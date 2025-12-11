Felipe Monroy: León XIV podría conectar a toda América bajo la experiencia guadalupana

Ciudad de México.- México se prepara para un 12 de diciembre atípico, no sólo por los 494 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, sino porque será la primera celebración guadalupana bajo el pontificado de León XIV, un papa estadounidense con larga trayectoria pastoral en América Latina.
Felipe Monroy, director de VCNoticias y especialista en información religiosa,
advirtió que este contexto “podría conectar a todo el continente americano bajo la experiencia guadalupana”, como una señal que redefine las expectativas para México.
Un papa del continente y una fiesta que marcará ruta
Monroy explicó que la combinación del origen norteamericano del pontífice y su servicio pastoral en Perú abre una lectura distinta para esta celebración.
“El papa León XIV podría tener un énfasis muy particular sobre un pragmatismo pastoral que involucra el caminar con la Virgen de Guadalupe”, afirmó el experto en temas eclesiásticos, en entrevista con SIETE24 Noticias.
Ese enfoque, añadió, lo aleja del simbolismo y lo acerca a la experiencia real del creyente latinoamericano.
El especialista sostuvo que León XIV retoma dos líneas del papa Francisco: la cercanía pastoral y el acompañamiento a los marginados.
“El acontecimiento guadalupano tiene esta dimensión pragmática, creo que alineará su mensaje con una Iglesia cercana a los migrantes, indígenas, pobres y a quienes están en minoridad”, indicó.
494 años después: evolución, identidad y una prenda que sigue inquietando
A casi cinco siglos del evento del Tepeyac, el análisis académico y eclesial ha cambiado.
“La comprensión histórica ha pasado de la incredulidad inicial a un reconocimiento sobre su impacto en el desarrollo del pueblo mexicano”, comentó Monroy.
Recordó que “no se puede entender la historia del pueblo mexicano sin la presencia de la Virgen de Guadalupe”.
En esta explicación entra un elemento clave: la tilma.
El director de VCNoticias detalló que la Iglesia mantiene prudencia extrema sobre el ayate original donde, según la tradición, quedó impresa la imagen.
“No se han hecho más estudios sobre la tilma original de Juan Diego, donde se imprimió la imagen de la Virgen de Guadalupe”, señaló.
Explicó que la tilma es una prenda indígena hecha de fibras naturales como el maguey, usada como manto o capa. Su conservación es considerada atípica, pues “la fibra natural es biodegradable” y, pese al paso de los siglos, la imagen permanece con estabilidad sorprendente.
El especialista recordó que los estudios científicos más serios, entre 1979 y 2010, documentaron “diversas anomalías” en la composición pictórica, ausencia de pigmentos tradicionales y zonas intervenidas siglos después, como la luna del ayate.
Aun así, recalcó que el centro no es la imagen, sino el “acontecimiento guadalupano” y su fuerza en la identidad mexicana.
México actual: exclusión, violencia y un mensaje que sigue resonando
Para Monroy, el mensaje espiritual del Tepeyac conserva vigencia en un país marcado por tensiones sociales, migración y desigualdad.
“El mensaje guadalupano resuena por la mirada de María hacia los excluidos, por los migrantes, por los débiles e incluso por los no nacidos”, afirmó.
Explicó que esa fuerza simbólica interpela a creyentes que buscan reconstruir comunidad y moral cívica en un entorno de polarización.
Insistió que la Virgen funciona como un elemento de unidad cultural más allá del ámbito religioso, incluso entre quienes no se identifican como católicos.
Rumbo al 2031: la Iglesia acelera su agenda continental
La conmemoración de este año también se inserta en la Novena Continental Guadalupana, un proceso de nueve años rumbo al medio milenio de las apariciones en 2031.
Monroy explicó que el Episcopado Mexicano estableció una comisión especial para coordinar actividades en todo el continente: conferencias, peregrinaciones, convenios pastorales y acciones sociales.
El programa se articula con otra hoja de ruta clave: el Proyecto Global de Pastoral 2031–2033, diseñado por los obispos mexicanos como respuesta a los llamados del papa Francisco.
De acuerdo con Monroy, este proyecto impulsa “una Iglesia pobre para los pobres, cercana a los jóvenes y renovada en sus estructuras”, y se presentará ante la Virgen como parte del camino hacia el medio milenio.
Expectativa por un gesto papal
Aunque aún no existe anuncio oficial, Monroy recordó que León XIV ya expresó su deseo de visitar la Basílica.
“El papa manifestó su inquietud de visitar a la Virgen de Guadalupe”, señaló el especialista y añadió que una fecha tentativa sería en 2031.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
México
Juventud alerta: escuelas buscan frenar riesgos de radicalización digital
Ciudad de México.— La expansión de riesgos emocionales dentro de los entornos escolares obliga a revisar los sistemas de acompañamiento para estudiantes de todas las edades. La preocupación por nuevas formas de radicalización digital, que involucran a jóvenes con altos niveles de ansiedad y aislamiento, llevó al Congreso de la Ciudad de México a pedir a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación un fortalecimiento inmediato de los mecanismos de atención psicológica en planteles educativos.
Una problemática que supera el acoso escolar
El crecimiento de espacios virtuales donde circulan mensajes de odio ha generado inquietud en instituciones educativas que enfrentan manifestaciones de violencia asociadas al fenómeno conocido como “incel”, que refiere al involuntary celibate (célibe involuntario), así como de los actos de agresión y suicidio vinculados a esta conducta.
La inquietud se acentuó por el caso ocurrido el 22 de septiembre de 2024 en el CCH Sur, donde un estudiante perdió la vida y un trabajador resultó herido. El agresor difundía mensajes vinculados a grupos “misóginos” y de violencia digital, lo que exhibe un escenario complejo que deja atrás expresiones tradicionales de acoso.
Crisis emocional entre estudiantes
El incremento de casos de ansiedad entre personas jóvenes muestra un entorno que afecta la convivencia escolar y familiar. Datos expuestos en el Congreso de la Ciudad de México indican que más de la mitad de la población juvenil en la Ciudad de México vive episodios de ansiedad y que el suicidio avanza como segunda causa de muerte en estudiantes universitarios. Instituciones como la UNAM y el IPN han registrado esta tendencia que coloca la salud mental como un tema urgente para planteles y autoridades.
Comunidades que captan a jóvenes vulnerables
La presencia de la subcultura incel en plataformas digitales plantea un desafío para equipos educativos que observan cómo estudiantes con sentimientos de rechazo o aislamiento encuentran espacios donde se promueven discursos de odio.
La diputada de Morena, Ana Luisa Buendía García, explicó que este movimiento nació en 1997 como un sitio de apoyo para personas solitarias y evolucionó hacia redes donde participan principalmente hombres jóvenes que buscan pertenencia en comunidades que normalizan la violencia.
Reforzar la prevención
La solicitud a la Secretaría de Educación tiene el propósito de impulsar estrategias de prevención que permitan identificar tempranamente señales de riesgo. La medida busca dar herramientas a docentes y especialistas para generar rutas de acompañamiento emocional dentro de escuelas de todos los niveles.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
CDMX
Avanzan iniciativas en favor de la alimentación y salud visual de la niñez
Ciudad de México.— La falta de acceso a alimentos nutritivos y a una revisión visual oportuna afecta a miles de niñas y niños en la capital del país, situación que llevó a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México a aprobar disposiciones orientadas a reforzar derechos esenciales en la primera infancia.
Garantías legales para una alimentación suficiente
La insuficiencia alimentaria entre niñas, niños y adolescentes se mantiene como una problemática vigente en la Ciudad de México. Legisladores informaron que en 2025 miles de menores viven sin una alimentación nutritiva y de calidad. En este contexto, la comisión aprobó un dictamen que adiciona una fracción al artículo 13 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el fin de reconocer el derecho a una alimentación digna y adecuada.
La iniciativa fue suscrita por el diputado Víctor Gabriel Varela López, quien expuso que el acceso permanente a alimentos suficientes y nutritivos constituye un derecho humano inalienable para toda persona. El legislador planteó que la norma debe garantizar alimentos aceptables que permitan a la población infantil sostener una vida sana y activa.
Datos que evidencian la urgencia
Las cifras expuestas por el legislador Paulo Emilio García González ofrecieron un panorama adicional sobre la condición de la niñez en materia alimentaria. De acuerdo con el congresista, doce por ciento de niñas y niños menores de cinco años presenta desnutrición y casi la mitad de las defunciones en la infancia se vincula con este índice.
Se reiteró que el acceso a una alimentación adecuada corresponde a un derecho de toda persona menor de edad.
Salud visual y trayectoria educativa
Los problemas de visión en la infancia afectan el proceso educativo y la vida diaria de miles de niñas y niños. Se expuso que 143 mil menores en la Ciudad de México enfrentan alguna dificultad para ver y que 83 mil requieren lentes, cifra equivalente a la capacidad total del Estadio Azteca.
Los legisladores indicaron que una revisión oportuna puede influir de manera decisiva en la trayectoria educativa de un menor. Por ello, la reforma busca facilitar el acceso de la niñez a diagnósticos tempranos y atención visual adecuada mediante ajustes en la legislación vigente.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
Hogares destinan más del 45 por ciento de su gasto en salud
Ciudad de México- Millones de familias mexicanas sostienen buena parte del sistema de salud. De acuerdo con el Inegi informó que la aportación total que los hogares hicieron al cuidado de sus integrantes alcanzó 1.12 billones de pesos en 2024.
Cifra que revela un esfuerzo económico y humano que ocurre, casi siempre, a puerta cerrada.
La Cuenta Satélite del Sector Salud de México 2024 (CSSSM) mostró que los hogares mantuvieron un rol central en el sistema al aportar recursos y tiempo de cuidados esenciales.
Además, el informe señaló que el gasto de bolsillo en medicamentos y otros bienes representó 45.4% del total, mientras los bienes y servicios de apoyo absorbieron 18.3%.
Las consultas médicas alcanzaron 15.3%, y los servicios hospitalarios 14.9%. El 6.1% restante se destinó a laboratorios, ambulancias y residencias de salud.
La erogación directa llegó a 800 mil 733 millones de pesos, y el trabajo no remunerado sumó 318 mil 261 millones.
Este último se concentró en los cuidados especializados y temporales dentro del hogar.
El Inegi destacó que las mujeres aportaron 69.9% del tiempo total dedicado al cuidado, mientras los hombres contribuyeron con 30.1%.
Te puede interesar: Niñez migrante sufre ansiedad y ruptura familiar en centros de detención, denuncia colectivo
En términos de horas, esto significa que los hombres ofrecieron 4.3 horas por cada 10 horas que brindaron las mujeres.
El organismo reportó también que el PIB del sector salud fue de 1.75 billones de pesos, equivalente a 5.2% del PIB nacional.
De este porcentaje, 2.2% provino del sector público, 2% del privado y 0.9% del trabajo no remunerado.
El sector salud creció 1.6% en 2024, por encima del 1.4% de la economía nacional, y generó 2.2 millones de empleos remunerados.
Legisladores muestran preocupación en estos casos.
El diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba afirmó que el sistema se encuentra en deterioro y criticó la falta de compras de medicamentos, la contratación de personal y la programación de cirugías.
Su posicionamiento forma parte del debate público sobre el rumbo del sector.
El informe del Inegi aporta una mirada clara sobre un fenómeno que suele pasar desapercibido: el país descansa en el trabajo cotidiano de sus familias.
Las cifras muestran que los hogares sostienen no solo la economía del cuidado, sino también una parte del funcionamiento del sector formal de salud.
Estos datos exponen la dimensión y el valor del trabajo no remunerado, que sigue recayendo principalmente en las mujeres.
También permiten observar la presión que enfrentan los hogares por el aumento del gasto de bolsillo cuando los servicios públicos no cubren la demanda en la salud.
Una mirada humana hacia adelante
De acuerdo con los legisladores las familias mexicanas tienen que ser resilientes al asumir cuidados, acompañar tratamientos y mantener un entorno de apoyo que impacta directamente en la salud nacional.
ARH
México
UNESCO declara Patrimonio Cultural la Pasión de Cristo de Iztapalapa
Ciudad de México.— La inscripción de la Representación de la Semana Santa en Iztapalapa en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad confirmó el alcance de una tradición construida durante casi dos siglos. El anuncio se realizó en Nueva Delhi durante la 20ª sesión del Comité Intergubernamental de Patrimonio Cultural Inmaterial y colocó a esta práctica comunitaria en un espacio internacional donde convergen expresiones de larga continuidad histórica.
Una tradición con raíces en el siglo XIX
La Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa surgió en el contexto de una epidemia de cólera que afectó al país en el siglo XIX. Los habitantes organizaron una procesión como señal de agradecimiento tras superar la emergencia sanitaria. La práctica se mantuvo en años posteriores por decisión de la comunidad y con el tiempo adquirió una estructura más amplia hasta convertirse en un acontecimiento anual de gran participación ciudadana.
Los ocho barrios originarios de Iztapalapa asumieron responsabilidades que dieron forma a una tradición que se transmite por generaciones. La organización se consolidó con la creación del Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa A. C. (COSSIAC) que coordina actores, actrices, familias y grupos que intervienen en distintas fases de la escenificación.
Proceso comunitario que sostiene la celebración
Los preparativos comienzan en diciembre con actividades internas que incluyen selección de participantes, diseño de rutas y elaboración de elementos escenográficos. Los ensayos se desarrollan en calles, plazas y espacios comunitarios donde residentes de distintas edades se integran como parte de la logística.
La participación de la población es diversa y abarca actuación, apoyo técnico, elaboración de vestuarios y construcción de escenarios. La tradición incorpora procesos formales e informales de transmisión. Familias enteras enseñan a integrantes más jóvenes los conocimientos relacionados con la representación.
El comité organizador facilita encuentros donde se revisa documentación histórica, se explican responsabilidades y se coordinan acciones que permiten mantener la continuidad de la práctica.
La representación se desarrolla durante la Semana Santa católica y concluye el 3 de mayo con una ceremonia de bendición de la cruz. Esta fecha marca el cierre de un ciclo de actividades que involucra meses de trabajo colectivo.
Ruta hacia el reconocimiento internacional
El expediente presentado ante la UNESCO incluyó información histórica, evidencia documental y testimonios sobre la participación comunitaria. La organización internacional evaluó la permanencia del elemento cultural, su transmisión intergeneracional y la importancia que tiene para la población local.
El reconocimiento incorpora a la Representación de Iztapalapa a un listado global que reúne prácticas con una función social claramente definida. Para la comunidad significa el registro de una tradición que se mantuvo con mecanismos internos de organización y con apoyo de actores locales como autoridades, sectores eclesiales y comerciantes que intervienen en labores específicas durante la celebración.
Reaccionan al nombramiento
La Secretaría de Cultura indicó que la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa es una manifestación que refleja la fuerza de una comunidad que conserva su historia e impulsa expresiones artísticas vinculadas con la tradición.
En ese sentido, afirmó que la inscripción reconoce el trabajo sostenido de familias y grupos que dan continuidad a una práctica con una base social amplia.
La secretaria de Turismo de Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero señaló que el logro colectivo honra el espíritu comunitario y atribuyó el resultado a la intervención directa de las comunidades que participan en la tradición.
Mientras, la presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que la representación tiene una trayectoria extensa y que el comité comunitario y social que la organiza realiza un trabajo constante durante el año.
La mandataria felicitó a las personas que integran el proceso y agradeció el acompañamiento técnico de especialistas que colaboraron en la documentación del expediente enviado a la UNESCO. El reconocimiento es motivo de orgullo para habitantes de la alcaldía y para quienes intervienen en la celebración.
Entramado social con continuidad histórica
La Representación de la Semana Santa en Iztapalapa reúne funciones que fortalecen vínculos entre barrios y que permiten la participación de residentes de distintas edades. La organización anual sostiene prácticas artesanales relacionadas con escenografía, música y elaboración de objetos rituales. Este conjunto de saberes se transmite con regularidad en viviendas, talleres y espacios públicos.
La escenificación atrae a visitantes nacionales e internacionales que observan los recorridos, aunque el elemento central permanece en la participación local. El espacio urbano se transforma en un escenario donde se representan pasajes bíblicos y donde se actualizan formas de organización que surgieron en el siglo XIX.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Felipe Monroy: León XIV podría conectar a toda América bajo la experiencia guadalupana
¿Quiénes quedan fuera del aguinaldo y por qué no todos los empleados lo reciben?
Juventud alerta: escuelas buscan frenar riesgos de radicalización digital
Avanzan iniciativas en favor de la alimentación y salud visual de la niñez
Mundial 2026: los testimonios detrás del récord histórico de los 65 mil voluntarios
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
El musical “Un cuento de Navidad” es para compartir con la familia
La solución al bullying en adolescentes está en la familia
Henry Peralta: llega a Hermosillo para hablar de resiliencia
Hermosillo firma la Alianza por la Cultura de la Resiliencia
Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
Te Recomendamos
-
Méxicohace 3 días
México cierra 2025 con la mayor crisis educativa en su historia, alerta organización
-
Estadoshace 3 días
En cierre de FIL se presenta Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia Católica en Materias de Cultura, Educación y Deporte
-
CDMXhace 3 días
Última oportunidad: Reliquia de San Judas Tadeo se despide de México
-
Méxicohace 3 días
El equilibrio digital que protege el bienestar familiar