“Estoy contento con los resultados de la consulta”; no fue un fracaso: AMLO

Jalisco.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar contento con los resultados de la consulta popular llevada a cabo el primero de agosto.

En conferencia de prensa, el primer mandatario felicitó a quienes participaron en esta consulta ciudadana porque es algo trascendente y no un fracaso.

“Es el inicio formal y legal de un proceso de participación ciudadana en el marco de la democracia participativa”, señaló.

Expresó que la democracia no se agota en las elecciones de diputados, gobernadores y Presidente de la República porque también existe la democracia participativa.

ESTOY CONTENTO CON LOS RESULTADOS

“Estoy contento con los resultados del día de ayer. Nunca había participado tanta gente en una consulta de las que se han registrado históricamente”, dijo.

También expresó que cualquier método democrático como la pasada consulta nunca es un fracaso porque la voluntad del pueblo es útil para resolver conflictos.

Sobre esta consulta que no es vinculante por no alcanzar el 40 por ciento de participación, dijo que eso no excluye la posibilidad de que haya juicios contra políticos.

López Obrador cuestionó al INE porque nunca tuvo entusiasmo para desarrollar esta consulta popular porque pudo haber solicitado apoyo de gobiernos estatales o municipales.