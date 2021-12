EU está en su derecho de dar recompensa por hijos de “El Chapo” Guzmán: AMLO

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que confía en la honestidad del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Saldívar, pero no así en algunos magistrados o jueces entre los que aún prevalece la corrupción.

“Lo que tiene que ver con la actuación del presidente de la Corte sin duda, se puede decir que se actúa con honestidad, él es un hombre honesto, íntegro, honrado, no podría decir lo mismo de otros ministros y tampoco de magistrados o de jueces y no quiero generalizar… seguir limpiando, no sólo el poder Judicial, el poder Ejecutivo porque la corrupción estaba arraigada”.