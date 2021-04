Este domingo se realizará una prueba de audio de los altavoces de la CDMX

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Un llamado para que los capitalinos reporten fallas en el sistema de altavoces de alerta sísmica la Ciudad de México, hizo la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Recordó que el próximo domingo 11 de abril a las 11:00 horas se realizará una prueba de audio en los 12 mil 825 altavoces instalados en toda la CDMX.

“Estamos solicitando muy encarecidamente el apoyo de la ciudadanía para que nos reporte las siguientes anomalías que pudiera presentar la reproducción del sonido”, dijo Sheinbaum.

Convocó a los capitalinos a reportar si no se reproduce el mensaje en un altavoz cercano, que el volumen del mensaje no sea el adecuado y que la claridad del aviso no sea la adecuada.

Al respecto, el director del C5 Juan Manuel García Ortegón, detalló que para resolver alguna anomalía de los altavoces es necesario identificar el número de poste o bien su ubicación precisa.

Las fallas detectadas en la operación podrán ser reportadas al 911, en Locatel o en las redes sociales del C5, en Facebook: C5 CDMX y enTwitter: @C5_CDMX.

Explicó que el mensaje es el siguiente: “Esta es una prueba de audio de los altavoces de la Ciudad de México, agradecemos su apoyo reportando cualquier falla al 911”.