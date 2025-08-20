Estos son los beneficios de madrugar para la salud física y mental

Comalcalco, Tabasco.- La vida sorprendió a una familia tabasqueña con la llegada de tres nuevas sonrisas.

https://twitter.com/IMSS_Bienestar/status/1957940648562291059

El pasado 15 de agosto, la señora Ceydi Kristell Bernardo Olán dio a luz a trillizos, un acontecimiento que ha sido recibido como un verdadero milagro en la ranchería Pino Suárez 1ª Sección, donde la noticia corrió de boca en boca y encendió la esperanza de toda la comunidad.

Lee: Amor maternal, la medicina del alma contra el síndrome de abstinencia neonatal

Aunque los días han pasado, el asombro y la emoción permanecen intactos. La historia de esta madre y sus tres pequeños no solo refleja la alegría de una familia, sino también la fuerza de la vida y la importancia de la unión.

“Es una bendición que nos inspira a todos”, comentaron vecinos al enterarse del nacimiento múltiple, considerado un hecho poco común en la región.

Un recuerdo del milagro de la vida

El embarazo fue seguido de cerca por médicos y enfermeras del Centro de Salud de Pino Suárez 1ª Sección, quienes brindaron acompañamiento constante, por el riesgo que había desde la gestación hasta el parto.

Finalmente, los bebés llegaron al mundo en el Hospital de la Mujer de Villahermosa, bajo la atención de especialistas que garantizaron el bienestar de la madre y sus hijos.

“La llegada de estos tres bebés es un recordatorio de lo valioso que es proteger la salud y cuidar cada vida”, señaló la Jurisdicción Sanitaria de Tabasco, al reconocer el esfuerzo del personal de salud.

La familia y la comunidad celebran con gratitud

El nacimiento de los trillizos no solo trajo emoción a la familia Bernardo Olán, también movió los corazones de los vecinos.

Entre abrazos y felicitaciones, la ranchería se unió en muestras de cariño y solidaridad.

https://twitter.com/IMSS_Bienestar/status/1957480108198973665

La familia, ahora multiplicada por tres, comienza una nueva etapa rodeada de amor, apoyo y fe en el futuro.

En cada felicitación se reafirma un mensaje: la vida siempre encuentra caminos para florecer, incluso en los escenarios más inesperados.

Trillizos en Comalcalco: una bendición que inspira

Los tres pequeños representan más que un nacimiento extraordinario. Son un símbolo de esperanza para Tabasco y un llamado a valorar lo esencial: la salud, la familia y la vida.

“Este acontecimiento nos recuerda que cada vida es única y debe ser recibida con gratitud”, señaló personal médico de la comunidad.

La noticia se mantiene vigente, no solo porque tres bebés llegaron a alegrar un hogar, sino porque reaviva la fe en lo cotidiano.

En tiempos de incertidumbre, historias como esta recuerdan que aún existen motivos para celebrar la vida con esperanza y alegría.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH