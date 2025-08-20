Connect with us
Salud levantarse temprano Salud levantarse temprano

México

Estos son los beneficios de madrugar para la salud física y mental

Publicada

hace 4 horas

on

Ciudad de México.- Un estudio reciente mostró que quienes se levantaron temprano mejoraron su ánimo, su descanso y su salud metabólica. Esa práctica generó mayor productividad y bienestar.

Diversos informes y estudios confirmaron que madrugar reguló el ritmo circadiano, incrementó la actividad física y redujo los riesgos metabólicos.

Expertos resaltaron que la luz del amanecer fortaleció el sistema de alerta temprano y actuó como antidepresivo natural.

Un proyecto en Castilla-La Mancha, España, evaluó cómo órganos como riñón y páncreas respondieron mejor cuando se respetaron horarios regulares y se redujo la exposición a pantallas

Levantarse temprano facilitó mejores patrones de sueño, elevó el estado de ánimo y disminuyó síntomas propios de alteraciones del ritmo circadiano.

https://twitter.com/cnaneurologia/status/1958137544459088135

Además, evitó consecuencias físicas negativas como obesidad, problemas cardiovasculares o alteraciones inmunológicas

Los especialistas recomendaron adoptar hábitos graduales, evitar pantallas por la noche y sincronizarse con la luz natural para optimizar el descanso.

Te puede interesar: Mauricio Sulaimán: JC Chávez, “deshecho” por situación de su hijo

Adoptar el hábito de madrugar despertó beneficios concretos, tanto en la salud como en la calidad de vida. El cambio silencioso dio paso a días más claros, saludables y llenos de propósito.

ARH

Dejanos un comentario:
Temas Relacionados:

CDMX

Leer cada día: un hábito sencillo que fortalece la mente y alivia el estrés

Publicada

hace 1 hora

on

20 agosto, 2025

Por

Lectura

Ciudad de México.- Leer al menos 15 minutos diarios redujo los niveles de estrés y mejora la calidad del sueño, según investigaciones en psicología y neurología. Los especialistas señalaron que la lectura estimula áreas del cerebro relacionadas con la empatía, la atención y la memoria, generando beneficios similares a los de la meditación.

El psiquiatra Alejandro Koppmann, de Clínica Alemana, explicó que los efectos positivos de la lectura variaron según cada persona.

Para algunos significó un refugio frente a la adversidad, mientras que otros la usaron como estrategia preventiva contra el estrés.

“La lectura contribuye a serenarnos y facilita el buen dormir”, afirmó el especialista.

Además, estudios mostraron que leer antes de dormir, especialmente con libros físicos o dispositivos sin luz azul, ayuda a conciliar el sueño y a mejorar su calidad.

https://twitter.com/EstherHerCar/status/1939363482622718117

Los expertos recomiendan elegir temas de interés personal para mantener un hábito sostenible y motivador.

A diferencia del consumo rápido en redes sociales, la lectura profunda fortaleció la atención sostenida, indispensable para el aprendizaje.

Leer desarrolla la memoria, aumenta el vocabulario y fomenta la imaginación. También favorece la empatía y mejora las habilidades de comunicación.

@habitosquetesanan

Un libro puede cambiar tu vida. 📖✨ Leer te ayuda a crecer, a entenderte mejor y a descubrir nuevas formas de pensar. ¿Qué estás leyendo ahora? Cuéntamelo en los comentarios. 👇 #HábitosQueSanan #Lectura #aprendizaje #bienestar

♬ sonido original – Habitos que Sanan – Habitos que Sanan

Además, entre los principales beneficios reportados se incluyeron la reducción de la ansiedad, el aumento del bienestar emocional y la estimulación de las capacidades cognitivas.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los beneficios de tomar leche todos los días?

La lectura mantiene activo el cerebro y fortalece el pensamiento crítico, aspectos claves para la vida cotidiana.

Por ello especialistas sugirieron crear un espacio tranquilo, establecer horarios fijos y participar en clubes de lectura.

Además, estas prácticas facilitan la creación de un hábito regular y placentero. Leer, señalaron, fue un aliado accesible para cuidar la salud mental y emocional, con efectos duraderos en la calidad de vida.

ARH

Seguir leyendo

México

Escuelas seguras: prevención del bullying antes del regreso a clases

Publicada

hace 20 horas

on

19 agosto, 2025

Por

Evitar en Bullyng en las escuelas

Ciudad de México.- El bullying dejó de ser un tema menor. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cerca del 40% de niñas y niños en primarias y secundarias vivieron algún tipo de acoso escolar en México.

Ante este escenario, World Vision México intensificó sus esfuerzos para prevenir la violencia en las aulas y promover entornos seguros, donde estudiantes y docentes puedan desarrollarse sin miedo.

Por ello, la organización instó a las autoridades educativas a dotar a los docentes de herramientas que les permitan identificar y atender casos de violencia, además de cuidar la salud mental de sus estudiantes.

Para Mario Valdez Guzmán, director ejecutivo de Impacto de World Vision México, destacó que los maestros necesitan formación constante para garantizar que la educación sea segura y significativa.

“Los docentes deben estar equipados para detectar casos de acoso entre alumnos y tomar medidas adecuadas”, afirmó.

POr otro lado, el acoso escolar no sólo afectó la salud emocional de miles de estudiantes, también provocó deserción y retraso en el aprendizaje.

El más reciente Informe Nacional sobre la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes, el 90% de los alumnos encuestados no se sintió seguro en todo momento dentro o fuera de la escuela.

Además, el ciberbullying, con mensajes humillantes, difusión de fotografías sin consentimiento o la creación de perfiles falsos.

Lo que convierte en una amenaza cotidiana para niñas, niños y adolescentes.

Te puede interesar: Tres bendiciones: el milagro de los trillizos que llena de vida a Tabasco

¿Cómo pueden protegerse los estudiantes?

Asimismo, compartió una guía con recomendaciones para prevenir y detener el acoso digital:

Hablar con padres o maestros si sufren agresiones en línea.

No compartir contraseñas ni accesos a redes sociales.

Activar funciones de seguridad y bloqueo en plataformas digitales.

Cuidar la información personal que publican en internet.

Reportar perfiles y mensajes ofensivos.

Una apuesta por la esperanza

Además, World Vision México planteó la necesidad de asignar más recursos públicos para apoyar a víctimas, reforzar programas de salud mental e impulsar la reintegración escolar.

La organización insistió en que la escuela debe convertirse en un lugar de confianza, respeto y comunidad. Toda niña y todo niño merece aprender sin miedo.

ARH

Seguir leyendo

Estados

Tres bendiciones: el milagro de los trillizos que llena de vida a Tabasco

Publicada

hace 21 horas

on

19 agosto, 2025

Por

Tres bendiciones: el milagro de los trillizos que llena de vida a Tabasco

Comalcalco, Tabasco.- La vida sorprendió a una familia tabasqueña con la llegada de tres nuevas sonrisas.

https://twitter.com/IMSS_Bienestar/status/1957940648562291059

El pasado 15 de agosto, la señora Ceydi Kristell Bernardo Olán dio a luz a trillizos, un acontecimiento que ha sido recibido como un verdadero milagro en la ranchería Pino Suárez 1ª Sección, donde la noticia corrió de boca en boca y encendió la esperanza de toda la comunidad.

Lee: Amor maternal, la medicina del alma contra el síndrome de abstinencia neonatal

Aunque los días han pasado, el asombro y la emoción permanecen intactos. La historia de esta madre y sus tres pequeños no solo refleja la alegría de una familia, sino también la fuerza de la vida y la importancia de la unión.

“Es una bendición que nos inspira a todos”, comentaron vecinos al enterarse del nacimiento múltiple, considerado un hecho poco común en la región.

Un recuerdo del milagro de la vida

El embarazo fue seguido de cerca por médicos y enfermeras del Centro de Salud de Pino Suárez 1ª Sección, quienes brindaron acompañamiento constante, por el riesgo que había desde la gestación hasta el parto.

Finalmente, los bebés llegaron al mundo en el Hospital de la Mujer de Villahermosa, bajo la atención de especialistas que garantizaron el bienestar de la madre y sus hijos.

“La llegada de estos tres bebés es un recordatorio de lo valioso que es proteger la salud y cuidar cada vida”, señaló la Jurisdicción Sanitaria de Tabasco, al reconocer el esfuerzo del personal de salud.

La familia y la comunidad celebran con gratitud

El nacimiento de los trillizos no solo trajo emoción a la familia Bernardo Olán, también movió los corazones de los vecinos.

Entre abrazos y felicitaciones, la ranchería se unió en muestras de cariño y solidaridad.

https://twitter.com/IMSS_Bienestar/status/1957480108198973665

La familia, ahora multiplicada por tres, comienza una nueva etapa rodeada de amor, apoyo y fe en el futuro.

En cada felicitación se reafirma un mensaje: la vida siempre encuentra caminos para florecer, incluso en los escenarios más inesperados.

Trillizos en Comalcalco: una bendición que inspira

Los tres pequeños representan más que un nacimiento extraordinario. Son un símbolo de esperanza para Tabasco y un llamado a valorar lo esencial: la salud, la familia y la vida.

“Este acontecimiento nos recuerda que cada vida es única y debe ser recibida con gratitud”, señaló personal médico de la comunidad.

La noticia se mantiene vigente, no solo porque tres bebés llegaron a alegrar un hogar, sino porque reaviva la fe en lo cotidiano.

En tiempos de incertidumbre, historias como esta recuerdan que aún existen motivos para celebrar la vida con esperanza y alegría.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH

Seguir leyendo

México

“La sociedad y la historia juzgarán a quienes hemos juzgado”, cierra etapa la SCJN

Publicada

hace 23 horas

on

19 agosto, 2025

Por

“La sociedad y la historia juzgarán a quienes hemos juzgado”, cierra etapa la SCJN
Norma Piña / Cortesía SCJN

Ciudad de México.— Un aplauso se escuchó desde los pasillos antes de que la sesión iniciara. Trabajadores del Poder Judicial recibieron con vivas a las ministras y ministros que caminaron hacia el salón de plenos por última vez. Es el cierre de una etapa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a partir del 31 de agosto concluirá el ciclo de sus actuales integrantes.

El adiós

Ministros celebraron la última sesión del Pleno de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pocos días de la entrada en vigor de la reforma constitucional. El 1 de septiembre la máxima institución judicial del país estrenará integración, en medio de uno de los cambios más profundos de su historia reciente.

LEE Organizaciones lanzan recursos gratuitos para prevenir abuso sexual en escuelas

En su mensaje final, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández recalcó “La excelencia, la honradez y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia”.

La ministra recordó que las sentencias serán el testimonio de su paso por la institución y “la sociedad y la historia misma juzgarán a quienes hemos juzgado”.

Expresó que mientras existan mujeres y hombres con disposición para defender la justicia con integridad, México tendrá un horizonte de dignidad y libertad. Además, subrayó que la Constitución debe permanecer como brújula moral de la nación, no como un libro viejo sino como un pacto vivo que exige lealtad renovada.

Su presidencia, iniciada el 2 de enero de 2023, estaba prevista para concluir en diciembre de 2026, pero la reforma adelantó su salida.

La última

Durante la sesión extraordinaria, los ministros realizaron también la declaratoria que valida la elección de las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, último acto jurídico de la actual conformación de la Corte.

Nueva integración de la Suprema Corte

El 1 de septiembre la SCJN iniciará una nueva etapa con cinco mujeres y cuatro hombres: Hugo Aguilar Ortiz, nuevo presidente de la SCJN, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Sara Irene Herrerías Guerra, Loretta Ortiz Ahlf y María Estela Ríos González.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv

Seguir leyendo

Te Recomendamos