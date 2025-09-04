Estrés en México: cómo transformarlo en bienestar diario

Ciudad de México.- El estrés se consolidó como uno de los mayores problemas de salud en México. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señaló que más del 75 por ciento de la población vive bajo presión constante.
OCC Mundial reportó que al menos 40 por ciento de las personas ya enfrenta consecuencias físicas derivadas del estrés, como dolores musculares, fatiga crónica o insomnio.
Las extensas jornadas laborales y la exigencia diaria agudizan la situación.
Para Hugo Palafox, vicepresidente de Ciencia en Immunotec, el estrés es “la epidemia del siglo XXI”. Explicó que no solo afecta el bienestar emocional, también debilita el sistema inmune y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
El estrés no es un simple malestar pasajero.
Sus efectos impactan la productividad, las relaciones personales y la calidad de vida. Cuando se vuelve crónico, puede provocar ansiedad, depresión y desgaste físico severo.
Los especialistas coinciden en que prevenirlo requiere acciones diarias de autocuidado. En México, donde la presión laboral y económica es constante, atender el estrés significa apostar por un futuro más saludable y humano.
Estrategias para vivir con equilibrio.
Expertos recomiendan integrar prácticas sencillas y accesibles que permitan reducir la tensión cotidiana:
Técnicas de relajación. Respiración profunda, yoga o meditación ayudan a disminuir la ansiedad y mejorar la concentración.Adaptógenos y suplementación. Sustancias naturales como la rhodiola favorecen la resistencia al estrés, reducen la fatiga y equilibran el sistema nervioso.
Actividad física.
Caminar, correr o bailar estimula la liberación de endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad.
Pausas activas en el trabajo. Cinco minutos de estiramientos o respiración consciente durante la jornada mejoran el ánimo y aumentan la creatividad.
“El estrés forma parte de la vida diaria, pero podemos aprender a gestionarlo con hábitos saludables de alimentación, descanso, ejercicio y suplementación”, aseguró Hugo Palafox.
Especialistas advierten que, si los síntomas persisten, es fundamental acudir con un profesional de la salud. Reconocer el problema y buscar apoyo es un acto de autocuidado que abre la puerta a una vida más plena.
Cuando los hermanos educan: reglas, límites y responsabilidades en el hogar
Ciudad de México.— La relación con los hermanos es, en la mayoría de los casos, la más duradera a lo largo de la vida. Antes que la pareja y antes que los hijos, son los hermanos quienes comparten los primeros recuerdos y quienes, tras la partida de los padres, permanecen como lazos más sólidos. Así lo explica Edgardo Piedra, mentor matrimonial y familiar y director general de Yorkín School, al reflexionar sobre el papel de los hermanos en la formación de la persona y en la construcción de la vida familiar.
La primera escuela de convivencia
Edgardo Piedra subraya que la familia es la primera escuela donde se aprende a convivir, y en ella los hermanos ocupan un lugar central. Son los primeros compañeros de vida, aquellos con quienes se comparte la infancia y con quienes se establecen los primeros acuerdos y diferencias.
Las dinámicas varían según la etapa de desarrollo. Entre los 0 y 5 años los niños tienden a ser posesivos y poco dispuestos a compartir. De los 5 a los 11 años aparece con fuerza la idea de justicia, mientras que en la adolescencia predomina la búsqueda de identidad y autonomía. En esa etapa suele pedirse al hermano mayor que cuide a los menores, aunque él mismo se encuentra en pleno proceso de afirmar su individualidad.
El hermano cuidador en el hogar
El mentor matrimonial y familiar dijo que las circunstancias familiares llevan en ocasiones a que el hermano mayor quede a cargo de los más pequeños, mientras los padres deben ausentarse por motivos de trabajo. Piedra reconoce que no siempre es una situación deseada, pero responde a la realidad cotidiana de muchas familias.
En estos casos, recomienda que los padres establezcan reglas claras y que quede explícito que la responsabilidad final recae siempre en ellos. Los hermanos mayores pueden asumir tareas de cuidado durante tiempos específicos, pero sin ser sobrecargados con funciones que no les corresponden. Al mismo tiempo, los hermanos menores deben aprender a corresponder a esa responsabilidad con pequeños gestos de autonomía en la vida doméstica.
Conflictos y aprendizajes entre hermanos
Edgardo Piedra afirma que los conflictos forman parte natural de la convivencia y que, mientras no se ponga en riesgo la integridad física, emocional o espiritual de alguno de los hijos, es positivo que los hermanos aprendan a resolver sus diferencias de manera autónoma.
Cuando el desacuerdo se convierte en agresión o amenaza contra el más débil, entonces sí corresponde la intervención de los padres. Sin embargo, en la mayoría de los casos es enriquecedor que los hijos lleguen a acuerdos propios, porque ese aprendizaje será útil en su vida adulta, en el trabajo y en la relación de pareja.
Piedra define la relación entre hermanos como una escuela de negociación, donde se aprende que si uno gana, todos pueden ganar. La familia, dice, debe entenderse como un equipo en el que cada miembro aporta al bienestar común.
Los errores más comunes de los padres
Entre los errores frecuentes al mediar entre hermanos, Piedra menciona la sobreprotección, especialmente hacia el menor, y la falta de límites claros. No siempre el hijo menor es la víctima ni el mayor quien lleva ventaja. Los temperamentos y las personalidades influyen en la manera en que se desarrollan los conflictos.
Los límites, añade, son necesarios porque marcan caminos y consecuencias, elementos fundamentales para el desarrollo. Son además una preparación para la vida adulta, donde cada decisión tiene efectos y responsabilidades.
El tema del hijo favorito
Un estudio realizado por la Universidad de Cornell encontró que tres de cada cuatro padres reconocen haber tenido un hijo favorito. Piedra considera que cada hijo ocupa un lugar especial y diferente en el corazón de los padres, y que no se trata de favoritismo sino de atender a las necesidades de cada momento.
Un hijo que atraviesa una ruptura sentimental, una dificultad académica o un problema personal requiere más atención temporalmente. Esa cercanía no significa preferencia permanente, sino respuesta a una situación concreta que exige mayor apoyo.
Roles que marcan la vida
El hermano mayor suele asumir la responsabilidad del cuidado. El hermano del medio puede encontrarse en la posición de mediador o de equilibrio. El menor, con frecuencia, recibe atenciones adicionales, pero también enfrenta el reto de conquistar autonomía. Todos estos roles, según Piedra, configuran la manera en que se desarrolla la vida familiar y se fortalecen los lazos de fraternidad.
La relación entre hermanos es un lazo que atraviesa la infancia, la adolescencia y la vida adulta. Puede transformarse en complicidad, en apoyo o en reto constante, pero siempre permanece como una huella profunda. Preparar a los hijos para entender la diversidad de roles, resolver conflictos y asumir responsabilidades en equilibrio con su edad y madurez es, en palabras de Edgardo Piedra, una tarea de la familia como primera escuela de vida.
Crédito digital alivia la presión de regreso a clases en México
Ciudad de México.- El regreso a clases vuelve a ser un momento decisivo para millones de familias mexicanas. El 96% reporta que este gasto presiona de forma intensa su economía, según el Estresómetro de Tala 2025.
El informe mostró que los principales gastos fueron útiles escolares (74%), uniformes (68%) y colegiaturas (60%).
A ellos se sumaron pagos invisibles como transporte, internet y alimentos.
Además, 97% de las personas percibió un alza generalizada de precios respecto a 2024, lo que acentuó el desafío de cubrir las necesidades escolares sin sacrificar alimentación, renta o salud.
Decisiones financieras en casa.
Frente a este panorama, las familias mexicanas adoptaron estrategias diversas. El 61% usó parte de sus ahorros, mientras 54% buscó ofertas para reducir costos.
Sin embargo, 76% debió recortar gastos como vacaciones, salud o entretenimiento para atender las compras escolares. La planificación previa sigue siendo limitada: solo 27% reutilizó uniformes o útiles del año anterior.
El crédito digital se posiciona como una alternativa distinta al financiamiento tradicional. Su rapidez y flexibilidad permiten cubrir gastos escolares inesperados sin trámites largos.
“El crédito digital puede ser útil si se utiliza con conocimiento y buena planeación”, afirmó Óscar Rosado, presidente de la Condusef.
Rosado, señaló que es fundamental revisar condiciones y verificar que las plataformas estén reguladas para evitar fraudes.
El estudio también evidenció que las familias buscan más que soluciones inmediatas.
Quieren construir un futuro financiero más estable, donde la educación no se vea interrumpida por falta de recursos.
“En Tala sabemos que la educación de los hijos no puede ponerse en pausa por falta de dinero”, dijo David Lask, director general de Tala en México.
Agregó que el crédito digital busca dar financiamiento responsable a quienes lo requieren, en el momento en que más lo necesitan.
El regreso a clases no debe significar ansiedad ni endeudamiento excesivo. Con educación financiera, herramientas digitales y acceso responsable al crédito, las familias mexicanas pueden enfrentar este reto con mayor tranquilidad y previsión.
Hermanos: compañeros de vida que enseñan a amar y reconciliarse
Ciudad de México.— La relación entre hermanos es uno de los vínculos más intensos y permanentes que puede experimentar una persona. No solo se trata de compartir la infancia, sino de un lazo que acompaña la construcción de la identidad y marca la forma en que cada individuo se relaciona con el mundo.
Un lazo que permanece en el tiempo
La especialista en neurociencia y maestra de Educación Infantil, Eliana Delacour, explica que los hermanos son los primeros compañeros de vida después de los padres. Con ellos se aprende a socializar, negociar, competir y reconciliarse. Este espacio de convivencia se convierte en la primera escuela emocional, donde se forjan habilidades que después se trasladan al ámbito laboral, social y familiar.
El vínculo fraterno también influye en la autoestima y en la manera de afrontar los conflictos. Las experiencias compartidas a lo largo de la vida marcan la forma en que cada uno observa el entorno, construye su mirada personal y se prepara para los futuros roles de maternidad o paternidad.
El papel de la familia en la unión de hermanos
La familia cumple un rol decisivo para que el lazo entre hermanos se fortalezca con amor y respeto. Entre las acciones que pueden favorecer una buena relación se encuentran:
Impulsar la comunicación en el hogar con escucha activa
Atender las necesidades individuales de cada hijo con tiempos exclusivos
Fomentar el compañerismo, los juegos y las experiencias compartidas
Evitar comparaciones que generen rivalidad y competitividad negativa
Dar espacio para que los hermanos resuelvan sus diferencias con autonomía, interviniendo solo como mediadores cuando sea necesario
Brindar herramientas de resolución de conflictos de forma constructiva
De acuerdo con Eliana Delacour, esstas prácticas permiten que cada hijo se sienta valorado y comprendido, sin perder de vista que cada uno es único e irrepetible.
Un vínculo que enseña para toda la vida
La especialista detalló que el amor entre hermanos no se impone, se cultiva. La convivencia diaria, acompañada de comunicación y respeto, da forma a una relación que suele trascender la infancia y mantenerse a lo largo de los años.
“Amor, comunicación y respeto son la clave para que el vínculo entre hermanos perdure en el tiempo”, resume Delacour.
La relación fraterna, con sus luces y sombras, es una de las primeras lecciones de vida. En ella se aprende a compartir, a confrontar, a reconciliarse y, sobre todo, a acompañar.
Agua en la vida del bebé: cuándo y cómo comenzar
Ciudad de México.— El momento en que un bebé inicia su alimentación complementaria a los seis meses abre un mundo de descubrimientos. Entre nuevos sabores y texturas, aparece una necesidad vital: la incorporación del agua como parte de su dieta diaria, una práctica que favorece su salud y que lo acompañará durante toda su vida.
La leche materna y la transición a nuevos líquidos
Desde el nacimiento, la leche materna es la fuente principal de hidratación. Sin embargo, cuando se integran nuevos alimentos el organismo del bebé requiere líquidos adicionales. El agua ayuda a que la digestión sea más ligera, previene el estreñimiento, regula la temperatura corporal y contribuye al buen funcionamiento de los riñones, sobre todo en climas cálidos donde la pérdida de líquidos es mayor.
“Introducir pequeñas cantidades de agua desde pequeños también marca el inicio de un hábito importante que debe continuar a lo largo de su crecimiento”, mencionó Carolina Muñiz, experta en nutrición de agua Gerber.
Cantidades seguras y progresivas
La Organización Mundial de la Salud recomienda que a partir de los seis meses los bebés consuman entre 60 y 120 mililitros de agua pura al día. Esta cantidad puede ajustarse según las condiciones del clima y las necesidades de cada niño. El inicio debe ser gradual y nunca debe sustituir la leche materna, que continúa siendo el alimento fundamental durante el primer año.
Agua libre de sodio, la elección adecuada
La maduración de los riñones en los primeros meses de vida exige cuidados especiales. El exceso de sodio puede ser dañino para su salud renal y cardiovascular, por lo que es fundamental elegir agua libre de este mineral. La sal que ya contienen la leche y los alimentos naturales es suficiente para el organismo del bebé, por lo que se recomienda evitar cualquier adición de sodio hasta cumplir al menos un año.
Señales de hidratación en los bebés
Observar al pequeño es clave para identificar su nivel de hidratación. Pañales húmedos de manera constante, lágrimas al llorar, piel suave, buen descanso y menor irritabilidad son señales de que está recibiendo suficiente líquido.
Hábitos que se construyen desde la infancia
Los hábitos de hidratación se consolidan con repetición y ejemplo. Ofrecer agua pura en horarios regulares, después de la comida o durante el juego, y evitar bebidas azucaradas, ayuda a que el bebé reconozca el agua como su bebida principal. Endulzarla o sustituirla por otras opciones puede generar una preferencia por el sabor dulce desde edades tempranas y aumentar riesgos de salud en el futuro.
