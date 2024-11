Extranjeros se sienten más seguros en México tras el triunfo de Trump en Estados Unidos

Por: Germán Díaz Hampshire

Ciudad de México.- Con el triunfo de Donald Trump en los comicios electorales de la Unión Americana, las reacciones de la comunidad estadounidense.

En México, especialmente en la CDMX no se hicieron esperar y hay división de opiniones, pero también sorpresivas declaraciones, pues hay quienes aseguran sentirse más tranquilos en tierras mexicanas.

Siete24.mx se dio a la tarea de llevar a cabo un sondeo por algunas zonas de la Ciudad de México donde la comunidad estadounidense ha crecido de manera inconmesurable y tambien con extranjeros de otras nacionalidades.

“En México me siento más seguro”.

Luke, un ciudadano estadounidense residente en la Ciudad de México y originario de Michigan, dijo sentirse optimista con el regreso.

Con Donald Trump a la Casa Blanca, pues percibe que impactará de manera positiva a la economía, en tiempos en los que “estamos volviéndonos más pobres en Estados Unidos”.

“Yo soy optimista con la llegada de Trump y, como saben, subió desde un 15% hasta un 40% la preferencia de los latinos con Donald Trump, de hecho ganó en Miami.

Me parece que habrá una buena presidencia. El único grupo que no mejoró con Trump son los blancos, así que con Trump no hay un problema de racismo y además percibo que la economía va a mejorar”, destacó el residente nortamericano en la CDMX.

Por increíble que parezca, Luke comentó que se siente más tranquilo en la CDMX y advirtió que en Estados Unidos está creciendo la inseguridad, especialmente en ciudades como San Francisco y Seattle y agregó que en Colorado, el crimen organizado se está apoderando de las casas, invadiéndolas a punta de armas de fuego.

“En la Ciudad de México son mucho mas civilizados que en Estados Unidos”, resaltó Luke.

Con relación a las amenazas de Trump de incrementar en 25% los aranceles de la importaciones de México, Luke fue enfático al dejar en claro que el presidente electo de Estados Unidos quiere apoyar a la industria local, aunque reconoce que los mexicanos son los principales socios comerciales de la Unión Americana.

“México es el principal socio y el que tiene más acuerdos económicos con Estados Unidos, entonces es el país más importante para intercambios en ambas direcciones. México es muy aliado y con China es muy diferente. Me encanta China, pero de manera política es más complicado. Trump no va a querer ‘matar’ la relación con los países latinos”, concluyó el ciudadano estadounidense.

Temen por una política “fascista”.

Sophia, una ciudadana inglesa que actualmente radica en Barcelona, España, pero que se encuentra de vacaciones en la Ciudad de México.

La turista internacional manifestó su rotundo rechazo al triunfo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

¿La razón?

Sophia advierte que el regreso de Trump a la silla presidencial del país más poderoso del mundo tendrá efectos negativos, especialmente en materia de inmigración.

“Como mujer, estoy muy preocupada por el giro hacia la extrema derecha y el fascismo y las ideologías políticas que eso conlleva. Tanto odio, tanta violencia”, advirtió la ciudadana inglesa para Siete24.mx.

La originaria de Gran Bretaña también compartió su preocupación por el conflicto bélico entre Israel y Palestina, pues considera que Donald Trump seguirá financiando la guerra que tiene devastada a la Franja de Gaza.

“Seguirán financiando eso. Y creo que estoy muy preocupada por el pueblo palestino en este momento. Esto no parece tener fin” , advirtió Sofía.

Finalmente, la ciudadana inglesa mostró su preocupación por México, pues considera que será uno de los países más afectados.

Sobre todo por la política migratoria de Trump y la imposición de aranceles al 25% a las importaciones mexicanas.

“Se vienen tiempos muy malos”, concluyó la entrevistada.

