Fotos en redes del regreso a clases, puerta a extorsiones y robo de identidad

Ciudad de México.- Dio inicio en México el ciclo escolar 2025-2026, cientos de miles de estudiantes regresaron a las aulas, muchos niños también se estrenaron en la escuela, por lo que las autoridades alertaron a madres y padres sobre el riesgo de compartir imágenes de sus hijos en redes sociales.

📚 Este lunes 1 de septiembre, más de 15 mil policías participarán en el Operativo #RegresoAClases Seguro 2025 para cuidar a estudiantes, madres, padres y docentes en cada plantel y sus alrededores.



Nuestro compromiso es que este inicio de ciclo escolar sea seguro y tranquilo.… pic.twitter.com/pdPcXr6Bet — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 30, 2025

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomendó no publicar fotografías de niñas, niños y adolescentes con uniforme o dentro de las escuelas.

Lee: La escuela necesita las voces y esperanzas de los padres de familia: SEP

“Eviten publicar fotografías de sus hijos e hijas en uniformes escolares durante el regreso a clases”, sugirió la dependencia en un comunicado difundido en redes sociales.

Publicar fotos con uniforme facilita datos a delincuentes

De acuerdo con la SSC, este tipo de publicaciones revelan datos personales como el nombre y ubicación de la escuela, horarios de entrada y salida, además de facilitar información que puede ser utilizada para extorsión o suplantación de identidad.

“No publiquen fotos con uniformes, logotipos, rutas o credenciales”, reiteró la corporación en su advertencia pública.

Alertan sobre el uso sin control de redes sociales

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) recordó que siete de cada diez niñas, niños y adolescentes en el país tienen acceso a redes sociales y que, en muchos casos, no cuentan con supervisión adulta.

“Se requieren medidas para regular su uso desde una perspectiva de derechos humanos”, señaló en un informe difundido en enero de este año a través de su sitio oficial cdhcm.org.mx.

Autoridades llaman a supervisar y dialogar en familia

La Unidad de Policía Cibernética reforzará durante el ciclo escolar las labores de patrullaje en línea y recomienda a las familias establecer controles parentales, limitar el acceso a plataformas digitales y dialogar con los menores sobre el uso seguro de internet.

El regreso a clases representa también un reto en materia de seguridad digital. Las autoridades subrayan que proteger la privacidad de los menores es responsabilidad compartida entre la familia, la escuela y el Estado, con el fin de garantizar su derecho a una infancia segura.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH