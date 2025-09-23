Expertos analizan alcances y retos de la objeción de conciencia en la práctica médica

Ciudad de México.- La objeción de conciencia en medicina, entendida como la excepción individual de los profesionales de la salud a realizar procedimientos que contravengan sus principios éticos, fue el eje de un encuentro de alto nivel organizado por la Academia Nacional de Medicina de México y el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia.
La sesión reunió a expertos en derecho y medicina para analizar los alcances legales, bioéticos y clínicos de este recurso, cuya claridad resulta esencial para la práctica médica y la protección de los derechos de pacientes y profesionales en México.
Encuentro académico para abrir el diálogo.
La jornada estuvo coordinada por el doctor Víctor Saúl Vital Reyes, presidente del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia y abrió con la participación del doctor Raúl Carrillo Esper, presidente de la mesa directiva de .
Mismo, quien planteó la relevancia de un tema que atraviesa dimensiones clínicas, legales y éticas.
Por su parte, el doctor José Antonio Moreno Sánchez abordó los retos postmodernos en la ginecobstetricia; mientras que la doctora María de la Luz Casas Martínez expuso sobre la libertad religiosa, ideológica y de conciencia.
A su vez, el doctor Alberto Patiño Reyes explicó el estatus jurídico de la objeción de conciencia en México.
En tanto el doctor Agustín Herrera Fragoso presentó un formato legal que puede servir a los médicos que decidan ejercer este derecho.
Alcances y retos en la práctica profesional.
El análisis de los especialistas reveló que muchos profesionales de la salud desconocen los alcances legales de la objeción de conciencia.
Situación que puede derivar en consecuencias laborales y jurídicas graves.
Ante ello, la Academia recordó su papel como órgano consultivo del Gobierno Federal y anunció que de esta sesión surgirá un documento de posicionamiento que orientará al sector salud en el manejo de este derecho.
Formación y defensa de derechos.
Asimismo, los especialistas coincidieron en que el debate trasciende lo clínico, pues involucra también la bioética, la formación de futuros médicos y la defensa de los derechos humanos básicos.
En un contexto social en constante cambio, se llamó a fortalecer la preparación académica en este tema y a ofrecer herramientas claras a los profesionales en activo.
Continuidad y compromiso.
El encuentro demostró la importancia de unir esfuerzos académicos e institucionales para enfrentar los dilemas éticos de la medicina contemporánea.
Así como abrir espacios de diálogo que fortalezca la práctica médica y la confianza entre médicos, pacientes y autoridades de salud.
Finalmente coincidieron en que difundir información de objeción de conciencia que ayuda a médicos en su formación, así como especialistas en activo.
Además de una práctica humana y respetuosa de la dignidad de cada persona.
¿Cuánto cuesta un niño? Alerta por trata de menores en México
Ciudad de México.– El reciente caso de La Diabla, una mujer detenida en Ciudad Juárez y liberada poco después, sacó a la luz la crudeza del tráfico o trata de menores en México. Según versiones periodísticas locales, la mujer contactaba a mujeres embarazadas en su tercer trimestre con falsas promesas de empleo, las sometía a cesáreas rudimentarias y entregaba a los recién nacidos al otro lado de la frontera para venderlos como hijos. Una trama que parece salida de una película de terror, pero que ocurre en pleno 2025.
A propósito del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, la especialista Paulina Amozurrutia, directora de Unión Mujer, advierte que este delito no es un fenómeno aislado, sino una de las formas más graves de esclavitud moderna.
La esclavitud moderna
“La trata es la esclavitud moderna y hoy tenemos un caso gravísimo que he titulado ¿Cuánto cuesta un niño? Un hijo tiene derecho a un padre. Un ser humano nunca es un objeto de venta, es un sujeto de derechos”, subrayó Amozurrutia en su colaboración semanal para tv que compartió en redes sociales.
De acuerdo con la especialista, 68 % de las víctimas de trata son mujeres y niños utilizados con fines de explotación sexual. El resto son obligados a mendicidad forzada, trabajos indignos o tráfico con fines de adopción ilegal.
La impunidad del silencio
Paulina Amozurrutia denuncia que en ciudades como Juárez hay zonas donde “todos saben” que existe trata: “Nadie entra, nadie dice nada. Hasta este crimen organizado que llega a estos límites que terminan como una película de terror”.
La directora de Educación con Rumbo, insiste en que el problema no se limita a quienes operan las redes criminales, sino a quienes consumen:
“Lo peor es que hay personas que lo consumen, que hay personas que dicen ‘sí quiero comprar un niño mexicano’”.
El último eslabón: la sociedad
Para Amozurrutia, el círculo de la trata no se cierra en los criminales, sino en los consumidores de pornografía, prostitución o incluso quienes buscan un hijo “a cualquier costo”.
“Todas las personas que están dentro, ya sea que cooptaron al ser humano, que lo tienen en trata o que consumieron la pornografía, la prostitución, la mendicidad, son parte de este círculo”.
Frente a la pasividad del Estado, la especialista llama a construir un escudo de protección para los niños, que pasa por educar, prevenir y denunciar.
“Debemos hablar con nuestros niños, una niña tiene que preferir sentirse segura a ser amable. Decirles que el miedo te hace entender que hay algo en donde tienes que correr, gritar y hablar con el adulto responsable”.
Además, señala la urgencia de la denuncia ciudadana: “La falta de denuncia activa es parte del problema. Hoy desgraciadamente tenemos que empezar a pensar que las cosas son para usarse y los humanos para amarse. No nos equivoquemos”.
En México no hay cifras actualizadas de trata de personas en 2024, lo que refleja la opacidad oficial. Sin embargo, organismos como Fundación Freedom, señala que, después del narcotráfico, la trata es el segundo negocio ilegal más lucrativo en el país.
El caso de Ciudad Juárez recuerda que los niños son los más vulnerables en esta red de esclavitud moderna. La pregunta de Paulina Amozurrutia, ¿cuánto cuesta un niño?, no busca una respuesta, sino despertar la conciencia colectiva frente a un crimen que roba la dignidad, la infancia y la vida misma.
Salud mental en secundarias y preparatorias: psicólogos actúan ante señales de riesgo en jóvenes
Ciudad de México.— En un contexto donde la prevención del suicidio y la atención temprana de la depresión son vitales, la Ciudad de México impulsa un esfuerzo para cuidar la salud emocional de los adolescentes. A través del programa “Vida Plena, Corazón Contento”, se busca convertir a las escuelas en espacios de paz, convivencia y alegría, donde cada estudiante encuentre apoyo y acompañamiento frente a los retos que enfrenta.
El acompañamiento profesional, el trabajo con las familias y las acciones de seguridad en los planteles marcan un camino hacia escuelas más humanas y protectoras.
Profesionales en salud mental dentro de las escuelas
La jefa de gobierno, Clara Brugada explicó que 200 profesionales de salud trabajan de manera exclusiva en secundarias y preparatorias de la Ciudad de México, estos fueron seleccionados entre cinco mil aspirantes, lo que garantiza la preparación de un equipo altamente capacitado.
Estos especialistas ofrecen atención directa a los jóvenes, con el objetivo de prevenir la violencia, atender casos de depresión y reducir riesgos de suicidio. Actualmente el programa está presente en 153 planteles de nivel medio superior y se prepara su incorporación en escuelas de la UNAM.
Atención integral para alumnos, docentes y familias
La secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, explicó que el programa se desarrolla en todas las secundarias y preparatorias de la ciudad mediante visitas semanales, talleres, sesiones individuales y grupales. Se busca construir un entorno de convivencia sin violencia, además de identificar a estudiantes que requieren atención especializada y canalizarlos oportunamente.
De acuerdo con la funcionaria, más de 250 mil personas han recibido apoyo, incluyendo a alumnos, maestros y padres de familia. Esto refuerza la idea de que la salud emocional debe abordarse de manera comunitaria y no individual.
Seguridad afuera de las escuelas
Además de la atención psicológica, el gobierno de la Ciudad de México mantiene el Programa Auxilio Escolar, que coloca servidores públicos en las salidas de las escuelas durante la noche. Su tarea es vigilar que los estudiantes se retiren en calma y, en caso necesario, solicitar apoyo policial de inmediato.
Con esta medida, las incidencias en el entorno de los planteles se redujeron en 60 por ciento, lo que representa un avance significativo para la tranquilidad de las familias.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
UNAM pide a docentes y padres acompañar a jóvenes ante crisis y violencia escolar
Ciudad de México.— La Universidad Nacional Autónoma de México enfrenta uno de los episodios más dolorosos de su historia reciente. Un estudiante perdió la vida y un trabajador resultó herido en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, tras un ataque ocurrido dentro de las instalaciones.
El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, expresó su solidaridad con la familia del estudiante Jesús Israel, de 16 años, asesinado en el estacionamiento del plantel y manifestó su respaldo al trabajador agredido, quien permanece en recuperación.
Revisión de protocolos y seguridad en planteles
Tras los hechos, el rector instruyó a la Secretaría General convocar de inmediato a la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario. El objetivo es revisar los protocolos de seguridad del plantel y redoblar esfuerzos para que todos los espacios universitarios se mantengan seguros y libres de violencia.
Lomelí indicó que este proceso requiere la participación de toda la comunidad universitaria y la coordinación con los distintos niveles de gobierno para avanzar en la construcción de ambientes escolares de paz.
No dejarse vencer
El rector exhortó a sus estudiantes a no dejarse vencer por la adversidad y a buscar el acompañamiento de sus docentes, tutoras y tutores en momentos de ansiedad o cuando enfrenten problemas que no sepan cómo resolver.
Asimismo, Lomelí Vanegas recordó que la institución dispone de programas de orientación, atención psicológica y apoyo con perspectiva de género, diseñados para atender a la comunidad universitaria en situaciones de riesgo emocional o personal.
A las madres y padres de familia se les hizo un llamado para conocer estos programas y motivar a sus hijas e hijos a utilizarlos en beneficio de su formación integral. El rector subrayó que la participación de las familias y de todo el personal académico y administrativo es un paso indispensable para consolidar una comunidad empática y resiliente en todos los sentidos.
Llamado a la construcción de paz
El rector de la UNAM reiteró la condena a la violencia y pidió la colaboración de estudiantes, personal académico y administrativo para establecer condiciones de prevención y construir espacios seguros.
Afirmó que cerrar el camino a la violencia requiere anticipar los problemas y actuar de manera conjunta, con una acción decidida frente a los desafíos que enfrenta la comunidad universitaria.
Tragedia en el CCH Sur
El lunes, un estudiante perdió la vida y un trabajador resultó herido al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur. El agresor, integrante de la comunidad universitaria, fue detenido y se encuentra bajo custodia policial en un hospital capitalino.
La causa de muerte del estudiante fue una herida ocasionada por un instrumento punzocortante en el cuello. El ataque sucedió en el estacionamiento del plantel cuando el agresor golpeó a Jesús Israel y después lo lesionó con una guadaña.
La víctima se encontraba en compañía de su novia, quien logró ponerse a salvo gracias a la intervención del trabajador que enfrentó al atacante. Sin embargo, en el forcejeo también resultó herido.
El agresor, identificado como Lex Ashton, de 19 años, intentó escapar arrojándose desde un segundo piso, lo que le provocó fracturas en ambas piernas. Actualmente se encuentra hospitalizado bajo custodia policial.
Muerte de adolescente destapa riesgos médicos y omisiones en cirugías a menores
Durango.— El fallecimiento de Paloma Nicole Arellano, de 14 años, ocurrido el 20 de septiembre en una clínica privada de Durango, generó la apertura de una investigación judicial y un debate sobre la práctica de cirugías estéticas en menores de edad.
Línea de tiempo del caso
El 11 de septiembre, Paloma Yazmín Escobedo Quiñónez, madre de Paloma Nicole informó a su padre, Carlos Said Arellano, que viajarían a la sierra de Durango debido a que la adolescente había dado positivo a Covid-19 en la escuela. El padre no tuvo más comunicación con la menor por varios días.
El 12 de septiembre, la joven ingresó a la Clínica Santa María, en Durango capital, donde fue sometida a un aumento mamario, liposucción y lipotransferencia, procedimientos autorizados por su madre y practicados por el cirujano Víctor Manuel Rosales Galindo, pareja de la madre.
Tras la cirugía, la adolescente presentó complicaciones: paro cardiorrespiratorio, inflamación cerebral y colapso circulatorio. Fue inducida a coma e intubada en terapia intensiva.
El 15 de septiembre, el padre fue notificado de que su hija se encontraba grave en el hospital. Al llegar, la encontró conectada a un respirador, sin conocer aún que había sido operada.
El 19 de septiembre los médicos intentaron desintubarla, pero esa misma noche su estado empeoró. Finalmente, el 20 de septiembre fue declarada con muerte cerebral y se procedió a la desconexión.
Descubrimiento en el funeral y denuncia
Durante el funeral, el padre observó en el cuerpo de su hija implantes mamarios y huellas de cirugía reciente. Posteriormente acudió a la Fiscalía de Durango para presentar una denuncia y solicitar la necropsia de ley.
El examen preliminar confirmó edema cerebral y daños pulmonares. La causa definitiva de la muerte será determinada mediante un dictamen patológico especializado que requiere entre 10 y 20 días de análisis.
Investigación judicial en curso
La Fiscalía General del Estado de Durango abrió una carpeta de investigación para esclarecer el fallecimiento. Se indagan posibles delitos de omisión de cuidados y homicidio culposo.
Se revisan los consentimientos firmados y el expediente clínico, así como la actuación del personal médico y administrativo de la clínica. La fiscal general Sonia Yadira de la Garza informó que el proceso se realizará con imparcialidad.
Contexto nacional
En los últimos tres años, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha clausurado 97 clínicas clandestinas en México: 48 en Ciudad de México, 29 en el Estado de México y el resto en otras entidades.
Riesgos médicos señalados por organismos internacionales
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha advertido que las cirugías estéticas en menores de edad representan altos riesgos debido a que el cuerpo aún está en desarrollo. Entre las complicaciones reportadas se encuentran fallas circulatorias, infecciones y secuelas físicas y psicológicas.
Cirugías estéticas en adolescentes: una alerta urgente para padres
La presión por alcanzar estándares de belleza ha puesto a los adolescentes frente a un riesgo creciente: someterse a cirugías estéticas a edades tempranas. El sitio web de la Dra. María Yagües, Cirujana Plástica, advierte que el auge de estas prácticas, impulsadas por redes sociales y medios de comunicación, puede tener consecuencias físicas, emocionales y psicológicas irreversibles.
La influencia de las redes sociales y los modelos de belleza
La exposición diaria a imágenes idealizadas en plataformas digitales y medios tradicionales ha generado en muchos adolescentes la percepción de que deben modificar su cuerpo para ser aceptados. Este fenómeno alimenta inseguridades y presiona a los jóvenes a buscar soluciones inmediatas a través de la cirugía, sin considerar los riesgos asociados a su edad y etapa de desarrollo.
El papel insustituible de los padres
En este escenario, la participación de los padres es decisiva. Informarse sobre los procedimientos, dialogar abiertamente con sus hijos y acompañarlos en la toma de decisiones es una medida esencial para prevenir riesgos. La construcción de una autoestima sólida y realista en casa puede marcar la diferencia frente a la presión social.
Formación y experiencia del cirujano
Antes de cualquier intervención, resulta clave verificar la trayectoria del especialista. Solo un cirujano plástico acreditado puede ofrecer garantías mínimas de seguridad. Sin embargo, incluso bajo supervisión profesional, los adolescentes enfrentan un mayor nivel de vulnerabilidad física y emocional en comparación con los adultos.
Riesgos médicos y emocionales
Las cirugías estéticas no están exentas de complicaciones. Entre los riesgos más comunes se encuentran infecciones, hematomas, reacciones adversas a la anestesia y resultados insatisfactorios. En adolescentes, estos riesgos pueden intensificarse debido a que sus cuerpos aún están en desarrollo. Además, las consecuencias emocionales, como frustración o insatisfacción con los resultados, pueden derivar en problemas más profundos de autoestima y salud mental.
La madurez emocional como factor determinante
Evaluar la preparación psicológica del adolescente es un paso que no puede omitirse. El sitio web de la Dra. María Yagües explica que la cirugía no debe ser vista como una salida a problemas de inseguridad personal. La madurez emocional y la fortaleza psicológica deben analizarse de manera profesional antes de considerar cualquier procedimiento quirúrgico.
Necesidad de regulaciones claras
El aumento de cirugías en menores plantea la urgencia de establecer leyes específicas. Limitar la edad para ciertos procedimientos, exigir licencias profesionales y supervisar los centros médicos son medidas básicas para proteger a los adolescentes. Sin una regulación adecuada, la puerta queda abierta al intrusismo médico y a prácticas que ponen en riesgo la salud y la vida de los jóvenes.
Apoyo emocional y educación sobre autoestima
El sitio web de la Dra. María Yagües explicó que más allá de la vigilancia legal, los adolescentes requieren acompañamiento emocional. Fomentar la aceptación de la propia imagen y fortalecer la confianza personal son pilares para evitar decisiones apresuradas. Recordar que la belleza no depende de la conformidad con estereotipos, sino de la autenticidad, resulta fundamental en esta etapa de la vida.
