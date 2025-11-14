Estrategias para motivar a jóvenes para hacer las tareas

Ciudad de México.— Las tardes de tareas pueden resultar ser un reto para muchas familias. Padres y madres enfrentan discusiones diarias mientras intentaron motivar a sus hijos sin generar tensión adicional en casa.

La escena se repite con frecuencia: mochilas abiertas, suspiros agotados y miradas al reloj que marcan el inicio de una rutina complicada.

Especialistas en educación y psicología infantil explicaron que la resistencia ante los deberes no siempre proviene de la pereza. El cansancio, la frustración o el miedo al error también influyen.

La Teoría de la Autodeterminación, desarrollada por Edward Deci y Richard Ryan en 1985, señaló que la motivación aumenta cuando las personas se sienten autónomas, competentes y emocionalmente acompañadas.

Estos principios aplican directamente a los niños, según diversas investigaciones publicadas en Contemporary Educational Psychology.

Cuando los menores percibieron los deberes como una obligación impuesta, mostraron más resistencia. Sin embargo, estudios del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona indicaron que la motivación interna aumentó cuando los adultos ofrecieron apoyo emocional, explicaron el propósito de las actividades y evitaron juicios durante el proceso.

Motivar desde el sentido, no desde la presión

El uso de castigos o recompensas generó efectos inmediatos, pero no mejoró el interés por aprender. La Asociación Americana de Psicología reportó que la motivación extrínseca funciona a corto plazo, pero reduce la autonomía y debilita la confianza en las propias capacidades.

En cambio, ayudar a los niños a comprender para qué sirve cada actividad fortaleció su autoestima académica.

Preguntas sencillas, como “¿qué crees que intenta enseñarte este ejercicio?”, fomentaron reflexión y control interno.

Las familias también observaron avances cuando reconocieron logros pequeños y validaron las emociones detrás de la resistencia.

Acompañar sin presionar: claves que transforman la dinámica en casa

Expertos en desarrollo infantil del Child Mind Institute coincidieron en que cambios mínimos modificaron la disposición de los niños. Crear un pequeño ritual —música suave, una merienda o un ambiente tranquilo— ayudó a iniciar las actividades sin tensión. Esta práctica redujo la percepción de obligación y generó sensación de rutina compartida.

Más para leer: Mantener el orden en casa reduce estrés familiar

Ofrecer elecciones también mejoró la colaboración. Preguntar “¿prefieres empezar por matemáticas o lectura?” aumentó la participación, según un estudio del Centro de Investigación en Educación de Harvard, que analizó cómo la autonomía guiada fortalece la implicación infantil.

Valorar el esfuerzo resultó decisivo. La frase “me gusta cómo lo intentaste” impulsó más motivación que las correcciones constantes, de acuerdo con la línea de investigación de Carol Dweck sobre mentalidad de crecimiento. Los niños avanzaron mejor cuando recibieron retroalimentación enfocada en el proceso y no solo en el resultado.

Las pausas breves también marcaron diferencia. El National Institute of Child Health and Human Development señaló que la concentración infantil disminuye después de 20 minutos continuos. Permitir descansos activos —estiramientos o respiración— reactivó la atención sin conflictos.

Un ejemplo cotidiano que ilustra el cambio

Las familias observaron transformaciones cuando incorporaron pequeñas adaptaciones. Si un niño expresó dificultad con las sumas, algunos padres recurrieron a objetos cercanos, como coches o bloques, para convertir el ejercicio en una actividad manipulativa. Este enfoque práctico facilitó la comprensión y redujo la resistencia emocional.

La importancia del vínculo en el aprendizaje diario

Acompañar a los niños desde la calma reforzó el vínculo y generó un espacio seguro para equivocarse. Los especialistas destacan que la regulación emocional antecede al rendimiento académico.

Cuando los niños se sintieron escuchados y comprendidos, la disposición hacia los deberes mejoró de manera significativa.

JAHA