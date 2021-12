Suman 53 migrantes fallecidos tras accidente en Chiapas

Xalapa.— El Papa Francisco nombró Arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Veracruz, a Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, actual secretario para los seminarios de la Congregación para el Clero.

En el día de la Inmaculada Concepción, la Santa Sede ha divulgado que la cátedra arquidiocesana de Xalapa será encomendada al yucateco Jorge Carlos Patrón Wong, quien el próximo 3 de enero cumplirá 64 años y cuya labor en el pontificado del papa Francisco ha sido acompañar a los Seminarios de formación sacerdotal alrededor del mundo como secretario de la Congregación para el Clero.

Patrón Wong fue nombrado obispo coadjutor de Papantla en 2009 y recibió la consagración episcopal el 15 de diciembre de ese año; por su experiencia con seminarios fue elegido presidente de la Comisión Episcopal de Vocaciones y Ministerios del episcopado mexicano (CEVyM) y miembro del DEVYM (Departamento de Vocaciones y Ministerios) del Consejo Episcopal Latinoamericano).

Una vez en el Vaticano, el arzobispo Patrón Wong fue incorporado a la Congregación para la Educación Católica, a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y como consejero de la Pontificia Comisión para América Latina.

Durante sus ocho años de servicio en la Santa Sede, Patrón Wong compartió con los seminarios diocesanos, nacionales y extranjeros los procesos formativos de los próximos sacerdotes católicos.

En su momento, el arzobispo preocupado por ser un ‘pastor curial sin pueblo’ decidió que los principales fieles que debería acompañar como ‘pueblo fiel’ serían los sacerdotes y seminaristas en formación; por ello, no dudó visitarlos en sus casas educativas, celebrar, compartir y acompañar personalmente a seminaristas, formadores y rectores de Seminarios.

Este 8 de diciembre, se ha divulgado el nombramiento de Jorge Carlos Patrón como Quinto Arzobispo de Xalapa (décimo pastor de la diócesis veracruzana) para suceder a Hipólito Reyes Larios quien falleció intempestivamente el 8 de agosto pasado; nombramiento que le confiara bajo secreto pontificio el pontífice a Patrón Wong en semanas pasadas.

En la fiesta de la Inmaculada Concepción, el arzobispo Jorge Carlos celebró en el Vaticano ante la tumba de san Pedro y ofreció la eucaristía “de manera muy especial para darle gracias a Dios por este regalo inmerecido, por el nombramiento que la confianza me ha dado el papa Francisco para ser su arzobispo padre y pastor. Yo recé por cada uno de ustedes, he rezado desde que el Papa me ha comentado de este gran regalo”.