance… Me surgen muchas más preguntas que respuestas de lo que se obtiene de esa información”, señaló la señora Valenzuela, quien cuestionó porqué su hijo, siendo cliente, salió por una puerta trasera y quiénes son las personas que lo acompañaban.
La madre del joven deportista y profesionista desaparecido exige más transparencia y continuidad en la línea de tiempo de los hechos, antes de que su hijo saliera del establecimiento:
“Yo creo que, pues, a lo mejor de manera inmediata ya sería muy bueno que el vicefiscal nos diera nuevas declaraciones, nos compartiera más información si es verdad que ya tienen definida una ruta probable de a dónde se la llevaron”.
Mientras la investigación avanza lentamente, el mensaje de Brenda Valenzuela es el de una madre que, ante la desesperación, solo pide que a su hijo Carlos Emilio se le permita vivir.
Estados
Innovation Fest Jalisco consolida el liderazgo del estado en innovación y tecnología
Guadalajara.— Durante la inauguración del Innovation Fest Jalisco 2025, el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, afirmó que la entidad “es, sin duda alguna, un oasis de la innovación”, resaltando que Jalisco se ha consolidado como “un territorio de mente factura” gracias al ecosistema tecnológico, académico y empresarial que impulsa el desarrollo económico del estado.
El mandatario también destacó el desempeño sobresaliente de Jalisco en materia de exportaciones. Señaló que, mientras el promedio nacional de exportaciones de México al mundo creció 5% entre enero y junio, en ese mismo periodo Jalisco registró un incremento del 41%, es decir, ocho veces más que el promedio nacional, lo que confirma el papel del estado como líder en competitividad y desarrollo industrial avanzado.
Por su parte, el secretario de innovación del estado, Horacio Fernández Castillo, agradeció a los más de ocho mil jóvenes ahí presentes, su participación en el evento y les dijo, es para ustedes para quienes estamos trabajando, ustedes son quienes hacen grande al Estado y le dan esa vitalidad y fuerza innovadoras que siempre ha tenido.
La inteligencia artificial como motor económico
Uno de los mensajes más contundentes de la jornada provino de Freddy Vega, CEO y fundador de Platzi, quien enfatizó que “fuera de la IA, todas las economías están en crisis”, subrayando que la inteligencia artificial se ha convertido en el eje transformador de la economía mundial.
Vega comparó la irrupción de la IA con la revolución que significó la llegada de Uber frente a los taxis tradicionales, recordando que “la tecnología siempre se impone” y que quienes no la adopten corren el riesgo de quedar rezagados.
Aseguró que aprender IA es hoy una habilidad indispensable para cualquier profesional, y que la industria apenas está en su fase inicial. Señaló que actualmente vivimos un momento equivalente a la “era del BlackBerry” en la revolución móvil, anticipando una transformación mucho mayor en los próximos años.
El cliente como guía para la innovación
Más tarde, Alex Santana, Gerente de Capital de Riesgo en Amazon, retomó una de las máximas del fundador Jeff Bezos:
“Los clientes siempre están hermosa y maravillosamente insatisfechos”.
Explicó que esta filosofía impulsa a Amazon a mejorar constantemente, poniendo al cliente como la línea central de todas las decisiones y reforzando la idea de que siempre es posible ofrecer más, mejor y más rápido en un entorno altamente competitivo.
NVIDIA y la evolución acelerada de la IA
En su intervención, Jomas Silva, Developer Relations Manager en NVIDIA para América Latina, recordó que la inteligencia artificial tiene sus raíces en la década de 1950, pero que en 2022 —con el anuncio de ChatGPT— el mundo experimentó una revolución tecnológica sin precedentes.
Silva explicó que en los últimos ocho años se ha multiplicado mil veces la capacidad computacional y, simultáneamente, se ha reducido 45 mil veces el consumo de energía, un avance que ha permitido el reciente auge de la IA generativa.
Añadió que el desarrollo de la IA ha pasado por tres grandes etapas:
1. La IA que percibe
2. La IA que genera
3. La IA que razona
Destacó que NVIDIA ha sido clave en esta evolución al diseñar y fabricar GPUs y chips esenciales para la computación acelerada, habilitando el entrenamiento y la operación de modelos complejos de inteligencia artificial. Lo que comenzó como una empresa enfocada en videojuegos, señaló, hoy es un pilar global de la industria de la IA, con impacto directo en sectores como la robótica, los vehículos autónomos y la IA generativa.
El primer día del Innovation Fest Jalisco 2025 concluyó con una destacada participación del ecosistema tecnológico, reafirmando el liderazgo del estado como referente nacional e internacional en innovación, ciencia y tecnología.
Estados
Llega CIFAM 2026 a Monterrey; Congreso que escucha, orienta y renueva la vida familiar
Ciudad de México.— “Estoy feliz, las pláticas fueron padrísimas”, “Encontré nuevos amigos y me divertí”, “Si las familias de México supieran todo lo que se compartió, nuestro país sería otro”, “Fue una experiencia edificadora para mi matrimonio”.
Estos testimonios resumen la huella que deja el Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) en quienes participan. Detrás de cada experiencia hay una historia familiar que encontró un espacio para reencontrarse, para volver a mirar lo esencial y descubrir que la fuerza de una nación comienza en casa.
En 2026, esa experiencia se multiplicará en Monterrey, donde miles de matrimonios, jóvenes, niños y abuelos vivirán un encuentro sin precedentes.
Monterrey se prepara para recibir a las familias del país
El Congreso Internacional de las Familias nació después del XIV Congreso Mundial de las Familias celebrado en Ciudad de México en 2022. Desde entonces, se ha consolidado como una plataforma que convoca a familias, organizaciones y líderes comprometidos con el fortalecimiento del hogar como base de la sociedad.
Sus tres primeras ediciones marcaron una ruta creciente de participación. En Ciudad de México asistieron más de ocho mil personas de manera presencial y más de dos mil en línea. Dos años después, en Guadalajara, el encuentro reunió a más de ocho mil trescientos asistentes de 29 estados y 12 países. En Mérida, en 2025, la cifra superó las veinte mil familias, entre presenciales y virtuales.
Ahora, Monterrey tomará la estafeta del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026 con el lema “Familias forjadoras de esperanza: construyendo juntos un mejor futuro para todos” La ciudad se convertirá en punto de encuentro para reflexionar, compartir y descubrir nuevas formas de fortalecer la unión familiar.
La familia, base y refugio de la sociedad
El objetivo del Congreso Internacional de las Familias es acompañar a los matrimonios en sus distintas etapas, impulsar acciones conjuntas que fortalezcan los vínculos familiares y reafirmar el papel de la familia como el primer espacio donde se aprende a amar y confiar.
Valores y sociedad
“La familia es el lugar donde se construyen los valores que sostienen a la sociedad. Creemos en la familia y queremos que Nuevo León tenga familias fuertes”, afirmó Mauricio Flores Lobeira, presidente del Congreso Internacional de las Familias Monterrey 2026.
Explicó que esta cuarta edición será el espacio donde cada persona encontrará razones para fortalecer su hogar y su entorno. El propósito no es dividir, sino unir voces que, desde distintos ámbitos, trabajan por el mismo ideal: reconstruir el tejido familiar.
El Congreso reunirá a representantes de distintas asociaciones, comunidades y niveles de gobierno. “Queremos que las personas vivan un fin de semana en familia, que participen y encuentren respuestas a sus necesidades”, señaló Flores Lobeira.
Monterrey será sede de conferencias, foros y actividades que reunirán a líderes, organizaciones y ciudadanos con un propósito común: colocar a la familia en el centro del diálogo social, educativo y cultural.
Hogar, espacio de convivencia
El CIFAM Monterrey pretende dejar una huella más allá de los tres días de actividades. Su meta es generar un movimiento permanente que impulse a las comunidades a mirar nuevamente a la familia como raíz y fuerza.
“El CIFAM quiere que la familia vuelva a ser el centro de la sociedad”, explicó Flores Lobeira. Añadió que, en una época donde predominan los derechos individuales, es urgente volver la mirada al hogar como primer espacio de convivencia y educación.
Conversatorios innovadores
El programa del CIFAM Monterrey mantiene cuatro líneas dedicadas a matrimonios, jóvenes, adolescentes y niños. Cada grupo contará con espacios diseñados para abordar temas actuales sobre convivencia, comunicación y compromiso familiar.
Una de las innovaciones de esta cuarta edición serán los conversatorios para compartir experiencias y encontrar soluciones reales a los desafíos que enfrentan las familias hoy.
El propósito, dijo Mauricio Flores, es acompañar más allá del evento y conectar a los participantes con organizaciones que trabajan en temas de educación y fortalecimiento familiar.
La belleza de la vida está en la familia
Por su parte, Fernando Milanes, presidente del Congreso Internacional de las Familias México, dijo que el CIFAM Monterrey será un encuentro de alto nivel al que está convocada toda la sociedad donde no se hablará de modelos ideales, sino de las herramientas prácticas que ayuden a construir familias fuertes y conscientes de su papel social.
“La familia sigue siendo el valor más importante para los mexicanos. En ella se descubre la belleza de la vida y se fundamenta la esperanza de un mundo mejor”, expresó.
Milanes explicó que cada familia es única, como una huella digital. Ninguna es igual a otra. Fortalecer a la familia, dijo, no es un asunto particular, sino una tarea que transforma a todo el país.
“Los valores que se gestan en casa son los mismos que más tarde sostienen la vida social, la confianza y la esperanza colectiva”, finalizó.
