FGR investiga gaso de #LadyFGR

Ciudad de México.— Luego de que se viralizara un video en el que una funcionaria de la Fiscalía General de la República (FGR) amenazando a un repartidor, se inició una investigación.

La mujer con vestimenta con el logo de la Fiscalía le pegó con su camioneta a un repartidor de agua que iba en un triciclo y lo amenazó.

“No me provoques, por favor. ¿Quieres que marque a los policías para que vengan? Con una llamada va a venir todo mi equipo”.

El joven le respondió que les marcara: “Tú me pegaste a mí. Yo soy un triciclo, no soy un carro. Me di la vuelta y te arrancaste”, explicó.

La Fiscalía en su cuenta de Twitter informó que se inició una indagatoria por probables conductas irregulares.

La #FGR a través de su Órgano Interno de Control, vigila, corrige y en su caso sanciona, las acciones que vayan en contra de los principios de la institución y que rigen el servicio público. — FGR México (@FGRMexico) May 4, 2022

JAHA