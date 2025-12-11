Felipe Monroy: León XIV podría conectar a toda América bajo la experiencia guadalupana

Ciudad de México.- México se prepara para un 12 de diciembre atípico, no sólo por los 494 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, sino porque será la primera celebración guadalupana bajo el pontificado de León XIV, un papa estadounidense con larga trayectoria pastoral en América Latina.

Felipe Monroy, director de VCNoticias y especialista en información religiosa,

advirtió que este contexto “podría conectar a todo el continente americano bajo la experiencia guadalupana”, como una señal que redefine las expectativas para México.

Un papa del continente y una fiesta que marcará ruta

Monroy explicó que la combinación del origen norteamericano del pontífice y su servicio pastoral en Perú abre una lectura distinta para esta celebración.

“El papa León XIV podría tener un énfasis muy particular sobre un pragmatismo pastoral que involucra el caminar con la Virgen de Guadalupe”, afirmó el experto en temas eclesiásticos, en entrevista con SIETE24 Noticias.

Ese enfoque, añadió, lo aleja del simbolismo y lo acerca a la experiencia real del creyente latinoamericano.

El especialista sostuvo que León XIV retoma dos líneas del papa Francisco: la cercanía pastoral y el acompañamiento a los marginados.

“El acontecimiento guadalupano tiene esta dimensión pragmática, creo que alineará su mensaje con una Iglesia cercana a los migrantes, indígenas, pobres y a quienes están en minoridad”, indicó.

494 años después: evolución, identidad y una prenda que sigue inquietando

A casi cinco siglos del evento del Tepeyac, el análisis académico y eclesial ha cambiado.

“La comprensión histórica ha pasado de la incredulidad inicial a un reconocimiento sobre su impacto en el desarrollo del pueblo mexicano”, comentó Monroy.

Recordó que “no se puede entender la historia del pueblo mexicano sin la presencia de la Virgen de Guadalupe”.

En esta explicación entra un elemento clave: la tilma.

El director de VCNoticias detalló que la Iglesia mantiene prudencia extrema sobre el ayate original donde, según la tradición, quedó impresa la imagen.

“No se han hecho más estudios sobre la tilma original de Juan Diego, donde se imprimió la imagen de la Virgen de Guadalupe”, señaló.

Explicó que la tilma es una prenda indígena hecha de fibras naturales como el maguey, usada como manto o capa. Su conservación es considerada atípica, pues “la fibra natural es biodegradable” y, pese al paso de los siglos, la imagen permanece con estabilidad sorprendente.

El especialista recordó que los estudios científicos más serios, entre 1979 y 2010, documentaron “diversas anomalías” en la composición pictórica, ausencia de pigmentos tradicionales y zonas intervenidas siglos después, como la luna del ayate.

Aun así, recalcó que el centro no es la imagen, sino el “acontecimiento guadalupano” y su fuerza en la identidad mexicana.

México actual: exclusión, violencia y un mensaje que sigue resonando

Para Monroy, el mensaje espiritual del Tepeyac conserva vigencia en un país marcado por tensiones sociales, migración y desigualdad.

“El mensaje guadalupano resuena por la mirada de María hacia los excluidos, por los migrantes, por los débiles e incluso por los no nacidos”, afirmó.

Explicó que esa fuerza simbólica interpela a creyentes que buscan reconstruir comunidad y moral cívica en un entorno de polarización.

Insistió que la Virgen funciona como un elemento de unidad cultural más allá del ámbito religioso, incluso entre quienes no se identifican como católicos.

Rumbo al 2031: la Iglesia acelera su agenda continental

La conmemoración de este año también se inserta en la Novena Continental Guadalupana, un proceso de nueve años rumbo al medio milenio de las apariciones en 2031.

Monroy explicó que el Episcopado Mexicano estableció una comisión especial para coordinar actividades en todo el continente: conferencias, peregrinaciones, convenios pastorales y acciones sociales.

El programa se articula con otra hoja de ruta clave: el Proyecto Global de Pastoral 2031–2033, diseñado por los obispos mexicanos como respuesta a los llamados del papa Francisco.

De acuerdo con Monroy, este proyecto impulsa “una Iglesia pobre para los pobres, cercana a los jóvenes y renovada en sus estructuras”, y se presentará ante la Virgen como parte del camino hacia el medio milenio.

Expectativa por un gesto papal

Aunque aún no existe anuncio oficial, Monroy recordó que León XIV ya expresó su deseo de visitar la Basílica.

“El papa manifestó su inquietud de visitar a la Virgen de Guadalupe”, señaló el especialista y añadió que una fecha tentativa sería en 2031.

